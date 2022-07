El 58% de españoles rechaza el pacto que cerró el PSOE con Bildu en la ley de memoria

Casi el 60% de españoles (y prácticamente la mitad de los votantes del PSOE) se posicionan en contra del acuerdo alcanzado entre el Gobierno de coalición y EH Bildu en la ley de memoria democrática que acaba de obtener el visto bueno del Congreso y ha pasado al Senado para su tramitación parlamentaria definitiva.

Según una encuesta del Instituto DYM para 20minutos, más de la mitad de los españoles, un 58,3%, cree que el PSOE no debió pactar dicha enmienda con EH Bildu, por un 22,9% que se posiciona a favor y un 18,8% que no se pronuncia.

Entre aquellos que se decantaron por la papeleta socialista en las generales de 2019, un 48,1% cree que el PSOE no debió pactar esta norma con los independentistas vascos, frente a un 31% que no desaprueba el pacto, mientras que un 21% no se pronuncia sobre el mismo.

El barómetro señala asimismo que más de la mitad de los votantes de Unidas Podemos, por el contrario, sí avalan el acuerdo, el cual introduce una enmienda para poner en marcha una comisión de expertos –no una investigación judicial– que investigue violaciones contra los Derechos Humanos cometidas entre 1978, fecha en la que se aprobó la Constitución, y 1983, ya transcurrido el primer año de Felipe González como presidente y habiéndose cometido los primeros atentados de los GAL.

El rechazo mayoritario al acuerdo con los abertzales proviene de los votantes de PP, Vox y Ciudadanos. Los que optaron por los populares en las últimas elecciones generales lo ven con malos ojos en un 81,3% de los casos, solo un punto por delante del rechazo entre los que se decantaron por los naranjas. Entre los electores del partido de Santiago Abascal, el rechazo al pacto del PSOE con EH Bildu alcanza el 93,8%.

Según la encuesta, casi el 40% de la población no está de acuerdo con el contenido de esta enmienda pactada con los abertzales. Solo el 23,8% de los votantes socialistas la apoyan, siendo más (31,9%) los que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo. La mayor aceptación proviene de los electores de Unidas Podemos, ya que un 35,9% están completamente de acuerdo y un 30,2%, más bien de acuerdo. Una vez más, los electores de PP (59,1%), Vox (79,4%) y Ciudadanos (72,1%) son los que mayoritariamente dicen estar en desacuerdo.

Ilustración Encuesta DYM sobre ley de memoria democrática Henar de Pedro

Un gran porcentaje de votantes de todo signo político (71,3%) cree que la ley de memoria debería salir de un gran pacto entre los grandes partidos, esto es, PSOE y PP. Son más los que eligieron la papeleta liderada por Pedro Sánchez en 2019 los que ven necesario dicho consenso (el 81,7%), frente a solo un 9,7% que no lo cree oportuno.

Entre los votantes populares también es mayoritaria esa opinión (71,2%), pero sube hasta el 18,6% el porcentaje de los que no están de acuerdo. Son más los electores de Vox (81,3%) que ven con buenos ojos esa opción de consenso entre grandes partidos para una ley de memoria, y también en Unidas Podemos (66,4%) se muestran a favor.