Garzón no se siente desautorizado por Sánchez y se reafirma: "Lo que dije es impecable"

En medio de la polémica generada por unas declaraciones sobre las carnes de las macrogranjas en España, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha acudido este martes al programa El Intermedio, donde ha reafirmado sus palabras y asegura que lo que dijo "fue impecable".

El ministro aseguró durante la entrevista estar "convencido" y querer "seguir defendiendo esa línea de trabajo". "No dije nada innovador, traduje al discurso político una evidencia científica", afirmó.

Por otro lado, ha señalado que no se siente desautorizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque ha reconocido no haber hablado con él. "Esta cuestión no se ha hablado en el Consejo de Ministros", ha afirmado Garzón, aunque ha asegurado que sobre este tema sí se ha discutido, pero no con él específicamente, "sino con la vicepresidenta Yolanda Díaz"; conversación de la que aseguró no conocer su contenido.

Además, ha asegurado ver "contradicciones" en el PSOE sobre la cuestión de las macrogranjas, recordando que apoyó una moratoria de Castilla-La Mancha en Cuenca contra estos proyectos, y

Sobre las declaraciones del presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, el ministro ha reconocido sentirse sorprendido por la "ferocidad" con la que en su momento le atacó y dijo no compartir esas formas en política.

"Supongo que (García-Page) nunca estuvo conforme con el Gobierno de coalición y que las personas de Izquierda Unida y Podemos estuviéramos en el Consejo de Ministros", señala.

"No considero que esto sea una crisis. Un Gobierno de coalición significa que tengamos diferencias", ha dicho el ministro de Consumo durante la entrevista, preguntado sobre si esta polémica podría generar una ruptura del pacto de Gobierno.

Además, Garzón ha afirmado "no ver peligrar su puesto" y no pretende dimitir por esta cuestión, ya que bajo su punto de vista, "esta es la línea que tiene que seguir un gobierno progresista".