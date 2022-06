El motivo por el que una nieta de la reina Isabel II cortó a Kate Middleton en una foto en Instagram

Todo lo que hacen los miembros de la familia real inglesa se mira con lupa, y más aún desde que existen las redes sociales. O si no, que se lo digan a la princesa Eugenia, nieta de la reina Isabel II e hija menor del príncipe Andrés.

La princesa Eugenia publicó una foto en su cuenta de Instagram con varios miembros de la familia real en el balcón del Palacio de Buckingham después del Jubileo de Platino, pero en la que se queda cortada Kate Middleton, que estaba de pie con el grupo. También se queda fuera de la foto Camilla Parker-Bowles.

Este hecho despertó rumores acerca de una posible enemistad entre las primas políticas. Pero varios usuarios de Instagram han defendido a la princesa Eugenia, explicando que la única razón por la que se omitió a la duquesa de Cambridge es porque las proporciones de las fotos no se habían arreglado antes de subirlas a Instagram.

Instagram automáticamente hace que tus publicaciones sean cuadradas. Independientemente de la relación de aspecto que elijas para tu primera foto, el resto del álbum será el mismo.

La primera foto del álbum publicado en la cuenta de la princesa Eugenia es de su abuela, la reina, que se ve bien con una relación de aspecto cuadrada, mientras que la siguiente foto es de la familia real en el balcón.

El usuario de Instagram @Royalinstablog publicó una explicación, diciendo en broma que la princesa no fue lo suficientemente hábil en Instagram: "Puede parecer que la princesa Eugenie cortó intencionalmente tanto a la duquesa de Cornualles como a la duquesa de Cambridge de la foto que publicó, pero no lo hizo. Publicó un conjunto de imágenes, pero no fijó la relación de aspecto correctamente para cada una", explicó este usuario.