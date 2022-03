Villacís apoyará las comparecencias que solicite la oposición de Cibeles: Ayuso y su hermano, Casado, Aznar...

La vicealcaldesa de la capital juega un papel complicado. Quiso acentuar su desmarque en la trama del espionaje que salpica de lleno en el equipo de Almeida liderando las investigaciones al PP de Cibeles y, ahora, debe asumir la confianza que le otorgaron los grupos municipales de la oposición. Begoña Villacís quiere estar "a la altura" del puesto y, por eso, asegura que Ciudadanos apoyará cualquier comparecencia que solicite la oposición en la comisión.

"Ante la duda (su voto) siempre va a ser para que los grupos tengan más maniobrabilidad y puedan llegar más lejos en sus indagaciones", ha señalado esta mañana, tras subrayar que, en su opinión, muchas de esas personas deben ser llamadas. Como es el caso del hermano de Ayuso o la propia presidenta de la Comunidad de Madrid y la de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez. También la del alcalde José Luis Martínez-Almeida y la propia vicealcaldesa, Begoña Villacís.

Además, podrían ser otras personalidades que esta mañana ha nombrado el Grupo Municipal Socialista, como comparecencia del expresidente del Gobierno José María Aznar y de los exministros Alberto Ruiz-Gallardón y Rafael Catalá, como personas que intermediaron. También solicitarán la de Pablo Casado, Teodoro García Egea, Pablo Montesinos y Andrea Levy, ahora exresponsable de Garantías del PP.

Sobre estas listas que presentarán los grupos municipales el viernes, 11 de marzo, la vicealcaldesa recuerda que el objeto de la comisión es saber si se investigó a Ayuso con los medios del Ayuntamiento de Madrid y no debe "desnaturalizarse". En esta línea, el alcalde defiende que personas como Ayuso no tienen "nada que ver" con la investigación interna del PP en el Ayuntamiento de Madrid y que, por tanto, "la comisión de investigación del Ayuntamiento no puede ser un circo, no puede ser un lugar donde haya fuegos artificiales".