PSOE y Unidas Podemos aflojan el pulso por la 'ley Darias' y encarrilan un pacto para que evitar que la derecha la derribe en el Congreso

La tormenta que amenazaba con desatarse esta semana en el Congreso por la tramitación de la nueva ley de sanidad, más conocida como 'ley Darias', parece que amaina. PSOE y Unidas Podemos quisieron rebajar este martes el tono apenas 24 horas después de que los morados amenazaran con dejar caer la norma el próximo jueves -cuando se votarán en las enmiendas a la totalidad de varios partidos de la derecha- si no se refuerza la prohibición de las privatizaciones de la sanidad pública. Unidas Podemos ve posibilidades de alcanzar un pacto con los socialistas para plasmarlo más adelante en la ley, mientras los socialistas se mostraron convencidos de que habrá "acuerdo" antes del jueves.

Este martes se aprobó la extensión del plazo para presentar enmiendas parciales a la norma, lo cual ha relajado los tiempos, ya que inicialmente ese plazo terminaba el miércoles y obligaba a PSOE y Unidas Podemos a llegar a un acuerdo en apenas un par de días para que los morados no derribaran el proyecto de ley. Teniendo un margen temporal mucho mayor, la presión se ha relajado, y fuentes de Unidas Podemos reconocían este martes que no aspiran a poder tener un texto legal acordado con el PSOE para el jueves por falta de tiempo.

Lo que sí quieren los morados es a llegar antes de ese día a un pacto político con los socialistas por el cual estos se comprometan a modificar la ley para reforzar la prohibición de la privatización de la sanidad pública en la norma; la traslación de ese acuerdo político a la ley se haría más adelante, con tiempo suficiente para trabajarla.

Tal y como explicó este martes el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, la clave de los cambios que quiere impulsar la formación está en el concepto de "excepcionalidad" por el cual el proyecto de ley permitirá realizar conciertos con la sanidad privada en determinadas circunstancias.

Los morados, explicó Echenique, consideran que ese concepto, si no se detalla, está abierto a una amplísima interpretación, y lo que quieren es que la nueva 'ley Darias' concrete qué es excepcional y qué no, con la intención de restringir las causas que permitirían hacer conciertos con el sector privado a algunas muy concretas. "Ahora mismo no se define la excepcionalidad de una forma que establezca límites, de forma que deja al albur de un Gobierno como el de Ayuso establecer qué considera excepcional" a la hora de privatizar centros, planteó el portavoz de Unidas Podemos, que sostuvo que "para ser excepcional, una privatización debería ser de menos de un año" y apuntó que "privatizar un hospital entero o un área sanitaria entera no es excepcional, es algo estructural".

Por su parte, su homólogo del PSOE, Patxi López, se mostró este martes "convencido" de que ambos partidos van "a llegar a un acuerdo para que esta ley se tramite" y se puedan modificar ciertos puntos de la misma. Eso sí: el dirigente advirtió de que los planteamientos políticos "hay que aterrizarlos sobre la realidad", y afirmó que es "imposible" que en algunos territorios de España la sanidad pública pueda funcionar, hoy por hoy, sin "concertación" con el sector privado. "El PSOE es defensor de lo público, pero hay territorios donde es imposible que no haya concertación, como Cataluña: allí hay 206 hospitales, de los cuales solo ocho son de gestión directa pública", ejemplificó López.

Si la nueva ley estatal prohíbe todo tipo de concertación salvo muy contadas excepciones, "¿qué hacemos, cómo se atiende a la sociedad catalana?", se preguntó el portavoz del PSOE, que no obstante no aclaró si su partido está dispuesto a endurecer las causas de excepcionalidad que permitirían poner en marcha estas privatizaciones. "No sé si técnicamente es posible, pero el concierto nace para cubrir las necesidades que no se pueden cubrir con lo público", señaló López, que insistió en la "apuesta decidida" y la "inversión decidida" de los socialistas "en lo público, tanto aquí [en el Gobierno central] como en los gobiernos progresistas de las comunidades".