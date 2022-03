De los guantes y las desinfecciones a las mascarillas y la distancia: qué hemos desechado en la protección ante la COVID

Bajar al supermercado con guantes, pero sin mascarilla. Guardar escrupulosamente la distancia de seguridad en la fila y no acceder al interior hasta disponer de la inexcusable ración de gel hidroalcohólico, dispensaba por un empleado del establecimiento. Era solo el inicio del ritual que la mayoría de los españoles seguía cada vez que, durante el confinamiento domiciliario en plena primera ola de COVID-19, acudían a hacer la compra. Sin embargo, no acababa ahí. El ceremonial continuaba con la desinfección de los productos al regresar a casa e incluso el lavado de la ropa empleada.

Dos años más tarde, resulta impensable entrar en una tienda de cualquier tipo desprovistos de mascarilla, y parece aún más incomprensible que la ciudadanía lo hiciera en uno de los momentos más crudos de la pandemia. Sin embargo, iba en línea con las recomendaciones de las autoridades, que en marzo de 2020 insistía en mantener una buena higiene de manos, cubrirse con el codo al estornudar y toser y evitar tocarse nariz, boca y ojos, pues las manos "facilitaban la transmisión".

"No es necesario que la población utilice mascarillas, aunque puede ser interesante en los pacientes con sintomatología. No tiene ningún sentido que la gente ahora esté preocupada por si tiene una o no en casa", decía el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, el 26 de febrero de 2020. De hecho, no fueron obligatorias hasta el 20 de mayo.

"Muchas de esas prácticas, como los guantes, las desinfecciones de la compra, las fumigaciones de las calles... carecían de sentido"

Desde entonces, la ciencia ha estudiado el SARS-CoV-2 en profundidad, hasta concluir que el contagio se produce por gotas y partículas respiratorias y que la infección a través de superficies es poco frecuente. "La medida más eficaz en cuanto a equipos de protección es la aplicación correcta de mascarillas. Como mucho, ante el riesgo de la transmisión por mucosas, tiene cabida la utilización de pantallas. El tema de fondo al decir que no se usaran es que no había stock. Si dices que son importantísimas y no hay en el mercado, generas un conflicto", dice Juan Antonio Sanz Salanova, portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria (SEMPSPGS).

Tampoco ha quedado fuera del debate en estos dos años el tipo de mascarilla preferible: higiénicas, quirúrgicas o incluso hechas en casa con tutoriales. "Cualquier cosa es mejor que nada, pero hemos pasado de decir que con las de tela era suficiente a que tenían que ser FFP2. Hay expertos que son muy estrictos con que son necesarias estas últimas", apunta Salvador Macip, profesor de los Estudios de Salud de la UOC.

Gel hidroalcohólico y guantes

Mientras las mascarillas eran opcionales tanto al aire libre como en interiores, las cadenas de supermercados impusieron la utilización de guantes para acceder a su interior, una medida que no decayó hasta julio de 2020. "Muchas de esas prácticas, como las desinfecciones de la compra, las fumigaciones de las calles... carecían de sentido, pero había mucho desconocimiento y mucho miedo entre la población. Con el tiempo se ha visto que esto tiene una utilidad limitada o nula", considera el preventivista.

"El uso de guantes ha sido poco útil, lo que hacen es transmitir la suciedad. Lo que sí puede ser necesario es una buena higiene de manos"

"En general, el uso de guantes ha sido poco útil, lo que hacen es transmitir la suciedad. Costó bastante que los políticos dejaran de usarlos. Cuando uno los usa, lo que hace es no lavarse las manos y, al final, corre más riesgo en el procedimiento de ponérselos y quitárselos. Lo que sí puede ser necesario, siempre viene bien para cualquier tipo de enfermedad, es una buena higiene de manos", opina. En la actualidad, los geles desinfectantes siguen presentes en casi todas las tiendas, pero relegados a un segundo plano tras la constatación de que la principal vía de transmisión es aérea.

