El PP propondrá al PSOE un acuerdo para renovar, reformar y regenerar la Justicia fuera de una "salita" de Moncloa

El PP presentará al Gobierno antes de que transcurra un mes una propuesta para "renovar", "reformar" y "regenerar" la Justicia. "La situación es de tal gravedad que ya no basta con una simple renovación". Ese ha sido el mensaje nuclear enviado por Esteban González Pons, vicesecretario institucional de los populares e interlocutor en materia de Justicia con el ministro Félix Bolaños, este lunes en Génova. Sí a la renovación, pero no con un simple pacto, sin prisas a pesar de que el mandato de un tercio de los miembros del Tribunal Constitucional (TC), incluido su presidente, caducó este domingo.

González Pons, además, ha calificado de "arriesgado desde el punto de vista constitucional" la posibilidad de que el Gobierno, como apuntó primero el propio Bolaños y ha refrendado esta misma mañana la ministra de Justicia, Pilar Llop, nombre a dos de los miembros del TC que le corresponden por cuota al margen del CGPJ. De "bastante viable" calificó Llop la posibilidad. El PP añade a su alarma las posibles consecuencias "jurídicas, políticas y económicas" derivadas de esta decisión y apunta, directamente, a la posible respuesta de Bruselas ante lo que consideran un "quebranto constitucional".

"La situación es de tal gravedad que ya no basta con una simple renovación", es el contexto descrito por Génova. "Ya no basta que PP y PSOE se sienten en una salita en el Palacio de la Moncloa y cambien cromos, hay que dar un paso más: es necesario que haya publicidad, que se incluyan reformas para que esta situación no vuelva a darse nunca más", ha defendido el también eurodiputado, anticipando que el contenido de la reforma sería "aceptable por el PSOE" y que se hará de manera "generosa". González Pons pone el foco en los socialistas y no en todo el Gobierno de coalición. El PP, ha desvelado el vicesecretario, ultima todavía los detalles de esta propuesta.

Eso sí, existe la posibilidad de que se encone una situación varada ya desde hace más de tres años. La nuevo dirección del PP comandada por Alberto Núñez Feijóo pretende desligarse de la dirigida por Pablo Casado. Sin embargo, la nueva propuesta choca con las pretensiones de un Gobierno con premura por acometer la renovación cuanto antes. "Solo nos hablan de los jueces", es la queja más recurrente en Génova, que ya ha presentado públicamente sus pretensiones: "renovación de los órganos constitucionales, reforma de la Justicia y de regeneración de la Justicia".

El PP incluirá en su documento las propuestas de las asociaciones de jueces, magistrado y fiscales con los que se han reunido. "Después de la situación a la que hemos llegado, esto no se soluciona con un ministro y un dirigente del PP sentándose en un cuartito y llamándoles a ustedes [los periodistas] para decirle los nombres", ha hecho González Pons hincapié en la escena. "Hay que devolverle a la Justicia el prestigio que le han quitado los dos grandes partidos", ha defendido.

"Si tuviera a un PP instalado en el no, el Gobierno estaría en condiciones" de poder deslizar lo deslizado por Llop. Sin embargo, defienden desde el cuartel general de los populares que van a "intentar deshacer el error" que, a su juicio, han "cometido los dos grandes partidos [PP y PSOE] en los tres últimos años". El tiempo que lleva caducado el mandato del CGPJ.

El PP describe un CGPJ "roto"

La oferta pública del PP se ha exhibido con un tono duro contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuyo "legado", según lo manifestado por el vicesecretario del PP, muy mermadas. Entre ellas, "un CGPJ roto por las decisiones del Gobierno".

"Va a haber que pensar unos nuevos Pactos de la Moncloa para recuperar la institucionalidad de nuestro país", ha apuntado Pons, que también se ha referido a un nuevo Pacto de Toledo en materia de Defensa y Seguridad de cara a la próxima cumbre de la OTAN.