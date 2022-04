Un exdirectivo de la OMS aventura un repunte de covid tras el fin de las mascarillas: "Atiende a una lógica política, es precipitado"

Han pasado dos días desde que las mascarillas dejaron de ser obligatorias en los lugares públicos cerrados de España y las reacciones han sido muy dispares. El país avanza así en el proceso de gripalización de la Covid, que por su parte sigue mutando a medida que los contagios se suceden por todo el planeta.

El linaje XE de la variante ómicron es la última de estas mutaciones y la más contagiosa que se haya conocido. Esta misma semana, además de conocer la llegada de XE al país, los españoles abandonaron las mascarillas en contra de las recomendaciones de algunos expertos.

Es el caso de Daniel López Acuña, exdirectivo de la OMS que lleva días compareciendo en los medios para alertar sobre la “equivocada” decisión y sus consecuencias. Acuña se mostró contundente al respecto en sus declaraciones a la cadena televisiva Cuatro: “Tomar la medida de eliminar la obligatoriedad de la mascarilla en interiores es precipitado, lo mejor hubiera sido no hacerlo”.

Ante una incidencia que el antiguo miembro de la OMS considera “alta” y sin el aislamiento de los positivos asintomáticos, “la única manera de frenar la transmisión es el uso de mascarilla en interiores y en exteriores cuando no hay distancia de seguridad”.

“Yo no me pienso quitar la mascarilla en interiores hasta que tengamos un riesgo más reducido”

En otras declaraciones recogidas por medios locales de Asturias, el experto gijonés defendía la misma tesis el pasado 20 de abril. Según declaró entonces “Por mucho que tengamos mucha población vacunada, la vacuna no es esterilizante, no protege de la infección, protege de la severidad”. El exdirectivo de la OMS apuntó además que, en un contexto de transmisiones importantes, la medida da a los ciudadanos una “falsa seguridad” a las personas. “Yo no me pienso quitar la mascarilla en interiores hasta que tengamos un riesgo más reducido”.

Lógica Política

Acuña ha incidido en otro punto caliente del debate sobre el fin de los cubrebocas al ser preguntado sobre los motivos que han llevado al Gobierno a tomar esta medida. Según el experto epidemiólogo, “esta medida aprobada por Gobierno y Consejo Interterritorial tiene solo una lógica política”. Acuña ha determinado así que el Gobierno está tratando de adoptar “medidas amables y populares” anteponiéndose a la necesidad de cautela que, bajo su criterio, requiere la situación actual.

El experto ya criticaba la situación antes de Semana Santa, cuando Carolina Darias anunció la decisión, guiada según él "más por hacer gestos de cara a la galería, por la presión social, por la fatiga pandémica, pero no por la objetividad de frenar la transmisión". El experto pronosticó además un futuro delicado para España, ya que "los países que han tomado estas medidas están viendo repuntes en el número de casos".