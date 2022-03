Feijóo marca el camino a todos los barones del PP menos a Ayuso en su 'estreno' como líder de la oposición

Día especial para Alberto Núñez Feijóo. Aunque él lo negara, a nadie se le ha escapado que la Conferencia de Presidentes celebrada este domingo en la isla de La Palma ha sido su gran estreno como líder de la oposición, toda vez que no tendrá que pasar por primarias para ser el próximo presidente del PP. Además, ha sido un debut con 'impronta Feijóo': todos los barones 'populares' han defendido el mismo mensaje, salvo la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que se ha distanciado con una propuesta propia; y ha habido un acuerdo con el Gobierno, a quien ha arrancado el compromiso de acometer una rebaja fiscal para paliar los efectos de la subida del precio de la energía por la invasión rusa de Ucrania.

El presidente gallego llegaba a la cita con Sánchez y sus homónimos autonómicos tras haber formalizado su candidatura a presidir el Partido Popular después de la caída de Pablo Casado, 'cesado' por los barones tras sembrar las sospechas de corrupción contra el entorno de Ayuso. Al no haber registrado ningún militante más los avales necesarios, Feijóo será proclamado líder de los 'populares' y, por tanto, jefe de la oposición, el próximo día 2 de abril en el congreso que celebrará la formación conservadora en Sevilla.

Pese a esto, él ha seguido con su prudencia habitual. “Yo estoy aquí como presidente de la comunidad autónoma gallega”, ha señalado en una rueda de prensa posterior al encuentro. No obstante, ha sido uno de sus compañeros quien le ha tirado abajo el argumento. “Feijóo se comporta y se le reconoce como líder del Partido Popular de España”, ha señalado, sin matices, el presidente andaluz, Juanma Moreno. Para más inri, ha asegurado que ha notado cómo “el resto de líderes autonómicos, tanto de comunidades autónomas gobernadas por nacionalistas e independentistas, como socialistas" también le han dado ese trato de líder de la oposición. Incluso los periodistas presentes en la Conferencia, que le han buscado para charlar con él y conocerle. "Ya nos veremos por Madrid", le ha dicho uno.

Pero no solo las formas han dejado entrever que Feijóo ya ejerce como líder del PP pese a que todavía no es oficial. Y es que, todos los barones autonómicos se han situado detrás de él en los mensajes lanzados: la defensa de una rebaja de impuestos hacia los sectores más afectados por la guerra en Ucrania y la crítica a que el Gobierno no hubiese presentado un plan "cerrado" para tratar la llegada de refugiados ucranios.

Todos, eso sí, menos Isabel Díaz Ayuso, que ha ganado perfil propio introduciendo matices a esos mensajes y lanzando una propuesta propia. Sobre los impuestos, la presidenta madrileña no ha defendido una bajada sino la suspensión de los mismos. Sobre la propuesta, Ayuso se ha desmarcado solicitando una redirección de los fondos europeos Next Generation -tasados y fijados por Europa- y los 20.000 millones que prevé destinar el Gobierno entre 2022 y 2025 a impulsar políticas públicas feministas "a ayudar a las familias a afrontar la subida de precios".

No obstante, Feijóo ha evitado cualquier tipo de confrontación con la presidenta madrileña, con la que mantiene una buena relación y que será clave en su mandato como presidente 'popular'. En la comparecencia ante los medios, ha apoyado a su manera la propuesta de redirigir esos 20.000 millones en Igualdad -que, entre otros fines, van dirigidos a pagar los permisos de paternidad y maternidad o a subvencionar la educación pública y gratuita entre los 0 y los 3 años-.

"Nos hemos enterado por una nota de que se van a destinar 20.000 millones a políticas de igualdad, no sabemos más. En un momento en el que no podemos pagar el precio de la luz, cierran las fábricas, los barcos no pueden salir a pescar y el sector agrario no puede pagar la factura del combustible, plantear 20.000 millones para políticas que no sean las de llegar a fin de mes no nos parece acertado", ha asegurado. Menos benévolo ha sido otro presidente autonómico del PP, que sí ha confesado a los periodistas que no le ha gustado que Ayuso se sacara de la manga esa petición.

Un pacto con Sánchez, con el que ha hablado

La mano gallega de Feijóo también se ha notado en el resultado de la Conferencia de Presidentes, que ha dado lugar a un inédito acuerdo entre todas las partes, lo que supone un espaldarazo al presidente del Gobierno, con quien el gallego ha mantenido una conversación. En este sentido, el todavía presidente de Galicia ha aprovechado las diferencias dentro de la coalición entre PSOE y Unidas Podemos al respecto del envío de armas a Ucrania para insistir en su "mano tendida" a Sánchez.

Aunque no ha ahorrado en críticas al Gobierno, sí se ha notado un cambio de tono desde las filas populares. “No ha aceptado nuestras propuestas, pero por nuestra parte que no quede”, ha reflexionado Feijóo, que ha afirmado que el PP “va a arrimar el hombro”, aunque también “advertirá” de que sus propuestas son diferentes. Esto también ha sido confirmado por Moreno, que ha resaltado el papel de "artífice" del líder in pectore respecto al pacto suscrito. "Hoy ha habido un acuerdo en esta declaración en gran medida gracias a que él ha estado encima, ha asumido un papel protagonista y ha tenido una voluntad de acuerdo", ha concluido el presidente andaluz, otro de los grandes artífices de que el gallego esta vez sí, a diferencia de 2018, haya decidido mudarse a Génova.