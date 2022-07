El aumento del gasto en Defensa es un asunto que lleva meses sobre la mesa, lastrando las relaciones entre los socios de Gobierno. Según una encuesta elaborada por el Instituto DYM para 20minutos, el 41,6% de los españoles está a favor de incrementar el gasto militar para cumplir con el compromiso con la OTAN de alcanzar el 2% del Producto Interior Bruto (PIB) frente al 26% que se muestra contrario. Si bien el electorado de Vox es el que se muestra en mayor medida "completamente de acuerdo" con la idea (24%), el apoyo global se dispara hasta el 60% entre los votantes del PP, con quien el PSOE pactó el pasado jueves establecer un calendario para la subida del gasto militar.

Por su parte, casi la mitad de los encuestados que votaron al PSOE en las últimas elecciones (48,1%) se declara a favor del aumento del gasto en Defensa, una proporción cercana a la del electorado de Ciudadanos (50,5%), pero muy alejada de la de sus socios de Gobierno. El 47% de los votantes de Unidas Podemos (UP), los más reacios a la subida, se muestra en desacuerdo con la medida, un porcentaje muy superior a la media, que se sitúa en el 26%. No obstante, tanto en el electorado del PSOE como en el de UP es significativo el montante de encuestados que no se declara "ni de acuerdo, ni en desacuerdo", un 30% en el primer caso y un 34% en el segundo.

Estas diferencias entre los votantes coinciden con el encontronazo que el aumento del gasto militar produce entre los socios de Gobierno. Pese a la oposición de UP, Sánchez ya anunció a finales de junio su intención de incrementar progresivamente durante los próximos ocho años el presupuesto en Defensa, que actualmente se sitúa en el 1,03% del PIB, hasta alcanzar el compromiso fijado con la Alianza Atlántica. Este calendario fue propuesto durante la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid, una cita que el 46% de los encuestados valoran positivamente.

El electorado socialista es el que más considera que la reunión benefició la imagen internacional de España (61,7%), un juicio mayoritario compartido por los votantes de todas las fuerzas políticas a excepción de Vox. Estos destacan por ser quienes sostienen en mayor medida que la imagen de España ha empeorado, una afirmación defendida por el 27% del electorado de Vox, frente al 12% de media. Sin embargo, vuelve a ser llamativo el porcentaje de encuestados -un 36,3% de media que se dispara hasta el 42,4% entre los votantes de UP- que considera que la cumbre "ni ha mejorado ni ha empeorado" la imagen internacional de España.

Respecto al impacto de la cumbre de la OTAN en las relaciones entre España y Estados Unidos, más de la mitad de la población consultada (50,2%) opina que se han visto fortalecidas. En concreto, los más optimistas son los votantes de Ciudadanos, PSOE y Unidas Podemos, entre los cuales el 62,7%, 61,6% y 58,6%, respectivamente, defienden que el encuentro ha sido provechoso para las relaciones entre España y Estados Unidos. En el extremo contrario se encuentra el electorado de Vox: el 20,7% sostiene que la cumbre ha empeorado "algo o mucho" la diplomacia entre ambos países y el 44,7% considera que "ni la ha mejorado, ni la ha empeorado".