El lado más solidario de la reina Letizia: "Visibiliza las causas invisibles"

"En nuestro país tres millones de personas, muchos de ellos niños y jóvenes, padecen una enfermedad rara. Y es una tarea prioritaria en nuestra sociedad darles mayor visibilidad, sensibilizar y conseguir que todos nos comprometamos con su lucha diaria". Esta frase, pronunciada en 2010 durante un discurso en Berlín, aparece destacada en la página web de la Casa Real dedicada a la reina. Era su primer viaje en solitario al extranjero, y la entonces princesa de Asturias acudía a la ceremonia de entrega de premios de investigación sobre patologías poco frecuentes.

Que la primera actividad de su agenda propia fuera de España tuviera ese carácter social y que esa intervención ocupe un lugar destacado en su perfil reflejan la importancia que da Letizia a su faceta solidaria. Es presidenta de honor de Feder, la federación española de enfermedades raras; de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) y su Fundación Científica; de Unicef España; de Cruz Roja y de FAD Juventud. Además, apoya estrechamente muchas otras causas, como el fomento de la educación y la lectura a través del Grupo SM o la defensa de víctimas de trata a través de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (Apramp).

"Es una persona que se distingue por visibilizar las causas invisibles, y la nuestra lo es. Supone un altavoz enorme", afirma Rocío Mora, directora de Apramp. Recientemente, Mora fue recibida en La Zarzuela con representantes de Nuevo Hogar Betania -otra asociación contra la trata-, una jueza, una fiscal y una responsable policial, así como una mujer rescatada de la explotación sexual. Doña Letizia escuchó a todas las asistentes, pero prestó atención especial a la joven que brindaba su testimonio en primera persona y que transmitía un mensaje de superación. "Ha entendido nuestro posicionamiento, qué servicios y qué plan integral desarrollamos y, sobre todo, se preocupa por las supervivientes", subraya Mora. "Muestra cercanía hacia cada una de ellas e interés por las alternativas que se les ofrecen, porque ha comprendido que sin alternativas reales acaba ganando un negocio que supone violencia contra las mujeres y una vulneración de derechos fundamentales", resume.

La reina ha expresado también su compromiso a través de su estilismo. En junio de 2021 sorprendía luciendo un vestido del diseñador Ulises Mérida confeccionado en el taller de Apramp en la calle Ballesta de Madrid, donde se forma a las supervivientes para salir de la esclavitud y poder encontrar empleo. Aquel gesto, que no ha sido el único, tuvo gran repercusión. Letizia lució esa prenda en una reunión con el patronato de FAD, fundación que este jueves está de doble celebración. Constituida el 15 de septiembre de 1986, al 50 cumpleaños de su presidenta de honor se une el suyo propio. La reina heredó este cargo de doña Sofía en 2015 y desde entonces mantiene un contacto permanente con la organización. "La vemos a menudo en nuestras reuniones y eventos con adolescentes y jóvenes. Lo que más les sorprende a ellos es su cercanía, su interés por lo que les preocupa, y eso les hace pensar que tienen una reina que les representa", destaca su directora general, Beatriz Martín.

Su proximidad es uno de las señas de identidad que más destacan quienes tratan con doña Letizia en esta faceta solidaria. Además, resaltan otros rasgos comunes: compromiso, humanidad, capacidad de escucha, profesionalidad y minuciosidad en la preparación de los temas. "Siempre aporta mucho más de lo que supone una mera representación", destacan las entidades cuya presidencia de honor ostenta. "Con su inteligencia y sus reflexiones nos ayuda desde el punto de vista estratégico", afirma Martín.

"Su colaboración nos da una visión y una frescura desde fuera. Aunque es parte de la organización, no está en el día a día y nos aporta una mirada distinta. Las reuniones de trabajo no tienen horario límite y ella viene sin ninguna prisa", coincide Marta Puyol. La directora de Investigación de la Fundación Científica de la AECC le agradece que siempre que le es posible se preste a acudir a los encuentros que le proponen, incluso aunque no estén en la programación inicial.

Puyol también destaca de la reina su implicación con los investigadores así como con los enfermos oncológicos y recuerda con cariño un momento vivido en la residencia de pacientes en la sede de la asociación de Madrid. Ocurrió el pasado junio, durante la visita que realizó acompañada de la primera dama de EE UU, Jill Biden: "Había un niño que tenía muchas pegatinas y mientras la reina hablaba con él no paraba de pegárselas. En los brazos, en la cara… Ella estaba encantada y el niño, feliz de que la reina se fuera llena de sus pegatinas". "Fue un momento muy especial para todos".

"Le gusta mucho más la reunión de trabajo que la protocolaria, prefiere los formatos donde se pueden debatir opiniones, y ella consigue que fluyan con facilidad. Da lo mismo que sean reuniones con empresas, con nuestros aliados, o con colectivos relacionados con la infancia en general. Antes de las vacaciones de verano tuvimos un encuentro con madres de escolares con algún trastorno mental y una de ellas se emocionó al exponer su problema. La reina respondió con gran empatía", relata Gustavo Suárez Pertierra, presidente de Unicef España. Entre los aspectos que afectan a niños y jóvenes, la agencia de la ONU está actualmente muy centrada en el bienestar psicológico y por ello ha nombrado a la reina Defensora para la Salud Mental de la Infancia y Adolescencia.

Con su impulso, Unicef se propone aumentar la financiación para este tema a nivel mundial. El objetivo es que padres y cuidadores accedan a programas de parentalidad universales, lograr que los niños tengan acceso a servicios de salud mental en escuelas y comunidades y cambiar la forma de abordar esta cuestión, para que desaparezca el estigma.

Especialmente preocupada por las cuestiones que afectan a las nuevas generaciones, la reina se ha volcado asimismo en la educación, la formación y la lectura. Por ello, preside y entrega los Premios SM de Literatura Infantil y Juvenil 'El Barco de Vapor' y 'Gran Angular'. "Con su presencia, avala la importancia de la lectura como un elemento fundamental para el aprendizaje, la compresión del mundo, y como fuente de disfrute", señala José Manuel Cidad, presidente del Grupo SM. "En alguna ocasión nos ha dicho que leer es una actitud vital", agrega.

La Fundación SM, aparte del fomento de la lectura y de la escritura, tiene proyectos de compromiso social con los más desfavorecidos, "para que ningún niño ni ninguna niña se quede atrás, para atender sobre todo a los más necesitados". Como todos los consultados para elaboración de esta información, Cidad constata que la presencia de doña Letizia en sus actos "repercute de forma indirecta en todos esos proyectos".

En esas entregas de premios, la reina ha hecho referencia en varias ocasiones a su condición de madre, como también en sus encuentros con Feder. Aquel 2010, cuando intervino en Berlín, ya llevaba dos años al lado de los pacientes con alguna enfermedad rara y de sus familias. Un año antes, en el día mundial de estas dolencias, Iliana, la mamá de Andrea, le preguntó si podían tener esperanza. "Ella le contestó que trabajaríamos juntos para que nadie tuviese que volver a plantearse esa pregunta. Catorce años después hemos conseguido que la palabra esperanza esté muy presente en todas y cada una de las personas que convivimos con una enfermedad rara. El camino recorrido junto a su majestad ha sido clave para lograrlo", concluye el presidente, Juan Carrión, quien, en línea con lo expuesto por la AECC, resalta el apoyo de doña Letizia a la investigación: "Sin investigación no hay futuro ni esperanza".