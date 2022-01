Cataluña nombra en 4 días a más de 4.000 docentes sustitutos, una cifra inédita en un inicio de trimestre

Desde que comenzara el segundo trimestre del curso académico en Cataluña el pasado lunes, cada día se están registrando bajas entre los profesores y se están nombrando a docentes sustitutos, una situación inédita, ha asegurado el Departament d'Educació de la Generalitat este jueves. Las autoridades educativas catalanas reconocen que están yendo "a contrarreloj" desde hace cuatro días para informar y desplegar entre esta comunidad los nuevos protocolos de detección y gestión de casos positivos de coronavirus en las aulas.

En los primeros cuatro días de la reanudación de las clases, se han gestionado 4.375 sustituciones de profesorado, al ritmo de 571 el pasado viernes día 7 de enero; 1.517 el pasado lunes día 10, primer día lectivo; 1.568 el pasado martes día 11 y 719 el pasado miércoles.

El 11 de enero de 2021 se contabilizaron 614 sustituciones, por lo que supone la cifra registrada este pasado martes supone un incremento del 147%. Dichas sustituciones no cubren todas las bajas acumuladas en este segundo trimestre, que son a día de hoy 7.183 entre docentes y otros profesionales de centros públicos, privados y concertados.

Alumnos sin cuarentena si están inmunizados

Los cambios introducidos por Educació en los protocolos de gestión de casos y de contactos de coronavirus en el ámbito escolar, detallados el pasado domingo, víspera del retorno a la actividad lectiva, los han comunicado junto a Salut a las direcciones de los centros este mismo jueves por la mañana.

Esta actualización establece como principal cambio respecto al funcionamiento en el primer trimestre que los alumnos inmunizados tanto en Infantil y Primaria como en Secundaria no harán cuarentena aunque haya cinco casos positivos en el mismo grupo de convivencia estable de clase.

En Infantil y Primaria, los estudiantes podrán someterse a un test de antígenos (TAR) de manera optativa, a excepción de aquellos que hayan pasado el coronavirus en los últimos tres meses. Los niños de hasta cinco años de edad se podrán realizar la prueba, a cargo de la Generalitat, en los centros de atención primaria (CAP), y los de seis años en adelante en las 1.600 farmacias adheridas al programa TAR.

Los inmunizados de más de 12 años y de educación especial también podrán someterse a un TAR voluntario (Cataluña es la única autonomía en ofrecer esta opción a cargo de la administración a este grupo de edad escolar y como "una capa de protección extra" ante la sexta ola) para descartar que acudan a clase positivos asintomáticos. Los estudiantes que hayan pasado la enfermedad en los últimos tres meses no necesitarán TAR.

En Secundaria y Educación Especial, los no inmunizados no deberán someterse a una prueba PCR a diferencia del primer trimestre, cuando se pedía entre el día 4 al 6 en el que se detectaran positivos en el grupo burbuja. Sí que tendrán que cumplir siete días de cuarentena en lugar de los 10 del primer trimestre. En Infantil y Primaria, los no inmunizados con cinco positivos en clase o con más del 20% en grupos de convivencia más pequeños, como en las guarderías, tampoco tendrán que someterse a test pero sí guardar la correspondiente cuarentena de siete días.

Solo el pasado miércoles 12 de enero, las farmacias adheridas al programa TAR registraron 21.800 resultados de tests de antígenos, una "cifra récord", insiste Educació. Para someterse a una de estas pruebas gratuitas en farmacia, el Departament insiste en que los niños han de ser "asintomáticos" y con algún positivo en su grupo escolar. En caso de presentar síntomas, ha de quedarse en casa sin acudir a clase y notificar su estado a su centro de salud de referencia.

En Secundaria y Educación Especial, los no inmunizados no deberán someterse a una prueba PCR a diferencia del primer trimestre, cuando se pedía entre el día 4 al 6 en el que se detectaran positivos en el grupo burbuja. Sí que tendrán que cumplir siete días de cuarentena

Los niños que entren en los parámetros para someterse al TAR podrán dirigirse a la farmacia una vez que le aparezca en La Meva Salut una pestaña con la autorización correspondiente, que estará activa durante cuatro días. El test no es obligatorio, indica Educació, porque los menores se consideran "un colectivo de bajo riesgo" ante la Covid. La Generalitat insiste en que, en este segundo trimestre, "no disponer de resultado de TAR o no haberse hecho la prueba no impide acudir a clase" siempre que no se presenten síntomas compatibles con una infección por coronavirus.

El Govern reconoce que se están produciendo "incidencias" en la aplicación del nuevo protocolo de la Covid-19 en los centros educativos, dada la premura con la que se ha trabajado, como demoras en la receta para el TAR.

El protocolo que rige en las actividades extraescolares no se ha modificado, por lo que un alumno no inmunizado tiene que guardar cuarentena si se dan los factores para ello en dichas actividades. Si el menor tiene a alguna persona positiva en casa, puede ser instado a hacer cuarentena si no está vacunado.

Solo dos grupos confinados este jueves

El aplicativo traçacovid que concentra y actualiza los datos sobre la Covid-19 en los colegios e institutos solo tiene constancia este jueves de dos grupos escolares confinados. Esto se debe, ha recordado Educació, a los cambios en los protocolos, que no confinan a grupos burbuja sino a alumnos y profesores. El 30% de los alumnos ya tienen la pauta completa de vacunación en Cataluña y el 40% de los docentes ya cuentan con la dosis de recuerdo.