Pero, si las autoridades no llegaron a aconsejar los guantes ni las desinfecciones, ¿de dónde surgieron estas prácticas? "Hubo un estudio que analizaba la supervivencia del virus en superficies y se vio que era alta. Entonces, se asumió que el contagio iba por ahí. Otros expertos advirtieron desde el principio que, al ser un virus respiratorio, lo lógico es que se transmita por el aire. Con el tiempo, se ha visto que, efectivamente, la mayoría de las infecciones son por esta vía", señala Macip. Con estos datos incipientes, el miedo hizo el resto.

En este sentido, Sanz Salanova considera que se sobredimensionaron algunas de las medidas. "Ha sido un poco disparatado. Nos pensamos que era el ébola y que íbamos a tener muy pocos casos. Al haber ido a buscar en ambulancia a los primeros contagiados y haberlos trasladado en una especie de nicho con los trajes, ¿cómo dices luego que no son necesarios?", se pregunta.

Mascarillas en exteriores

Las playas y piscinas plagadas de ciudadanos tomando el sol con mascarilla mientras guardaban la distancia de seguridad fue otra de las imágenes del verano de 2020, cuando muchas comunidades implantaron la obligatoriedad de llevarlas en estos espacios. Estas escenas no se repitieron un año después. "No tenía sentido. Obedecía al desconocimiento y a la necesidad de hacer algo. Nos estábamos fijando en lo que salía en la televisión. Si estábamos viendo que en China pasaban los camiones fumigando y decías que no era necesario o que otras medidas no hacían falta, daba la impresión de que no actuabas", dice.

"Las mascarillas en playas y piscinas no tenían sentido. Obedecía al desconocimiento y a la necesidad de hacer algo"

Con el tiempo y no sin reticencias a causa de la imprevisibilidad del virus, los expertos concluyeron que el contagio al aire libre resulta complicado si se respeta la distancia de seguridad, por lo que la mascarilla resulta prescindible en exteriores. No obstante, no han dejado de recordar que puede ser necesaria al transitar por una zona muy concurrida. Ahora, la gran pregunta es cuándo será posible abandonarla también en interiores.

Aforos, toques de queda y limitación de la movilidad

Tras el confinamiento domiciliario, calificado por Sanz Salanova de "útil, pero insostenible", la limitación de aforo que había marcado la compra en los supermercados durante los primeros meses de la pandemia se trasladó a las tiendas, los restaurantes y los bares. Recientemente superada, se trata de una medida "fundamental", a su juicio, que disminuye el riesgo de contagio al reducir la cantidad de personas en un mismo espacio y la probabilidad de que una esté contagiada.

Más tarde, poco antes de las Navidades de 2020, el Gobierno decretó el toque de queda para evitar el aumento de los contagios y encarar con mayor tranquilidad las fiestas navideñas. Esta decisión y el cierre del ocio nocturno, que en muchos casos se prolongaba desde el verano, contribuyeron positivamente a contener la subida de casos, aunque también hubo quien lo ignoró con la celebración de eventos en domicilios particulares. A esta disposición, la siguió el confinamiento perimetral para reducir los desplazamientos y el contacto entre núcleos de convivencias, "útil de aquella manera".

"No estoy seguro de la utilidad real de estas medidas, quizá no tenemos suficientes datos para valorarlo. No obstante, yo creo que, si tuvieron algún impacto, ha sido relativamente bajo", concluye Macip. Por el contrario, defiende el buen funcionamiento de otras medidas, como la ventilación y los filtros de aire HEPA, que han tenido una escasa penetración.

Tras un fin de 2020 marcado por toques de queda y confinamientos perimetrales, estos últimos no regresaron un año después por Navidad, cuando los grandes protagonistas de las fiestas fueron los test de antígenos. Ahora, la ciudadanía espera que sean las últimas celebraciones condicionadas por la COVID y confía en poder abandonar las medidas que todavía persisten, como la mascarilla en interiores.