Gallardón, Carromero, Ayuso, Casado... la lista de los llamados a comparecer en la investigación del Ayuntamiento

Los seis grupos políticos que tienen representación en Cibeles tienen hasta este viernes, 11 de marzo, para presentar el listado de personas que creen que deben comparecer en la comisión de investigación por el presunto caso de espionaje a Ayuso con fondos municipales. Sin embargo, la mayoría, ya ha hecho público su listado repleto de nombres "disparatados", tal y como ha denunciado el alcalde tras leerlos.

"No guardan relación con los hechos que son objeto de la comisión de investigación". Para Almeida solo hay una explicación: "Dado que tienen la intuición de que no hubo ningún encargo, y no van a sacar nada, pretenden hacer una cortina de humo o lanzar fuegos artificiales a ver si con una suerte basada en el cotilleo son capaces de hacer un dictamen de la comisión".

El regidor popular aún cierra la lista de su grupo en la que, avanza, pedirá la comparecencia de Carromero. Si bien creen que este tiene que ver con la investigación, por el contrario, no deben estar personas como Tomás Ayuso, Andrea Levy o Ignacio González. Desde el PP municipal instará a que comparezcan todas aquellas personas que guarden relación; las que no, será el primero en tratar de impedir que sean llamados. Por ejemplo, exigiendo a los grupos solicitantes a que expliquen, por escrito, el porqué de su asistencia. Aunque la vicealcaldesa comparta su reflexión, se postula en favor de la oposición. "Ante la duda (su voto) siempre va a ser para que los grupos tengan más maniobrabilidad y puedan llegar más lejos en sus indagaciones".

Más Madrid pide 22 comparecencias

El grupo de la oposición con más representación solita la comparecencia de 22 personas. Estos son: Isabel Díaz Ayuso, presidenta Comunidad de Madrid; Rafael Catalá, exministro de Justicia; Pablo Casado, presidente del PP; Teodoro García Egea, ex secretario general del PP; Andrea Levy, presidenta Comité de Garantías del PP, Alberto Ruiz Gallardón, exalcalde de Madrid; los empresarios Daniel Alcázar Barranco y Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta; Juan Díaz, alcalde Higueruela y Juan Pablo, senador PP por Ávila; y Julio Gutiez, investigador privado.

También llaman a varios cargos cercados al alcalde como, Matilde García, coordinadora General de la Alcaldía; Vicente Segura, vocal asesor de Alcaldía o Ángel Carromero, exdirector general de Coordinación de Alcaldía. En cuanto a los cargos de las empresas municipales, desde donde se podría haber hecho el espionaje, piden que comparezcan Diego Lozano, consejero delegado de EMVS y Juan Antonio, gerente de EMVS, así como Joaquín Vidal, jefe de prensa de EMT y David Fernández, ex jefe de prensa de EMVS.

Por último, Más Madrid llama a Mariano Fuentes, concejal delegado de Urbanismo, Álvaro González, concejal y presidente de la EMVS y secretario de Organización del PP de Madrid; Borja Carabante, concejal delegado de Movilidad y José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid. A este último, la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, insta a que ponga todo su empeño, como alcalde de la capital y como miembro del PP, en que todas las personas incluidas en esta lista comparezcan en la Comisión.

PSOE pide 35 comparencencias

El grupo municipal socialista solicita otros 35 comparecencias. Esta es su lista: Alberto Ruiz Gallardón, Álvaro González, Ana Dávila-Ponce, Andrea Levy, Ángel Carromero; Begoña Villacís, Borja Carabante, Carlos Medina, Carlos Salgado, Chen Senghi (jefe de Tomás Ayuso), Daniel Alcázar, así como jefes de comunicación, como Daniel Bardavío, Daniel Hidalgo, Joaquín Vidal y David Fernández (renunció hace unas semanas).

También piden que acuda Enrique López, Enrique Ruiz Escudero, Inmaculada Sanz, Isabel Díaz Ayuso, Javier Fernández-Lasquetty, José Luis Martínez-Almeida, Juan Díaz, Julieta de Micheo Carrillo-Albornoz, Julio Gútiez, Manuel de la Puente Andrés, Mariano Fuentes; Matilde García; Miguel Ángel Rodríguez; Pablo Casado; Pablo Montesinos; Paloma García Romero; Rafael Catalá, así como, Teodoro García Egea y Tomás Díaz Ayuso.

Vox pide 11 comparecencias

El grupo municipal Vox solicita la comparecencia del alcalde y de la vicealcaldesa, Almeida y Villacís, así como, de Mariano Fuentes, Borja Carabante, Álvaro González y Ángel Carromero. También de Carlos Granados, por ser el director de la Oficina contra el Fraude y Corrupción. Y como miembros de la EMVS: José Antonio Acosta, Diego Lozano, David Fernández (ya no pertenece a la empresa) y Mercedes González, la delegada del Gobierno y exconsejera de la EMVS.

Recupera Madrid pide 19 comparecencias

Los concejales de Recupera Madrid piden, por parte del gobierno municipal, la comparecencia de José Luis Martínez-Almeida, Borja Carabante, Álvaro González y Mariano Fuentes. Por parte de la EMVS: Diego Lozano, José Antonio, David Fernández, Carlos Medina, María Teresa Peral García y a algún representante del comité de empresa de la EMVS a elegir por el propio comité. En relación con las miembros del PP: Pablo Casado, Teodoro García Egea, Ángel Carromero, Beatriz Fanjul, Alberto Ruiz-Gallardón, Rafael Catalá, Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y su hermano. Y como persona que pueda tener información sobre el caso: Julio Gutiez, director de la agencia de detectives Mira.