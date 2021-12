Ómicron dispara las cancelaciones de cenas navideñas: "No iré, quiero ver a mi familia y no quiero contagiarme"

Acudir o no a las cenas navideñas por temor a la Covid-19. Este es el último dilema de muchos madrileños que estos días celebra reuniones multitudinarias con amigos y compañeros de trabajo antes de irse a casa a pasar la Nochebuena con sus seres queridos. Sin embargo, quienes están empezando a sufrir ya las consecuencias de la expansión de la nueva variante ómicron y el aumento de los contagios son los restaurantes. A estas alturas de diciembre ya se han anulado entre un 20% y un 40% de las reservas de comidas y cenas de empresa, o de amigos, que estaban planificadas para esta Navidad.

"La semana pasada ya estuve viendo este aumento de los contagios, pero seguía con la intención de ir a la cena navideñas con mis amigas porque yo estaba yendo a muchos sitios y no me pasaba nada", cuenta a 20minutos Inma, una profesora madrileña que ya se había adaptado a esta nueva normalidad.

Sin embargo, desde hace dos semanas el aumento de los contagios a causa de esta nueva variante del coronavirus, donde parece que con la vacunación no basta, está provocando una oleada de cancelaciones de estas cenas por temor al contagio, y más, en estas fechas navideñas. "En mi colegio hubo seis positivos y tuve contacto directo con una de ellas, por este motivo he decidido no acudir a la cena con mis amigas por miedo a contagiarlas", explica Inma.

"Me tengo que ir en Nochebuena fuera de Madrid para estar con mi familia, y no quiero exponerme a un posible contagio, me da pánico tener que quedarme en cuarentena unas navidades más", añade.

Según los expertos, los eventos sociales no están exentos de riesgo pese a que todos los asistentes estén vacunados y que incluso se hayan realizado previamente un test de antígenos. "La opción más segura es no ir y la siguiente, ir con todas las precauciones", resume el exdirector general de Salud Pública del Gobierno y portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública (SESPAS), Ildefonso Hernández.

En el lado opuesto a Inma se encuentra la postura de Verónica, una funcionaria del Estado, que mientras se toma un café con este diario, explica que ella seguirá yendo a las cenas navideñas que tiene pendientes con sus amigas. "Yo no tengo miedo, no voy a dejar de vivir por la Covid. Tomo mis precauciones, pero llevo tiempo haciendo una vida normal y estoy cansada de limitarme a quedarme en casa por temor a un contagio que me puede suceder en cualquier lado", detalla.

En el trabajo de Verónica no llegaron ni a anunciar comida de empresa este año, comenta esta joven que asegura que el coronavirus no la va a limitar a seguir viajando. "En siete días me voy a México, quiero pasar el fin de año allí. Y ningún virus me va a frenar a seguir haciendo una de mis mayores aficiones", sostiene. Como Julián, que trabaja como ingeniero informático, y señala que algunos compañeros de equipo harán una comida y una tarde de copas por el centro de Madrid casi dos semanas antes de viajar a Málaga para pasar la Navidad en familia. Muchas personas hacen cuentas para realizar un autoconfinamiento días antes de la fecha señalada, repitiendo la operación del año pasado.

Sufrimiento en la hostelería

Hace ya un tiempo que los teléfonos de los restaurantes no daban tregua a su personal para cerrar los menús para las tradicionales comidas o cenas de empresa navideñas. Primero llamaban para formalizar las reservas, que los más previsores dejaron listas en septiembre, anticipándose a lo que era habitual antes de la pandemia y con más ganas que nunca de celebrar. Ahora algunos lo hacen para reducir el número de comensales, otros para preguntar qué pasaría si acaban siendo menos de los que estaba previsto o directamente con la intención de anular la reserva.

La reducción de personas está siendo muy habitual en estas cenas. Este es el caso de Sandra, que trabaja en un departamento de Marketing, y a la que acaban de comunicar por WhatsApp, que al aperitivo que pensaban celebrar con sus amigas se reduce de diez a cuatro personas. "No han dicho que fuera por miedo a Covid, asique haremos algo más íntimo", afirma.

Por parte del sector hostelero esta situación se asume con comprensión, resignación y malestar, no siempre a partes iguales. "Es normal que la gente se asuste con todo lo que hemos pasado, la familia es muy importante y son fechas que nadie quiere volver a perderse", comenta Rubén, con más de 20 años dedicados a servir a los demás en su restaurante de Malasaña.

"Responsabilidad" y "prudencia"

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, reiteró que la posición de su área respecto a las cenas de empresa es que estas se celebren con "responsabilidad" y "prudencia". El máximo responsable de la sanidad madrileña aseguró que el Gobierno regional ya manifestó hace semanas que apostaban porque estas cenas se celebrasen, pero que pidieron que se realizase antes un test de antígenos.

Además, incidió que "el camino" para que se lleven a cabo también es que se use mascarilla, excepto en el momento de consumir, que haya ventilación en interiores así como seguir apostando por la vacunación. "En esa línea seguimos, de poder garantizar que se celebren. En esa postura continuamos", subrayó.