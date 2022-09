Letizia, el 50 cumpleaños de una reina con un perfil propio

La reina que nadie esperaba

Por ANA MORENO.

La periodista que se convirtió en noticia

Por CHEMA R. MORAIS.

"Visibiliza las causas invisibles"

Por ARACELI GUEDE.

Aprendiendo a ser reina

Los deseos de la reina

La agenda de la reina Letizia aparece sin ningún acto oficial programado para hoy día que cumple 50 años. ​ ​A diferencia de otras casas reales europeas, la familia real española no tiene por costumbre celebrar los aniversarios y cumpleaños con festejos oficiales. No hay cenas de gala, ni desfiles ni recepciones . Las celebraciones quedan puertas adentro para los más cercanos, en un núcleo familiar que se ha ido haciendo cada vez más cerrado en los últimos años. ​ ​En dos ocasiones le cantaron el “cumpleaños feliz” en público al rey Felipe. La primera en la Gala de los Goya el día que cumplió treinta y ocho años y la segunda a los 51 cuando visitó las tropas españolas destacadas en Irak. No hubo ningún acto especial en su 50 aniversario y no lo habrá tampoco en el de la Reina.

Lo habitual, coincidiendo con su cumpleaños, es ofrecer un aperitivo por la mañana en el Palacio de la Zarzuela a los miembros de su equipo: Secretaría, responsables de comunicación y a sus colaboradores más cercanos.

​

​Por la noche, si no nos sorprende y sigue el plan habitual de otros años, cenará con discreción en alguno de sus restaurantes favoritos, el del año pasado fue un hindú. Una cena que compartió solo con el rey y la infanta Sofía.

​

​Sabido es que cuida mucho su alimentación, no suele tomar postres y no es partidaria del azúcar, pero imagino que en esta ocasión no renunciará a apagar las simbólicas 50 velas y pedir un deseo.

​

​

​¿Qué pedirá la reina? ¿Es lo mismo que desea Letizia? No siempre es fácil conciliar las dos realidades. La reina siempre cumple con eficacia y profesionalidad sus deberes oficiales, pero Letizia también es una firme defensora de mantener una parcela privada fuera del foco mediático.