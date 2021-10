Madrid se llena con más terrazas en plena reivindicación vecinal para su retirada: "Quieren dejarlas para siempre"

El Ayuntamiento de Madrid ha concedido 94 nuevas licencias para terrazas Covid en el último mes pese a que solo se mantendrán, en principio, hasta diciembre. Según los datos que ha facilitado el área de Coordinación Territorial a 20minutos, un total de 3.649 terrazas cuentan con esta licencia, y la tendencia, a falta de que el Consistorio actualice los datos este jueves, es que se concedan una treintena más cada semana pese a su fecha límite y a las quejas de los vecinos: "¿Por qué invierte un hostelero 3.000 euros en una terraza si se la van a levantar en dos o tres meses? Pensamos que la intención del ayuntamiento es cambiar la ordenanza municipal para mantener estas terrazas varios años", asegura Pilar Rodríguez, portavoz de la Asociación de Vecinos el Organillo de Chamberí.

La vicealcaldesa Begoña Villacís, ya anunció que planeaba cambiar esta ordenanza para que las terrazas Covid que ocupaban plazas de aparcamiento en zonas en las que no molestaran mucho a los residentes se quedaran hasta el año 2024. Pero los vecinos creen que estas terrazas son incompatibles con el descanso y la calidad de vida: "Tienen el horario despendolado, generan suciedad, ocupación de espacio público, ruido que no permite descansar y nadie les controla cuando ocupan mas espacio", asegura a 20minutos Félix Sánchez, portavoz de la Asociación Vecinal Retiro Norte.

"¿Por qué se espera hasta octubre para poner una terraza?

"Que están apareciendo nuevas terrazas a dos meses de que, en principio, deban quitarse, es obvio", asegura Rodríguez. "Nos ha extrañado tanto que pedimos los expedientes de dos de las terrazas que se han abierto y, efectivamente, son legales. Pero se supone que se pidieron las licencias en mayo, entonces ¿por qué han esperado hasta octubre para poner una terraza?". Lo que más llama la atención en Chamberí es que se trata de terrazas "de postín", muy bien puestas, con mucha inversión, no de locales "de batalla". Entonces, se preguntan por qué los hosteleros hacen ese desembolso en octubre "para tirarlo en diciembre cando tienen que recoger la terraza, según lo que dijo el Alcalde, José Luís Martínez Almeida".

En Arganzuela, según María Teresa Gómez, presidenta de la asociación de Vecinos Pasillo Verde-Imperial, lo que están notando es que "las terrazas son cada vez más grandes, ocupan más plazas de aparcamiento y hasta tres filas de aceras, por lo que la gente tiene menos de un metro para pasar por la calle". "Porque, encima de que se les ha concedido el uso de la calzada siguen ocupando la acera", confirma Sánchez, dese Retiro.

El de Retiro es un caso especial porque, el Ayuntamiento ha paralizado la concesión de nuevas licencias de terrazas Covid por la saturación de la zona. "Pero la moratoria solo afecta a cuatro zonas e, independientemente de eso, las que ya están en trámite nos las comemos. No serán muchas las terrazas nuevas, porque ya no queda espacio pero, por ejemplo, acaban de abrir una nueva en Ibiza". Así de saturados de estas instalaciones están en Retiro según esta asociación.

"Con tal de que acaben con esto, estoy dispuesta a que de mis impuestos se les ofrezca dinero a los hosteleros"

Las terrazas se preparan para el invierno con cerramientos y estufas

Además de la inversión que supone para los hosteleros el montar una nueva terraza, dadas las fechas, muchos están haciendo un desembolso para adaptarlas al frío. "Se están haciendo más cerramientos, muchos ilegales porque se cierran los cuatro lados y se utiliza plástico, se penen estufas de butano que contaminan y que se quedan en la calle toda la noche, hay auténticas estructuras de cara al invierno", confirma el Portavoz de Retiro Norte.

En Arganzuela, los cerramientos los están haciendo, sobre todo, las terrazas que están en bandas de aparcamiento "porque tienen que protegerse del tráfico", según María Teresa, pero también las que están en la acera "con lo que ocupan un espacio público", cuenta. "Si creen que se lo van a cerrar en diciembre, no lo ponen. Creen que van a poder continuar".

