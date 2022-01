Unidas Podemos se agita por la decisión de Defensa de ofrecer cazas a la OTAN en plena escalada de tensión con Rusia

La crisis entre Rusia y la OTAN en torno a la posible invasión de Ucrania amenaza con generar un nuevo choque en el Gobierno de coalición. Este jueves, varios dirigentes de Unidas Podemos se pronunciaron contra la decisión del Ministerio de Defensa de ofrecer a la OTAN el despliegue de cazas en Bulgaria para disuadir a Rusia de una eventual operación armada contra su vecino ucraniano, entre ellos el ex secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que aunque no tiene ya cargo alguno en la formación sigue manteniendo un enorme peso a la hora de determinar las posiciones del partido.

"El furor pro-USA acabó con Aznar, y hoy sería una gran torpeza de la parte socialista del Gobierno enfrentarse a todos sus socios y montar el 'partido de la guerra' con el PP", espetó a las claras Iglesias a través de un mensaje en su cuenta de Twitter. Se trata de un aviso muy evidente de que los movimientos de Defensa podrían generar una crisis en el seno del Ejecutivo de coalición y con los socios progresistas y nacionalistas de este.

A Europa, por razones económicas y geoestratégicas, le conviene rebajar la tensión entre EEUU y Rusia. El furor pro-USA acabó con Aznar y hoy sería una gran torpeza de la parte socialista del Gobierno enfrentarse a todos sus socios y montar el “partido de la guerra” con el PP pic.twitter.com/Kyu2JHPsFY — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) January 20, 2022

Iglesias, asimismo, señaló que "a Europa, por razones económicas y geoestratégicas, le conviene rebajar la tensión entre EEUU y Rusia", un mensaje que replicó en sus redes el líder de IU, Alberto Garzón. Y en un sentido parecido se expresó el secretario de Estado para la Agenda 2030 y secretario general del PCE, Enrique Santiago, que sostuvo que "empujar la OTAN hasta Rusia es un grave error para Europa". "Amenaza la paz y es estratégicamente torpe" porque "subirán el gas, el petróleo" y "la inflación", planteó Santiago, en referencia a la dependencia energética que muchos países de Europa central y oriental tienen de Rusia.

Empujar la OTAN hasta Rusia es un grave error para Europa, amenaza la paz y es estratégicamente torpe: subirán el gas,el petróleo, la inflación...



Europa debe aportar medidas para desescalar el conflicto EEUU-Rusia, evitar militarizarlo y dar garantías de paz para las partes — Enrique Santiago (@EnriqueSantiago) January 20, 2022

Unidas Podemos, por el momento, no ha expresado una posición oficial sobre la decisión de la Moncloa, y se remite al mensaje planteado por Santiago. Algunos de sus dirigentes de segunda línea, no obstante, también han protestado por lo que consideran un "grave error" de Defensa, en palabras de la secretaria de Internacional de Podemos y diputada en el Parlamento Europeo Idoia Villanueva. La dirigente aseguró que "alentar la escalada bélica en Ucrania por defender los intereses de EEUU y la OTAN [...] nos lleva al desastre" y exigió al Gobierno que no haga "seguidismo acrítico y temerario" de la superpotencia norteamericana.

"Después del fiasco en Afganistán, seguir a EEUU en estas bravuconadas belicistas es temerario e irresponsable", planteó por su parte Gerardo Pisarello, secretario primero del Congreso y diputado de En Comú Podem, que denunció la incoherencia de enviar tropas siguiendo la estrategia norteamericana y, a la vez, defender "la supuesta autonomía estratégica de Europa frente a las grandes potencias". En la misma línea, el director del Instituto 25M (la fundación de Podemos), Juan Carlos Monedero, aseguró que "subordinar la política exterior de España solo nos sirve para enfrentarnos con países que podrían ser amigos y dejan de serlo por el servilismo hacia Washington".