El Gobierno descarta nuevas restricciones contra la variante ómicron para "no parar la economía"

El Gobierno no piensa poner en marcha nuevas restricciones para frenar esta nueva ola de la Covid para no "parar la economía". Así lo ha afirmado este martes su portavoz, Isabel Rodríguez, saldando de esta forma uno de los debates más recurrentes desde que empezó la pandemia: el de priorizar medidas sanitarias aunque pudieran dañar la economía o no hacerlo. El Ejecutivo no reniega de las medidas duras que se aplicaron el año pasado, pero ahora, con la vacunación a buen ritmo, no se plantea confinamientos como el que decretará Portugal después de Navidad o cierres adelantados de la hostelería, como los que Gobierno central y comunidades descartaron recientemente.

La alternativa en la que ha vuelto a insistir este martes es la vacunación, la mascarilla, la ventilación o las medidas de higiene. Además, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad recomienda limitar el número de participantes en reuniones sociales, "especialmente" en Navidad, debido a que "el riesgo de nuevas introducciones de ómicron en España se considera muy alto y el de diseminación, alto", apunta en un último informe el órgano que dirige Fernando Simón.

"La senda de más de 15 meses combatiendo al virus nos ha dado también herramientas para ir parándolo al tiempo que no paramos la economía", ha indicado Rodríguez, que ha afirmado que la receta actual es "parar al virus sin parar la economía".

"Sinceramente, los datos no nos ponen en un horizonte de tener que tomar otro tipo de decisiones, todas las decisiones que adoptemos [estarán] en la senda de la recuperación económica", ha remachado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha aprobado prohibir de momento hasta el 15 de diciembre los vueltos procedentes de siete países del sur de África, entre ellos Sudáfrica, para evitar la llegada de más personas que eventualmente porten la última variante de la Covid.

Sobre esta última cepa, ya no está tan claro que Sudáfrica sea el origen real de la variante, porque expertos en Holanda la han identificado en Europa antes de que el país africano diera la alarma, pero lo cierto es que el recuento de casos en España ha seguido creciendo este martes.

Al caso confirmado del lunes en Madrid, se ha sumado otro más en la capital, el de una mujer de 61 años que voló este lunes desde Ámsterdam procedente de Sudáfrica y que se encuentra asintomática. Por otra parte, la consellería de Salut de Cataluña ha confirmado de forma provisional otros dos casos en Barcelona.

Es en este escenario en el que el Gobierno ha vuelto a aclarar que no tomará medidas que puedan dañar la economía. A primera hora de la jornada, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, también descartaba medias como el confinamiento, un nuevo estado de alarma o incluso medidas un poco más livianas en comparación, como restricciones de aforo u horarios en hostelería. "Esto es un estadío que tuvo su momento y espero que sea parte del pasado", ha dicho la ministra.

Lo que funciona son las vacunas

Por el contrario, tanto Rodríguez como Darias han insistido en que "las vacunas son lo que funciona", obviando la cerrada defensa que el antecesor de esta última en Sanidad, Salvador Illa, hizo en su momento del toque de queda, por ejemplo. Las ministras consideran que las vacunas son una de las "herramientas de éxito" junto con la mascarilla, que hacen que España esté en este momento mejor que muchos países europeos y que hace un año.

"Si echamos la mirada al 30 de noviembre de 2020, vemos que España tenía una incidencia acumulada (IA) de 275", ha dicho Darias,"pero el impacto en UCI era de un 27%, hoy tenemos un 7%; en camas hospitalarias era de un 13% y hoy un 3%. Y el dato más relevante, en torno a 1.000 fallecidos en los últimos siete días y hoy estamos en 90", ha recalcado con un argumento que pocas horas después también ha empleado la portavoz del Gobierno para afirmar que "no nos plantemos otros escenarios mas que reforzar la vacunación".

Este es el enfoque con el que el Gobierno se plantea afrontar la Navidad, unas fechas que suponen todo un desafío epidemiológico, aunque Rodríguez también ha reconocido que la "experiencia" ganada con la pandemia aconseja "prudencia" a la hora de descartar totalmente restricciones. "Es muy importante lo que hagamos nosotros, se aproximan días de juntarnos y viajar", ha dicho la portavoz, que ha pedido "seguir manteniendo esas normas de cuidado de lo individual y lo colectivo y reforzar la vacunación".

Vacuna para los niños

Darias ha insistido este martes en lo bueno que sería que todos los mayores de 60 años tengan su tercera dosis puesta para Navidad, mientras todavía está pendiente una decisión sobre si vacunar contra la Covid a los niños de entre 5 y 11 años, algo que dan por seguro ministros y consejeros pero sobre lo que los técnicos que diseñaron la estrategia de vacunación no se han pronunciado este martes, a pesar de que se esperaba una recomendación.

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) dio luz verde la semana pasada al considerar que la vacuna de Pfizer -la única sobre la que de momento ha emitido una opinión- es segura y eficiente también a esta edad. El debate pasó entonces al plano nacional y este martes se esperaba que los expertos de la Ponencia de Vacunas hicieran una propuesta a los directores generales de Salid Pública del Ministerio y las comunidades para que pudieran tomar una decisión en la Comisión de Salud Pública.

La portavoz del Gobierno ha dado por hecho que "se incorporará [a la vacunación] a los menores de 12 años", Darias ha afirmado que las vacunas infantiles no llegarán hasta mitad de diciembre y el consejero de Sanidad de Andalucía, Jesús Aguirre, ya tiene calculado que a su comunidad le corresponderán 200.000 dosis, pero los expertos que asesoran a Sanidad siguen sin pronunciarse.

No es un secreto que, al menos hace meses, se inclinaban por vacunar antes a países de rentas medias y bajas que a los niños, y hace unos días, el presidente del Comité de Bioética y miembro de la Ponencia de Vacunas, Federico Montalvo, afirmó que "no se puede vacunar a los niños en beneficio de la colectividad", en alusión al beneficio que ven otros expertos y los políticos en inmunizar a los niños, alcanzar la deseada inmunidad de grupo.

En este contexto, este martes de la reunión de la Ponencia de Vacunas no ha salido ninguna recomendación sobre la vacunación infantil contra la Covid, aunque siguen trabajando en esta cuestión. En consecuencia, la Comisión de Salud Pública no ha podido aprobar nada en este sentido. Sí ha hecho "hincapié en la importancia de priorizar la vacunación de dosis adicionales en colectivos vulnerables tras la incorporación de las personas mayores de 60 años y de colectivos como personal sanitario o sociosanitario además de las personas vacunadas con Janssen".