Terraza Covid delante de un paso de Cebra en la Calle Toledo AAVV Pasillo Verde-Imperial de Arganzuela

Por eso, estos vecinos piden a la Vicealcaldesa, encargada de las terrazas, que aclare la situación: "Que se manifieste al respecto y anuncie sus intenciones. Porque parece que no tienen intención alguna de levantar las terrazas Covid", pide Gómez. "Parece que Villacís quiere dejarlas para siempre", apoya Sánchez.

"En plena pandemia se concedieron estas terrazas para estar al aire libre pero ahora se han cerrado, ya no es aire libre. Además, el aforo en el interior ya es del 100% ¿Por qué se mantienen?", se queja Rodríguez. Todo eso sin contar la utilización del suelo público: "Al final, entre las terrazas de la acera y los cerramientos de las bandas de aparcamiento, a penas se puede pasar por la calle. Se les está cediendo suelo público de forma gratuita quitándoselo a los ciudadanos".

"Va a acabar habiendo un problema de orden público"

Y mientras estas terrazas se preparan para el frío que pasarán sus usuarios, al menos hasta diciembre, las molestias que generan se mantienen. Los ruidos, la suciedad, la falta de aparcamiento y los borrachos de los que se quejaban los residentes no se han ido. "El ruido es insoportable, no se puede pasar por la acera y la gente se queja de que la Policía Municipal no controla que se cumplan las normas", cuentan desde Retiro.

El descontrol de @JMDretiro y @policiademadrid con las bombonas de butano en las terrazas de Ibiza es legendario.

Luego el concejal @SantiagoSauraCs tiene el rostro de hablar de luchar contra el cambio climático cuando nos ha llenado el barrio de estufas de butano callejeras. pic.twitter.com/wbC48KffHQ — A.V. Retiro Norte (@AVRetiroNorte) October 6, 2021

Y las terrazas que están en la calzada quitan un espacio de aparcamiento fundamental: "Hay vecinos que han estado 40 minutos para dejar el coche", aseguran en Arganzuela. "Y hay gente con hijos, con ancianos o con personas con discapacidad que necesita estas plazas y necesita el coche", apoyan en Chamberí.

Pero lo peor siguen siendo las molestias que causan los que cada noche, sobre todo los fines de semana, se quedan en las terrazas hasta altas horas de la madrugada, porque los vecinos aseguran que estas instalaciones no cierran a medianoche como estipula la normativa: "El sábado en la calle Ponzano era imposible dormir. Era un puro botellón, delante de una discoteca, con unas 150 personas con música en los coches a toda pastilla, pero nadie hace nada porque como compran las bebidas en los bares no se considera botellón", cuenta a 20minutos Rodríguez.

"Y ya hay mucha quemazón. Porque cuando acaba el verano, tienes que ir a trabajar y los ruidos siguen y siguen y no te dejan dormir se vive muy mal. Cualquier día habrá un problema entre los vecinos, los hosteleros y los que ocupan las terrazas por las noches", se lamenta la Presidenta de Pasillo Verde-Imperial.

"Nos sentimos abandonados"

Con esta incesante aparición de terrazas Covid y el desembolso de aquellos que las adaptan, los vecinos no pueden más que pensar que el Ayuntamiento y los hosteleros pretenden mantenerlas de forma indefinida pese a sus quejas. Todas las asociaciones de vecinos consultadas por este medio dicen sentirse de la misma forma, "abandonados por las administraciones".

Esto es lo que nos encontramos en Ponzano al salir de nuestras casas: grandes bolsas de basura con desperdicios de la actividad hostelera, que se sacan a la calle después de que pase el camión y quedan en las aceras o la calzada durante todo el día pic.twitter.com/5x6KRob44U — AV 'El Organillo' (@ElOrganillo) October 4, 2021

Todas denuncian que las negociaciones con el Ayuntamiento son "inexistentes". Dicen haber pedido una reunión con el Alcalde en julio para presentar sus peticiones al respecto para la que aún no han recibido respuesta, lo que les hace sentir desamparados. Se sienten ciudadanos de segunda cuyas necesidades y derechos son dejados de lado para proteger a la hostelería.

"Se supone que son nuestros representantes pero ¿dónde están nuestros concejales? Nos sentimos desamparados", asegura la Portavoz del Organillo. "Yo ya, con tal de que acaben con esto, prefiero que de mis impuestos, se les ofrezca dinero o una indemnización a los hosteleros para que cierren estas terrazas.", asegura Gómez.