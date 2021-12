EE UU reduce de 10 a 5 días el periodo de cuarentena para la covid: ¿Por qué toma esta decisión? ¿Tiene sentido?

Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) han anunciado este lunes la reducción de 10 a 5 los días de aislamiento necesarios para pacientes que hayan dado positivo por coronavirus pero que no presentan síntomas.

La agencia atribuyó el cambio a la creciente evidencia de que el virus es más infeccioso en los dos o tres días posteriores a la aparición de los síntomas. Además de reducir a la mitad el tiempo de aislamiento, los CDC dijeron que para las personas asintomáticas, se recomiendan cinco días adicionales de uso de la mascarilla.

Esta decisión tiene mucho que ver también con la variante ómicron, la dominante en la actualidad y cuyo periodo de incubación es menor, de unos tres días, según los resultados de un estudio realizado en Noruega tras un brote de ómicron surgido en una fiesta en la que participaron 117 personas y 81 se contagiaron. La media de incubación de otras variantes es de cinco días.

Debido a esta circunstancia, muchos ciudadanos que aún no han cumplido la cuarentena de diez días pero que se encuentran sin síntomas deciden acudir a los test de antígenos para anticipar su vuelta a la normalidad. Pero el problema es que estas pruebas no son fiables al 100%. Por ejemplo, puede ser negativo por la mañana y positivo por la tarde.

"El problema de los test de covid es la sensibilidad. Mientras las PCR son muy sensibles, los antígenos, en cambio, son mucho menos sensibles. Ahora mismo, con la variante ómicron, que es mucho más infectiva, un test de antígenos negativo por la mañana puede convertirse en un positivo por la tarde. Sin embargo, con PCR, da positivo casi de inmediato. Por eso, yo desconfiaría mucho ahora mismo de los antígenos como recomendación antes de cenar con alguien, porque son mucho menos sensibles y, si esta variante [ómicron] prolifera más rápidamente al principio del contagio, puede ser que des negativo pero estar contagiado", explica Guillermo López Lluch, catedrático de Biología Celular de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

Nuevas recomendaciones para los contactos

Por otra parte, los CDC estadounidenses han realizado otras nuevas recomendaciones cambian los periodos de aislamientos para contactos: quienes no estén vacunados o no se hayan puesto la tercera dosis guardarán cinco días de aislamiento y después utilizarán mascarilla cinco días más. Si el aislamiento no es posible, deberá utilizar una mascarilla bien ajustada tipo N95 durante diez días tras el contacto.

Quienes hayan recibido la dosis de refuerzo no tendrán que guardar cuarentena tras un contacto, pero sí deberán utilizar mascarilla durante diez días. Si hay síntomas, se deberán aislar hasta que den negativo en un test.

Biden: "Sabemos lo que se necesita para salvar vidas"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha insistido en que la situación de la pandemia de COVID-19 "no es como en marzo de 2020", ya que ahora "estamos preparados y sabemos lo que se necesita para salvar vidas, proteger a las personas y mantener abiertas las escuelas y las empresas", ha dicho en una reunión telemática con la Asociación Nacional de Gobernadores.

"Ómicron es motivo de preocupación, pero no debería ser motivo de pánico. Si estás completamente vacunado y recibes tu vacuna de refuerzo, estás altamente protegido. Si no estás vacunado, corres un alto riesgo de enfermar gravemente por COVID-19, ser hospitalizado y, en casos raros, incluso morir", ha subrayado el mandatario estadounidense, tal y como recoge un comunicado de la Casa Blanca.

Italia baraja reducir la cuarentena para los vacunados con tres dosis

El Gobierno italiano, por su parte, ha anunciado que baraja reducir la cuarentena de los vacunados con la tercera dosis ante el temor a que la rápida difusión de la variante ómicron paralice algunas actividades del país, donde actualmente son más de dos millones las personas aisladas por el coronavirus.

La reducción, a partir de enero próximo, de la actual cuarentena de entre 7 y 10 días -según el nivel de vacunación y otros aspectos- a entre 3 y 5 días para los vacunados con la dosis se refuerzo será la principal medida que estudiará mañana el Comité Técnico Científico (CTS) de seguimiento de la pandemia, reunido a petición de las regiones, informan hoy medios locales.