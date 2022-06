El gran fichaje de los duques de Cambridge: Lee Thompson, un triatleta y directivo de la NBC como relaciones públicas

Es algo que tanto él como Kate Middleton llevan pensando bastante tiempo: el papel del príncipe Guillermo como heredero y primero en la línea de sucesión cuando fallezca la reina Isabel II debe alejarse del de su padre, Carlos de Inglaterra. Ser más parecido al de su madre, Lady Di, en lo que respecta a la cercanía con el pueblo, a mostrarse siempre sonriente, capaz de saltarse el protocolo si hace falta, como cuando recientemente se hicieron una fotografía con una enorme fan o cuando, hace apenas una semana, el príncipe vendía periódicos en la calle como un canillita más por una buena causa.

No le había dicho nada a nadie, no era un acto oficial. Era, en cambio, The Cambridge Way ("A la manera de Cambridge"), como lo bautizaron desde el Daily Mail. Algo para lo que, creen los duques, siguen necesitando un cambio de imagen. Y eso solo se lo va a poder proporcionar una persona, la cual ya se ha convertido en su nuevo fichaje, tal y como han destacado varios medios anglosajones. Se trata de Lee Thompson, extriatleta del equipo olímpico británico, al cual se le conoce como Team GB. Él es su nuevo jefe de comunicaciones: un relaciones públicas que ha de dotarlos de modernidad y aproximación no solo a quienes ya les apoyan, sino ampliando la mirada y el target.

El príncipe Guillermo y Kate Middleton no quieren otro estrepitoso fracaso como lo ha sido su misión por el Caribe de finales de marzo, una que les encargó la monarca y que sin embargo terminaban admitiendo que no habían conseguido el objetivo: siguiendo la estela de Barbados, Jamaica comenzaba de manera oficial recientemente su proceso para convertirse en una república en 2025, dejando por tanto de ser quien se siente en el trono de Inglaterra su jefe de Estado.

Tal fue el descalabro y la derrota que el nieto de la soberana, saltándose las propias normas de la familia real británica, ofreció unas declaraciones admitiendo preocupación y su tristeza, deseándole al pueblo jamaicano lo mejor y dejando ver entrelíneas la constatación de que su viaje había estado lleno de errores de su equipo de comunicación y relaciones públicas, teniendo que mantener el tipo en Jamaica y Bahamas y hasta suspendiendo actos en Belice porque "no les querían allí". Ahí entra Lee Thompson.

A sus 34 años, Thompson, quien se graduó de la Universidad de Leeds, será el sustituto de Victoria O’Byrne, quien dejó el puesto el año pasado debido a la enfermedad de un familiar. Hasta ahora, antes de incorporarse al equipo de los duques, algo que hará a buen seguro antes de la gira norteamericana prevista para otoño, ha sido vicepresidente de comunicaciones a escala global y asociaciones estratégicas en la famosa cadena NBC Universal estadounidense desde su oficina en Londres.

Duke and Duchess of Cambridge appoint Lee Thompson as PR chief https://t.co/jMkwDsNYSU — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) June 12, 2022

Definido por sus conocidos como "un tipo brillante que de veras entiende de cuestiones internacionales", como un "líder positivo y enérgico" por sus exempleados y como "una contratación inspirada" para Guillermo y Kate, según ha recogido The Sunday Times, Thompson tiene contrastada experiencia a pesar de su edad: incrementó en un 600% la audiencia del canal de Youtube de la CNBC, trabajó en la Asociación de Jefes de Policía y en su currículo también figura tanto una de las principales firmas de relaciones públicas, Freuds, como de asistente de la parlamentaria laborista Ann Keen en 2008, habiendo empezado su carrera solo un año antes, en 2007.

De forma paralela a cómo su carrera iba viento en popa, su entusiasmo por la vida sana y el fitness hizo que comenzase a participar en competiciones de triatlón en 2015. A pesar de que no ha llegado a la élite, sí que consiguió una medalla de bronce al terminar tercero en el Campeonato Mundial de Duatlón ITU de Fyn 2018. La última competición en la que estuvo fue el Campeonato Europeo de Atletismo Indoor en Polonia el año pasado.