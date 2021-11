Las protestas por la nueva Ordenanza de Terrazas pasan de las calles de Madrid a los tribunales: "Queremos poder vivir"

Los vecinos que sufren las terrazas no abandonan la lucha en las calles, pero la llevan un paso más allá, a los tribunales. Llevan meses protestando contra la nueva Ordenanza de Terrazas que la vicealcaldesa, Begoña Villacís quiere aprobar. En ella se contempla que las terrazas Covid en bandas de aparcamiento se queden hasta 2024 salvo en dos excepciones, que se puedan situar mesas altas con taburetes en las calles estrechas o que puedan cerrar a la una y media de la madrugada en fines de semana. Todas medidas que chocan frontalmente con las peticiones de los vecinos: "Vamos a los tribunales porque nos sentimos indefensos ante el Ayuntamiento de Madrid", asegura a 20minutos Pilar Rodríguez, presidenta de la AV el Organillo de Chamberí.

Esta asociación vecinal ha presentado este viernes un recurso ante el tribunal de lo contencioso administrativo para pedir la protección de los derechos fundamentales de lo vecinos, como el derecho al descanso, por ejemplo: "Reclamamos la retirada de las terrazas, que el horario de cierre se ajuste a la ley del ruido y sea a las 12 de la noche, reclamamos poder vivir", dice sin más Rodríguez.

Y llevan meses avisando, desde que Villacís anunció su intención de que las terrazas se quedaran dos años más, con caceroladas, manifestaciones y concentraciones: "Llevamos mucho tiempo intentando que nos hagan caso porque no se puede vivir en una ciudad que la que todo se hace en favor de un determinado sector. Nos hemos cansado de bares que no cumplen normas, de que no haya espacio en las calles, de la música alta".

Tal y como explica el recurso al que ha podido tener acceso 20minutos, en 2016 había 364 terrazas en Chamberí, en 2020 ya eran 478 y, en septiembre de 2021, después de que se concedieran cientos de licencias para terrazas Covid tras la pandemia ya hay 748. Entre todas, ocupan una superficie equivalente a unos seis campos de fútbol. Esto ha provocado, continua el documento, la saturación de las calles y el incremento exagerado de los ya elevadísimos niveles de ruido, lo que hace inviable la vida de los residentes, especialmente en horario nocturno.

Y, todas estas situaciones han sido denunciadas hasta la extenuación al Ayuntamiento de Madrid que, no solo no ha tomado medidas, sino que ha permitido más terrazas y hasta horarios más tardíos: "Hemos puesto miles de denuncias y hemos hecho miles llamadas por los problemas de ruido y no hemos conseguido sentarnos con nadie (del Ayuntamiento). Los tribunales son nuestro último recurso, porque puede salir bien o no, pero que cuesta un dinero. Queremos que nos escuchen y pensamos que este recurso puede prosperar", sentencia Rodríguez.

.@ElOrganillo ha interpuesto esta mañana un contencioso contra el Ayuntamiento de Madrid por su inacción ante innumerables denuncias por exceso de ruido de #terrazas y locales de ocio nocturno y diurno en #Chamberí. Tienes todos los detalles aquí: https://t.co/fVuR96l4pg pic.twitter.com/aMSwobURVU — FRAVM (@FRAVM) November 19, 2021

"La intención del Ayuntamiento es no quitar ninguna"

Ahora, si la nueva ordenanza prospera, a todo esto se le suman las terrazas Covid que se quedarán dos años en bandas de aparcamiento salvo en Zonas Ambientalmente Protegidas (ZAP), de Protección Acústica Especial (ZPAE) o en lo que el borrador llama "zonas tensionadas", zonas con mucho espacio público ocupado. Eso quiere decir que se quedarán en barrios como Retiro, en los que el ruido, la basura, la contaminación y la ocupación de las calles están causando conflictos vecinales: "La intención del Ayuntamiento es no quitar ninguna", asegura Félix Sánchez, Secretario de la Asociación Vecinal Retiro Norte.

Este jueves se reunieron con Santiago Saura, delegado Internacionalización y Cooperación del Ayuntamiento que les trasladó que "Retiro no es una zona tensionada" por las terrazas. ¿Cuáles son los criterios numéricos para que una zona se declare tensionada? En el borrador no lo especifica. ¿Quién debe decidirlo? No se indica nada más allá que "el órgano competente". "Saura nos dijo que no nos podía decir los criterios exactos, pero que en Retiro no se cumplían", cuenta a 20minutos Félix Sánchez.

Todo esto cuando, el Ayuntamiento y Begoña Villacís, ya habían reconocido que Retiro era una zona saturada: "Y ahora nos dicen que no, porque no se cumplen unos requisitos que, supuestamente, ellos saben, pero que no nos han dicho. Solo nos quedaba agarrarnos a ser declarados zona tensionada, así que ahora, solo nos queda meter presión saliendo a las calles. Por eso nos manifestaremos el 26 de noviembre", explica Sánchez.

Y es que, para los vecinos, la nueva normativa no deja nada claro de donde se van a retirar o no las terrazas: "Un día te dicen que en las ZPAE se retiran las terrazas y al día siguiente te dicen los contrario, no sabemos quién declara las zonas tensionadas, todo es un 'ya lo regularemos luego' y, al final, nos ponen terrazas hasta en mi balcón", se queja Pilar Rodríguez.

Ante la época navideña de cenas de empresa y de amigos y fiestas multitudinarias, los vecinos temen que sus barrios se vuelvan a llenar de gente, de ruido, de estufas contaminantes y de saturación, y piensan agotar todas las vías que tengan: "Nos estamos planteando la vía judicial, los asociados ya lo están pensando", asegura el secretario. Queremos que Ibiza sea declarada zona tensionada y que se levanten las terrazas Covid de bandas de aparcamiento", dicen también desde Retiro.

"No hagan más normas, cumplan las que hay"

En otra de las zonas con más problemas a causa de las terrazas, en Arganzuela, ya ni siquiera aspiran a que se levanten las terrazas Covid, simplemente a que se cumplan unas normas de convivencia básicas: "que haya una limitación de horario hasta las once de la noche, una medición del nivel de ruido y que se reduzca la ocupación del espacio público", es lo que pide María Teresa Gómez, presidenta de la AV Pasillo Verde Imperial de Arganzuela.

"Ya no pedimos ni que las quiten, pero al menos que las controlen. Si se aplicara la legislación vigente, en materia de ruido y en materia ambiental, se reduciría mucho el nivel de ruido. Que no hagan más leyes, que cumplan las que hay", zanja Gómez.

Terrazas Covid en bandas de aparcamiento 20M EP

La principal queja de los vecinos es esa, que los hoteleros no cumplen las normas: cierran más tarde de lo debido, almacenan estufas y bombonas de butano en la calle, ocupan más espacio con sus terrazas, y superan los niveles de ruido permitidos.

Y, en este contexto, Villacís quiere permitir aún más terrazas: "Hay gente que quiere irse, vender los pisos y no puede por el nivel de ruido que hay", dicen en Chamberí. "A los invidentes, por ejemplo, les hacen polvo, porque tienen que ir palpando para no encontrarse de cara con mesas y con sillas. Y para nosotros es un cáncer, porque no dormir es la peor tortura del mundo. Pero, por lo que nos están diciendo, ni siquiera tienen intención de cumplir estas peticiones", concluye Gómez.