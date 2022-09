Unidas Podemos salvará en el Congreso la ley de sanidad tras abrirse Darias a negociar algunos cambios

La sangre no llegará al río y el proyecto de ley de equidad sanitaria, más conocida como 'ley Darias', podrá seguir tramitándose en el Congreso y no provocará una fractura en el Gobierno. Unidas Podemos anunció este miércoles que rechazará el jueves los intentos de varios partidos de la derecha de derribar la norma e impedir que siga tramitándose en la Cámara Baja, tras un par de días de tensión con el PSOE y después de que los morados amenazaran con dejar caer el texto porque, aseguran, con su actual redacción no sirve para prohibir las privatizaciones de la sanidad pública.

Así lo confirmó este miércoles el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, aunque los morados ya habían rebajado mucho su tono el martes en comparación al lunes, cuando abrieron la puerta a dejar caer el texto al entender que "no deroga las privatizaciones de la sanidad pública" porque sigue amparando a las comunidades para que las realicen. Echenique, eso sí, aseguró que su apoyo para que continúe la tramitación en el Congreso no será gratis, sino que se debe a que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha prometido a Unidas Podemos negociar modificaciones en la norma en los próximos meses.

Fuentes moradas admiten que Darias no ha concretado hasta qué punto está dispuesta a ceder para profundizar en la prohibición de las privatizaciones salvo en circunstancias excepcionales, si bien sostienen que, en apenas unos días, era muy difícil alcanzar un acuerdo más específico. Tal y como explicó el martes Echenique, la clave de los cambios que quiere impulsar la formación está en el concepto de "excepcionalidad" que recoge el proyecto de ley.

Los morados, explicó Echenique, consideran que ese concepto, si no se detalla, está abierto a una amplísima interpretación, y lo que quieren es que la nueva 'ley Darias' concrete qué es excepcional y qué no, con la intención de restringir las causas que permitirían hacer conciertos con el sector privado a algunas muy concretas. "Ahora mismo no se define la excepcionalidad de una forma que establezca límites, de forma que deja al albur de un Gobierno como el de Ayuso establecer qué considera excepcional" a la hora de privatizar centros, planteó el portavoz de Unidas Podemos, que sostuvo que "para ser excepcional, una privatización debería ser de menos de un año" y apuntó que "privatizar un hospital entero o un área sanitaria entera no es excepcional, es algo estructural".

El voto favorable de Unidas Podemos a continuar con la tramitación, no obstante, no es suficiente para garantizar que la ley sanitaria no sea derribada. Para ello hace falta que también la apoyen socios como ERC, PNV o EH Bildu, y por ello Echenique explicó que tanto los morados como el PSOE mantendrán conversaciones con esos partidos destinadas, sobre todo, a pactar con ellos una redacción que no invada las competencias autonómicas.