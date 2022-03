Tratamientos antiCovid tras dos años de pandemia: de ir a ciegas a caer un 90% la mortalidad de pacientes ingresados

Las terapias que actualmente hay contra la Covid se están aplicando en centros hospitalarios. Preguntada por si habrá medicamentos que lleguen a las farmacias convencionales, la doctora Elena Múñez no cree que vaya a llegar ese momento: “Se va a convertir en una enfermedad absolutamente banal para la población general. En las personas sanas y en la población vacunada por debajo de los 80 años van a presentar generalmente un cuadro catarral leve que en la mayor parte de los casos no va a precisar tratamiento. Solo lo requerirán pacientes vulnerables y estos son atendidos en los hospitales”. Menos categórico se muestra el doctor Benito Almirante que no obstante reconoce que “no se puede descartar que, después de diversas mutaciones, el virus se convierta en un virus más del resfriado común”.