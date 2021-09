El Ayuntamiento de Madrid ya está preparando una modificación de la Ordenanza para que las llamadas terrazas Covid que ocupan plazas de aparcamiento se queden durante dos años más en aquellas zonas que no estén ya saturadas. Sin embargo, los planes de la vicealcaldesa, Begoña Villacís, chocan frontalmente con el rechazo de los vecinos de los barrios más afectados por estas terrazas como son Chamberí, Retiro, Arganzuela o Centro: "No se puede salvar la hostelería a cambio del sufrimiento del vecindario", protesta María Teresa Gómez, presidenta de la asociación de Vecinos Pasillo Verde-Imperial de Arganzuela.

"Las terrazas Covid deberían ser anuladas a lo largo del mes de octubre porque todas las condiciones sanitarias las hacen innecesarias", recuerda Quique Villalobos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (Fravm). "Con la vacunación y la mejora de la pandemia los hosteleros tiene que trasladar el negocio al interior. Están sobreactuando en esa debilidad que tienen y todos vemos el nivel de negocio que están moviendo. Ya no hay justificación", declara Villalobos a 20minutos.

En cambio, en el Ayuntamiento están decididos a llevarlo adelante o, al menos, a encontrar un punto en común. "Es un proceso de negociación complejo, se prevé que pueda llevarse al Pleno en diciembre", confirma el área de terrazas del Ayuntamiento a este medio. De momento, el equipo de Villacís está trabajando en un mapa que recoja las zonas "con una alta ocupación del espacio por terrazas u otros elementos" en las que las terrazas Covid no se prorrogarían o tendrían medidas especiales como aforo u horarios.

Desde el área de Terrazas del Ayuntamiento recuerdan que se están reuniendo con los vecinos para negociar este tema y que se han hecho consultas, reuniones y jornadas. Este mismo jueves, se celebra la reunión telemática de la Mesa de ocio nocturno y descanso vecinal del Ayuntamiento de Madrid en la que participará la Fravm. Según confirman a 20minutos, la prórroga se tratará en este foro.

Los vecinos trasladarán en este foro su oposición frontal a la prórroga, con mapa o sin él: "¿Qué es una zona saturada y quién decide cuáles lo son? ¿Villacís?. La norma era excepcional y las terrazas se tienen que quitar, todas, porque te ponen una terraza delante de tu casa que no cumple las normas y que cierra cuando quiere y te destroza la vida", asegura Pilar Rodríguez, portavoz de la Asociación de Vecinos el Organillo de Chamberí.

Una terraza de Gaztambide, Moncloa, ocupa hasta seis plazas Jorge París

"De jueves a domingo no se puede vivir"

La mayoría de las 883 terrazas que están ocupando bandas de aparcamiento se encuentran en distritos como Chamberí, Retiro, Arganzuela o Centro y sus vecinos dicen no aguantar más, principalmente, por el ruido que generan: "Nos han invadido el espacio, el ruido es bestial, de jueves a domingo es imposible vivir" cuentan Rodríguez. "Una chica que tenía una terraza debajo de su casa llegó a tirarles un cubo de agua porque cuando ya llevas muchas noches sin dormir, todo vale", explica Gómez.

Los vecinos denuncian que en estas terrazas se concentra gente bebiendo, cantando y gritando hasta las tantas de la mañana. Según marca el Ayuntamiento, las terrazas Covid deberían cerrar a las doce de la noche, pero los vecinos dicen que hay "mucha picaresca". "Al final la gente no sabe que terrazas son Covid y cuales no" y los empresarios lo aprovechan para cerrar más tarde, incluso a las dos y las tres de la mañana, cuenta Félix Sánchez, portavoz de la Asociación Vecinal Retiro Norte.

