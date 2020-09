El Ayuntamiento de Madrid dice que solo bloquea 475 plazas verdes y que las ha compensado todas

El Ayuntamiento de Madrid ha eliminado un total de 475 plazas verdes de residentes para ceder espacio a los locales que han conseguido licencia municipal para ampliar sus terrazas a costa de las bandas de aparcamiento. Este es el dato que aporta el área de Medio Ambiente y Movilidad (PP) a 20minutos: "El Ayuntamiento de Madrid ha reservado desde mayo hasta hoy [ayer] 475 plazas verdes del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) para permitir a los hosteleros ampliar sus terrazas y ayudar a incentivar su economía con la crisis del coronavirus". Por otro lado, según datos del área de Vicealcaldía, se han concedido licencias a 197 locales. Es decir, de media, cada local se beneficia de casi 2,5 plazas.

El área de Movilidad que dirige Borja Carabante incide en que "esta misma cifra ha sido compensada en zona azul para que los residentes mantengan el mismo número de plazas en los distritos", pintando de verde las que hasta ahora eran azules.

Acorde a esta área dirigida por Borja Carabante, "todas las plazas perdidas se han compensado en el mismo barrio afectado". No obstante, el área de Vicealcaldía no cuenta "a día de hoy" con los datos de emplazamiento de las mismas, indican a este medio.

Los vecinos se quejan. Dicen que no han visto esas nuevas pintadas. "Si antes tardaba de cinco a diez minutos en aparcar ahora tardo media hora porque las terrazas han quitado muchísimo espacio y no las han compensado", dice Luis Javier, vecino del barrio Retiro. María (26 años) tampoco ha visto que se hayan sustituido plazas azules por verdes en su calle Ayala, en barrio Salamanca donde algunas terrazas ocupan hasta ocho espacios de residentes. "Los afectados ahora mismo somos los que pagamos la couta y no podemos aparcar", señala esta joven quien pide al Ayuntamiento "una solución".

A estas voces se suma Automovilistas Europeos Asociado (AEA), desde donde aseguran que estas plazas no se han compensado. "El ciudadano tiene que saber cuántas plazas verdes se han perdido y cuántas se han creado para pedir la reducción de la tasa que paga", señala el presidente de AEA, Mario Arnaldo.

En esta línea, defiende que "si se acredita una reducción considerable de plazas destinadas a residentes el ciudadano podría pedir una reducción de la tasa que paga porque el de precio no se está prestando en las mismas condiciones del servicio", concluye Arnaldo.

Una de las cartas de lectores de 20minutos denunciando su situación

Yo vivo en la zona 52 SER (distrito de Chamartín) y llevo desde agosto denunciando la situación al ayuntamiento y a la Junta de Distrito sin que hasta ahora el ayuntamiento haya contestado a mi reclamación. Por teléfono la Junta de Distrito me informó en agosto que tenían previsto pintar de verde plazas azules para compensar, cosa que en mi barrio no ha sido cierta.

El hecho es que los residentes hemos pagado nuestra tasa anual y ahora nos vemos metidos en un conflicto sin solución porque la delimitación de la zona SER obliga a no salirse del perímetro establecido.

Si a eso le unimos en nuestro caso unas obras monumentales que llevan más de dos meses en la calle Santa Hortensia desde el cruce con la calle López de Hoyos y de la calle Canillas, pueden imaginarse el perjuicio al que se nos ha sometido.

Que no diga el Ayuntamiento que las plazas han sido compensadas porque es totalmente incierto.