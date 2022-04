El príncipe Guillermo quiere ser un heredero más cercano a Lady Di que a su padre, Carlos de Inglaterra

Los recientes problemas de salud de Isabel II han hecho que muchas miradas se centren en su primogénito, Carlos de Inglaterra. Eterno heredero al trono, el príncipe no es tan secundado por el pueblo como su madre o como su propio hijo, Guillermo, quien pasaría a ocupar su lugar a la espera de la corona. Y precisamente cuando adopte esa posición en el organigrama de Buckingham Palace quiere hacerlo de una manera concreta: alejándose de la forma en la que lo ha llevado su padre y acercándose en cambio a la manera en la que se ganó a la gente su madre, Lady Di.

Después de su viaje infructuoso por tierras caribeñas, el duque de Cambridge y su esposa, Kate Middleton, tienen claro que la manera en la que el príncipe Carlos ha lidiado con ese primer puesto en la línea sucesoria no ha sido el más apreciado por sus propios conciudadanos, por lo que han optado por lo que han bautizado como The Cambridge Way ("A la manera de Cambridge").

Según informa el Daily Mail, los asistentes de la familia real británica están observando cómo cada movimiento de Guillermo se asemeja más a los de su abuelo, el duque de Edimburgo, o su madre, Diana de Gales, que a los de su padre, aportando una imagen de absoluta cercanía, basándose sobre todo en las preocupaciones de la gente.

Si bien Carlos de Inglaterra apoya diversas causas contra el cambio climático, es cierto que no ha sabido proyectarlo y ha dado la sensación de que es algo más bien novedoso en su vida, como si fuera lo mínimo que se le pidiera a la jet set. De ahí que su hijo no solo retome el cuidado del medio ambiente, sino que también se interese por temas como la salud mental o el cuidado de la infancia, con esa mezcla de "esperanza y soluciones" que tan buenos resultados le dio a un líder mundial como fue Barack Obama.

Además, tendrá una mayor actitud comunicativa. A diferencia de su padre, que apenas tiene contacto con la prensa, Guillermo está pensando en hacer más apariciones televisivas, sobre todo en los actos a los que acuda, para que quienes le vena se formen otra imagen más apegada al día a día de la monarquía.

Y todo, claro, junto a su esposa, quien ha demostrado a los Windsor ser un valor seguro. Tanto como para que se plantee la posibilidad de que haga viajes al extranjero en solitario en representación de la familia real. Ambos, además, prefieren el contacto directo, así que aceptarán más planes donde sea posible protagonizar escenarios con la gente, saludándola y charlando con ellos y ellas.

Contra las polémicas en torno a Carlos de Inglaterra y sus organizaciones benéficas (que daban beneficios a quien no debían), Guillermo prefiere reducir el número, aunar algunas otras y centrarse en estas. Un sistema en su conjunto tan práctico como el que llevaron a cabo Lady Di y el príncipe Felipe.

"Para cuando dé un discurso, el príncipe Guillermo está buscando ser más natural, más creíble. Los eventos a los que quiere acudir son aquellos en los que podrá interactuar y mostrarse como un igual ante los demás, en lugar de aquellos diseñados en torno a él y sobre lo que él quiere decir", ha declarado una fuente a Daily Mail.