"Un error". Así ha definido Alberto Núñéz Feijóo las declaraciones de su coordinador general, Elías Bendodo, en las que decía que "España es un Estado plurinacional". Unas afirmaciones de las que el propio Bendodo se retractó hasta en tres ocasiones a las pocas horas de publicarse la entrevista en El Mundo. "España no es un Estado plurinacional, es una obviedad", ha tratado de zanjar este martes el líder del PP.

"El debate, en mi opinión, no existe. España es una nación que garantiza la autonomía de nacionalidades y regiones y que busca la solidaridad entre todas ellas. Esto es lo que dice la Constitución y este es el ideario del PP", ha argumentado Feijóo, en alusión al artículo 2 de la Carta Magna, a cuyo contenido vincula el argumentario del partido.

Lo ha hecho desde Ceuta, en una intervención conjunta con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, tras reunirse con representantes sindicales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, justo horas después de que se haya reabierto la frontera con Marruecos después de dos años cerrada por la pandemia de coronavirus, primero, y por la crisis diplomática con el país vecino, después.

El líder de la oposición también se ha posicionado sobre la nueva reforma de la ley del aborto, cuya tramitación considera un señuelo por parte del Gobierno de Pedro Sánchez ante los problemas que acucian España. "Cuando en España tenemos problemas, el objetivo fundamental es distraerlo", ha dicho Feijóo, que considera que "la interrupción voluntaria de las menores de 18 años tiene que contar con el consentimiento de los padres". "Se produce una ruptura de afectividad de los padres en un momento muy difícil", considera el líder de los populares.

"El objetivo del Gobierno es que usted y yo estemos hablando de esto", le ha expuesto Feijóo a uno de los periodistas, y no de "la entrega de la cabeza de la directora del CNI, de que el independentismo decide lo que se aprueba y no se aprueba en las Cortes, y de que Bruselas haya dicho que no a la última previsión sobre el crecimiento económico".

Juan Carlos I "tiene todo el derecho a regresar"

El líder del PP también ha defendido la inminente vuelta del rey emérito a España, confirmada por el alcalde de Sanxenxo esta mañana para este fin de semana. "Es un gravísimo error que una parte del Gobierno esté cuestionando la Jefatura del Estado", ha dicho respecto a la posición crítica de Unidas Podemos. "No tiene causas pendientes y tiene todo el derecho a visitar o regresar a España", ha resaltado.