"La norma era excepcional y las terrazas se tienen que quitar, todas, porque te destrozan la vida"

"En principio, a muchos vecinos no les parecía mal que liberaran las aceras para poner las terrazas en la calzada, pero ahora han puesto un número brutal de terrazas en calles residenciales donde el ruido es insoportable. No hay quien duerma porque no están respetando los horarios, hemos perdido calidad de vida y ahora con esta prórroga no sabemos cuando volveremos a la normalidad", se quejan desde Retiro.

En Chamberí, sin embargo, se opusieron a estas terrazas desde el principio porque ya se imaginaban que una vez puestas, nunca se levantarían: "En esta ciudad las desgracias no vienen para marcharse", comenta apenada Pilar Rodríguez. Allí, el ruido se ha multiplicado, como lo han hecho las terrazas: "En la calle Ponzano había solo 2 terrazas en el año 2020 con un total de 5 mesas, ahora tenemos 30 terrazas con 150 mesas y el ruido es bestial. La gente está poniendo dobles ventanas y gastándose una pasta para poder dormir".

Una terraza Covid en la acera y la calzada Cedida por la AV Retiro Norte

Contaminación, basura y conflictos vecinales

Además del ruido, las aglomeraciones de gente bebiendo y que, según los vecinos, está convirtiendo Madrid en Magaluf, estas terrazas están causando otros problemas, como la contaminación, que restan calidad de vida a los residentes: "Hay focos que dan contaminación lumínica y estufas de butano que echan calor y dióxido de carbono todo el invierno", se queja la Asociación de Vecinos de Retiro Norte. "Cierran a las tantas y nos dejan el ruido, la basura, la suciedad y los borrachos", añade Sánchez.

Están también los problemas de basuras, en Arganzuela, por ejemplo "tiran las colillas al suelo y se nota muchísimo, cuenta María Teresa Gómez. En Retiro, ha llegado a haber conflictos por este tema: "Agredieron al portero de una finca Sainz de Baranda porque se quejó que un bar le estaban echando la basura en el cubo de la comunidad. El bar cierra mas tarde de lo permitido y como ya ha pasado el camión de la basura, no quieren tenerla dentro de su local por lo que la distribuyen entre los cubos de las comunidades".

El mismo incumplidor tirando la basura por la mañana en el cubo de la comunidad del número 40 pic.twitter.com/nvWkfUToCe — AV 'El Organillo' (@ElOrganillo) September 26, 2021

Imposible aparcar

Y, por supuesto, el problema más obvio de dejar estas terrazas en las bandas de aparcamiento, muchas de ellas zonas verdes específicas para residentes, es que los vecinos no tienen donde dejar el coche: "En Arganzuela hay hasta un 20% menos de plazas de aparcamiento", confirma María Teresa Gómez.

El Ayuntamiento dice que todas estas plazas verdes se han compensado en la misma zona SER pintando otras plazas azules, pero los vecinos aseguran que esto es mentira: "En Chamberí hay 90 terrazas que no están compensadas, tenemos una lista con todas ellas. Es un despropósito, un carajal, el Ayuntamiento no tiene ni idea de lo que está haciendo", cuenta la Asociación de Vecinos el Organillo.

La situación empeora aún más en Retiro, donde cuentan con tres hospitales lo que antes de las terrazas, ya reducía el aparcamiento: "Ya tenemos un presión por los enfermos y sus familias, ya tenemos suficiente movimiento de coches como para que encima reduzcan la oferta de plazas.", dice Sánchez.

Los servicios sanitarios se ven obligados a sacar una enferma en camilla atravesando una terraza. Así están las cosas. La prioridad de @begonavillacis es la hostelería y no el vecindario. pic.twitter.com/hZ1NiOKQkU — AV 'El Organillo' (@ElOrganillo) September 27, 2021

"Nos obligarán a tomar medidas"

"Solo esperamos que la vicealcaldesa cumpla su palabra de no dar un paso adelante sin hablar con todas las partes, porque si el Ayuntamiento sigue así, nos obligará a tomar medidas", advierte la Fravm.