La Conselleria de Educación de Cataluña ha justificado este jueves que los alumnos de secundaria y de Educación Especial no vacunados hagan cuarentena de siete días cuando se detecta un positivo en clase. "Se indica principalmente por la protección de esta persona no inmunizada frente a la Covid", ha explicado Laia Asso, responsable de los programas de Salud Pública en la Infancia y la Adolescencia.

En referencia a "aquellas voces que han manifestado que se discriminaba" a estos alumnos, Asso ha asegurado en rueda de prensa que, "desde Salut, se vela siempre por los derechos de los menores, es una de nuestras prioridades, y nuestra obligación es protegerlos". También ha detallado que "de momento, no se puede plantear" un cambio de protocolo al estar éste sujeto a "al protocolo catalán y, a la vez, al del Ministerio de Sanidad".

"Las cuarentenas de personas no inmunizadas es una de las cosas que no han cambiado respecto al trimestre anterior, pero ahora, con tantísimos positivos, una situación que antes era esporádica se puede repetir con mayor frecuencia", ha dicho Asso, y ha añadido que "puede haber un cambio en el rumbo de los protocolos, pero tiene que tener coherencia con toda la comunidad y no sólo en los centros educativos".

Respecto a estas cuarentenas, varios padres de alumnos anunciaron la semana pasada que presentarían una demanda colectiva contra la "discriminación y la vulneración de derechos que supone el Protocolo de Educación". Sin embargo, este jueves el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TJSC) ha avalado el protocolo anticovid de las escuelas y ha rechazado la suspensión cautelarísima de estas medidas.

En un auto, la Sección tercera de la sala contencioso-administrativa del alto tribunal catalán señala que su criterio es defender el derecho a la vida y la salud, además del sistema de asistencia sanitaria, "cuyos limitados recursos es necesario preservar adecuadamente".

"Resquicio de optimismo" con la evolución de la pandemia

Tanto Asso como la secretaria general de Educación, Patrícia Gomà, han asegurado este jueves que hay un "resquicio de optimismo" en cuanto a la evolución de la pandemia en los centros escolares. Y es que, pese a que las cifras de confinados siguen siendo "muy altas" (98.185 alumnos y 8.570 profesionales), estos números llevan tres días consecutivos en descenso.

"Es una bajada moderada porque seguimos en estas cifras de mucha incidencia, pero, con toda la precaución, esto podría ser un punto de inflexión", ha dicho Gomà. Por su parte, Asso ha apuntado que, pese a que en esta pandemia "no se pueden hacer grandes previsiones, no es improbable un cambio de protocolo" en cuanto al elevado número de test que se vienen realizando en el ámbito escolar.

Concretamente, desde que comenzó el segundo trimestre el pasado 10 de enero hasta la fecha, se han llevado a cabo 383.000 test de antígenos a alumnos y profesionales en farmacias autorizadas para hacer este seguimiento de las escuelas, de los cuales 28.500 han dado positivo (un 7,5%). "Para que nos hagamos una idea del volumen, en todo el primer trimestre se hicieron 71.500, con un 1,17% de positividad", ha detallado Asso.

Ante estas cifras, ha remarcado que la gran incidencia de casos detectada en edades menores es también en parte "debido a este testeo" y que, si se hiciera el mismo volumen de test en otros ámbitos, "encontraríamos también una incidencia muy similar".

Protocolos para Carnaval y las jornadas de puertas abiertas

En cuanto a los protocolos para la celebración de Carnaval y de las jornadas de puertas abiertas en las escuelas, Asso ha detallado que, para Carnaval, las actividades deberán ser "tan al aire libre como sea posible" y siempre intentando "mantener la configuración de los grupos de convivencia estable".

En el caso de que no sea posible realizar algunas actividades al aire libre y pasen a celebrarse en el interior, ha recordado la necesidad de que el espacio "esté bien ventilado" y se limite a uno el número de familiares que acompañen al alumno, algo que no será necesario en el exterior.

Respecto a las jornadas de puertas abiertas, Asso ha señalado que todas las actividades informativas que puedan hacerse por vía telemática, deberán tener este formato, y que las visitas presenciales al centro deberán ser de un máximo de 10 personas, garantizando "tanto como sea posible" la ventilación, además de llevarse a cabo siempre en horario no lectivo.

Se posponen las pruebas de competencias básicas

Por otra parte, Gomà ha anunciado que Educación pospone la realización de las pruebas de competencias básicas de cuarto de la ESO ante "la dificultad" que puede suponer el elevado número de alumnos que no podrían hacerlas por estar confinados.

Respecto a las de sexto de primaria, la secretaria ha dicho que están pendientes de saber cuál podrá ser la fecha de realización de las pruebas, a la espera de "validar" cuestiones logísticas, como la disponibilidad de correctores.

13.156 sustituciones

En cuanto al elevado número de docentes de baja como consecuencia de la pandemia, Gomà ha detallado que, entre el 7 y el 26 de enero, se han llevado a cabo 13.156 sustituciones en el sistema educativo catalán para "mantener la máxima normalidad posible en un contexto que no tiene nada de normal".

"Para ver la magnitud y la diferencia, en enero de 2021 se realizaron un total de 3.271 nombramientos del 8 al 25 de enero", ha explicado la directora general de Profesorado de Centros Públicos, Dolors Collell, quien ha subrayado la dificultad y el trabajo que supone la gestión de estas sustituciones.