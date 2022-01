El ofrecimiento militar de España a la OTAN en la crisis ucraniana abre una nueva brecha en el Gobierno de coalición

Nuevo desacuerdo a la vista en el Gobierno de coalición a costa de la crisis entre Rusia y la OTAN por la posible invasión de Ucrania. La decisión del Ministerio de Defensa de enviar una fragata y ofrecer a la Alianza Atlántica el despliegue de cazas en Bulgaria para disuadir al país dirigido por Vladimir Putin de una posible operación armada contra su vecino ucraniano ha suscitado críticas de miembros de Unidas Podemos, el socio minoritario. Desde el ala socialista defienden que "la política exterior la marca el presidente del Gobierno" y que, aunque el escenario actual es el del "diálogo", hay que prepararse para la "disuasión".

Así de contundente se ha expresado este viernes el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. En un desayuno informativo organizado por Europa Press, ha negado los comentarios provenientes de Unidas Podemos, que si bien es cierto que no ha marcado una posición oficial, varios de sus miembros sí se han comenzado a posicionar con llamamientos públicos que recuerdan al grito de "No a la guerra" de la época de José María Aznar. "No hay ninguna discrepancia", ha llegado a decir Albares, que ha insistido en que es Sánchez quien marca “la acción exterior” y que ha declarado que él se siente “muy cómodo” con las directrices del presidente.

En este sentido, el ministro ha llegado a tirar balones fuera con unas declaraciones que recuerdan a las mencionadas en la última crisis gubernamental, derivada por unas declaraciones en torno al ministro de Consumo, Alberto Garzón, contra las macrogranjas. “El Gobierno se expresa a través de múltiples decisiones del Consejo de Ministros”, ha afirmado Albares, un argumento que ya se utilizó en la anterior crisis, cuando se rebajaron las palabras del líder de Izquierda Unida a “opiniones personales”.

Con todo, y pese a que el ministro las rebaja, entre ayer y hoy se han sucedido las críticas de miembros de UP. Si bien es cierto que las primeras espadas 'moradas' sentadas en el Consejo de Ministros todavía no se han pronunciado al respecto, sí lo han hecho el ex vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, o el secretario de Estado para la Agenda 2030 y secretario general del PCE, Enrique Santiago. En un mensaje en la red social Twitter que más tarde compartiría Garzón, el exlíder de Podemos tildó de "torpeza" el "furor pro-USA" y la decisión del ala socialista de "enfrentarse a todos sus socios y montar el 'partido de la guerra' con el PP". Asimismo, señaló que "a Europa, por razones económicas y geoestratégicas, le conviene rebajar la tensión entre Estados Unidos y Rusia".

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, ha definido la postura de la UE en la crisis de Ucrania. "Estoy seguro que la unidad es lo que va a prevalecer, unidad en el diálogo, pero también en la disuasión si fuera necesario, pero no estamos en ese escenario", ha señalado. Albares defiende la "unidad" de la UE ante la crisis de Ucrania. (EP)

En este sentido, Santiago sostuvo que "empujar la OTAN hasta Rusia es un grave error para Europa". "Amenaza la paz y es estratégicamente torpe" porque "subirán el gas, el petróleo" y "la inflación", planteó, en referencia a la dependencia energética que muchos países de Europa central y oriental tienen de Rusia. Esta tesis, no obstante, la ha contradicho Albares. Preguntado al respecto, ha expresado que las consecuencias respecto al gas no serían tales, pues el suministro "está totalmente garantizado" al provenir la mayor parte del mismo de Argelia. "El suministro energético es muy poco dependiente del Este. Es cierto que está ahí, pero hay cosas más graves en juego, como la esencia de Europa", ha remarcado.

El ministro defiende que es tiempo del "diálogo"

Con todo, Albares ha pedido no hacer "política ficción" porque "es tiempo del diálogo", un extremo que ha repetido en varias ocasiones. Así, ha señalado que "hay tiempo para la diplomacia" porque "no podemos volver a los tiempos donde la resolución de los conflictos sea a través de la fuerza armada". "Dialoguemos", ha repetido, antes de avisar que ese diálogo "no es negociación" porque "nadie puede marcarle a la Unión Europea o a la OTAN quién debe ser su miembro", en referencia a la petición de Rusia de que Ucrania no se anexione a ambos actores.

Es por ello por lo que también ha advertido de que en caso de que las conversaciones fracasen -este viernes tiene lugar una reunión entre el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov-, Europa debe estar preparada para la "disuasión". En términos similares se expresó el jueves la ministra de Defensa, Margarita Robles, que abogó por la diplomacia, pero también alertó de que la Alianza "es muy clara" en su posicionamiento ante una posible intervención militar rusa en territorio ucraniano: "Rusia no le puede decir a ningún país lo que puede hacer, y la OTAN va a defender a cualquier país que quiera entrar en ella".

Lo hizo tras anunciar que enviará "en tres o cuatro días" la fragata Blas de Lezo al Mar Negro, hacia donde ya partió hace tres días el buque de Acción Marítima (BAM) Meteoro y confirmar que se está valorando la posibilidad de que haya un despliegue aéreo en Bulgaria en el que participe España, que ya ha puesto cazas del Ejército del Aire a disposición de la Alianza Atlántica.