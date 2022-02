Este es el contrato con Priviet Sport que originó el supuesto espionaje y que el Gobierno de Ayuso defiende como legal

El supuesto espionaje a Isabel Díaz Ayuso encargado por personas del entorno de la dirección nacional del PP se centra en un contrato de 1,5 millones de euros para la compra de mascarillas. Fue adjudicado por la Comunidad de Madrid en abril de 2020 a la empresa Priviet Sport, de la que es administrador único un amigo del pueblo de la familia de la presidenta.

El objetivo de la supuesta investigación interna, que de acuerdo con las informaciones que desde este miércoles están publicado 'El Mundo' y 'El Confidencial' se habría encargado desde la empresa municipal de la vivienda del Ayuntamiento de la capital, era averiguar si el hermano de la líder del Ejecutivo madrileño, Tomás Díaz Ayuso, había cobrado una comisión vinculada a la contratación.

Fuentes del Gobierno de la Comunidad de Madrid han asegurado que el contrato en el centro de la polémica se ajusta a la "legalidad" y no está afectado por ninguna "irregularidad". La contratación se hizo por el procedimiento de emergencia, sin concurrencia de otras empresas, pero este extremo no es algo excepcional, ya que esta forma de contratación, contemplada en la ley, ha sido la más utilizada durante la pandemia de Covid-19 por todas las administraciones públicas, por la premura que exigían las compras de, por ejemplo, material sanitaria.

En noviembre de 2021, precisamente, la contratación durante la pandemia fue objeto de un pleno monográfico en la Asamblea de Madrid. En esta sesión, el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, informó que la Comunidad había firmado entre marzo de 2020 y noviembre de 2021 un total de 5.210 contratos por el procedimiento de emergencia y el importe de los mismos superó los 1.109,7 millones.

La mayoría de los procedimientos, 4.526 en concreto, se firmaron en el ejercicio 2020. De ellos, 3.881 correspondían a la Consejería de Sanidad, que precisamente fue el organismo que adjudicó la contratación a Priviet Sport, de la que Eldiario.es informó ya en noviembre de 2021 y provocó las primeras peticiones de información de la oposición sobre el mismo, pues ya entonces se supo que la empresa adjudicataria estaba vinculada a un empresario cercano a Isabel Díaz Ayuso y a su hermano.

En la sesión de control en la Asamblea de Madrid, la presidenta ha negado este jueves cualquier trato de favor en este y en otros contratos de la Comunidad. "Jamás un solo madrileño va a ver que un solo minuto desde que estoy al frente de la Comunidad de Madrid se ha dedicado ni para beneficiarme a mí ni para beneficiar absolutamente a nadie de mi entorno", ha afirmado la presidenta, para agregar: "Si no lo tuviera tan claro y si no supiera que estoy haciendo las cosas con cabeza, corazón y honradez, no lo diría con tanta claridad porque sería fácil de demostrar".