No se creían que fuera él: el príncipe Guillermo vende periódicos en la calle por un día por una buena causa

"¡Extra! ¡Extra! ¡El príncipe Guillermo está vendiendo estos periódicos!". Quizá no fue tal cual, pero la idea es la misma: el heredero al trono de Inglaterra ha sorprendido este jueves a toda aquella persona que pasara por la calle de Londres en la que estaba trabajando de canillita, que no se terminaban de creer que sí, que fuera el mismo nieto de Isabel II el que estaba ahí mismo ofreciéndoles una revista.

Con chaleco rojo y gorra del mismo color, el duque de Cambridge "estaba ayudando discretamente a vender revistas The Big Issue", según han explicado desde la cadena BBC. Es una publicación comercializada por personas sin hogar, desempleados a largo plazo y, como destaca el propio medio, "aquellos que necesitan dinero para evitar endeudarse".

Así de incógnito, el marido de Kate Middleton se colocó este jueves en su puesto de Rochester Row, cerca de Westminster, y se puso a vender la revista... y a hacerse selfis. Porque varios viandantes le reconocieron y no dudaron en tomarse una fotografía con él, dado que pocas veces iban a poder hablar con él y estar tan cerca de un futuro monarca como entonces.

Esta participación activa del príncipe Guillermo de Inglaterra ni estaba programada ni aparecía como que formase parte de la agenda oficial, de ahí que desde la familia real británica no se hubiese informado a los medios ni haya imágenes oficiales de esta iniciativa del hijo del príncipe Carlos, ya que la realizó dentro de sus actividades privadas -de las cuales no tienen obligación de informar-.

Entre quienes reconocieron, porque había que fijarse de cerca, al príncipe estuvieron tanto un hombre llamado Vitalijus Zuikauskas, que subió su fotografía a su Instagram, o un superintendente jefe retirado de la Policía Metropolitana de la capital, Matthew Gardner, que contó cómo fue su cuñado el que estuvo al quite de lo que ocurría y cómo el príncipe es alguien preparado para cualquier situación.

"Mi cuñado estaba hoy en Londres y vio a una celebrity, así que le hizo una foto a distancia. La celebrity en cuestión se dio cuenta y cruzó la calle para saber quién le fotografiaba", comenzó contando. "Qué honor compartir un momento privado con nuestro futuro rey, humilde y que trabaja en silencio para ayudar a los más necesitados", continuó, añadiendo una anécdota: "Lo mejor fue que el príncipe le preguntó a mi cuñado si quería comprar The Big Issue, a lo que él respondió que no tenía suelto. Pero en ese momento, Guillermo sacó un datáfono para móviles... ¡Esa perspicacia es algo que no se puede enseñar!".