CLAVES | ¿Cuántos días tengo que hacer cuarentena si doy positivo en covid? ¿Es solo para personas con síntomas?

La Comisión de Salud Pública, en la que están representadas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, ha acordado este miércoles "por unanimidad" reducir la cuarentena de todos los positivos por covid-19 a siete días, frente a los diez actualmente fijados.

En un contexto en el que los contagios están disparados en todo el mundo debido a la nueva variante ómicron del coronavirus, muchas comunidades autónomas pedían acortar el confinamiento para no paralizar el funcionamiento del país. ¿Pero por qué se implanta esta medida? ¿Es para todos los positivos o solo los asintomáticos?

¿A quién afecta la medida?

En una rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha explicado que aquellas personas que sean positivo en covid-19, y tengan síntomas, deberán guardar 10 días de cuarentena, mientras que los que sean asintomáticos podrán rebajar ese tiempo a siete días.

¿Y los contactos estrechos de positivos?

Desde hace una semana, los contactos estrechos de positivos no están obligados a hacer cuarentena siempre y cuando tengan la pauta completa, así lo aprobó a finales de diciembre el Ministerio de Sanidad.

¿Y los no vacunados?

Según Salud Pública, los no vacunados que han sido contactos estrechos de un positivo tendrán que hacer cuarentena, aunque su periodo se reducirá también a los siete días, siempre y cuando no presenten síntomas.

¿Por qué se toma esta medida?

Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) anunciaron el pasado lunes la reducción de 10 a cinco los días de aislamiento necesarios para pacientes que hayan dado positivo por coronavirus pero que no presentan síntomas.

El Gobierno italiano, por su parte, también informó que barajaba reducir la cuarentena de los vacunados con la tercera dosis ante el temor a que la rápida difusión de la variante ómicron paralizase algunas actividades del país. Asimismo, Grecia decidió el pasado martes acortar el confinamiento a cinco días para los contagiados con covid asintomáticos o con síntomas leves.

España, cuya incidencia acumulada se disparó el pasado martes hasta los 1.360 casos, ha decidido reducir la cuarentena obligatoria para todos los contagiados por covid-19 a siete días. Por su parte, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, opinó que "con cinco días de confinamiento es suficiente" porque diez días es "mucho" y está siendo "un desastre económico".

¿Qué opinan los expertos?

En el principio de la pandemia tanto positivos como contactos estrechos debían hacer una cuarentena obligatoria de catorce días. Más tarde se redujo a diez y ahora algunos países han decretado cinco días, pero no todos los expertos están de acuerdo con acortar tanto los confinamientos por falta de evidencia científica.

Así, la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta emitió este miércoles un informe sobre la cuestión que rechazaba recortar los aislamientos ni siquiera en los casos de que los contagiados fueran asintomáticos. Según indicaron fuentes de la Ponencia, los técnicos que asesoran a las comunidades autónomas en materia de Salud Pública pidieron más tiempo antes de reducir el periodo de diez días que estaba estipulado.

“No hay datos todavía para tomar una decisión” y son necesarias “evidencias más sólidas”, habían afirmado esta mañana de miércoles fuentes cercanas a la reunión de los técnicos.

Además, el director de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Michael Ryan, ha pedido "tener cuidado con los cambios de estrategias" y "no crear confusión" en los ciudadanos.

¿Cuánto dura el tiempo de infección?

La variante ómicron, la dominante en la actualidad, tiene un periodo de incubación menor, de unos tres días, según los resultados de un estudio realizado en Noruega tras un brote de ómicron surgido en una fiesta en la que participaron 117 personas y 81 se contagiaron.

Según asegura a 20minutos.es José María Molero, portavoz de enfermedades infecciosas del SemFYC, no hay un tiempo definido, aunque con las variantes anteriores a ómicron, incluida la delta, todo indica que por encima "de los siete días ya no se contagiaba. Con ómicron no se sabe, por eso la decisión no se ha basado en estudios científicos que demuestren cuál es el periodo de contagiosidad. Se ha basado en que la evolución clínica de los pacientes realmente es más corto que anteriormente".

En este sentido, todo parece indicar que "la duración de los síntomas en no vacunados se acerca probablemente a la semana aunque la tos, el cansancio y la debilidad puede durar dos o cuatro semanas más, mientras que en los vacunados es cierto que por encima de los cuatro o cinco días ha desaparecido casi toda la sintomatología, aunque puede persistir la tos".

Con él coincide Marcos López Hoyos, presidente de la Sociedad Española de Inmunología, quien subraya que en los primeros siete días es cuando más carga viral hay.