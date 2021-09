Madrid mantendrá las terrazas Covid al menos hasta diciembre, pero paraliza las licencias en Retiro por su alta saturación

La restricciones a la hostelería se eliminarán casi al completo el próximo lunes. Sin embargo, las ventajas con las que cuentan muchas de las terrazas en Madrid continuarán hasta 2022. Porque, según defiende el Gobierno municipal, es importante dar certidumbre jurídica. "Para el sector de la hostelería, que tan mal lo ha pasado a lo largo de este tiempo, y también para los vecinos de Madrid es muy importante que haya seguridad jurídica", ha explicado la portavoz municipal después de que los vecinos y los socialistas pidan adelantar el plazo.

"Llama la atención que algunas medidas Covid se hayan prorrogado hasta el 31 de diciembre, pero a la vez se esté tratando de forzar que la normalidad llegue antes del 31 de diciembre. Quizás habría que hacer una reflexión y ver si esa prerrogativa que se dio hasta el 31 de diciembre (para las terrazas) habría que adelantarla y terminar con ella antes de tiempo", ha apuntado la portavoz esta mañana municipal del PSOE, Mar Espinar.

Sin embargo, el Ayuntamiento insiste: "Hasta el 31 de diciembre no se contempla una reducción de ese plazo". Primero, por una cuestión de seguridad jurídica. Segundo, porque aunque la Comunidad haya relajado las restricciones "todavía no estamos en una situación de normalidad completa", ha señalado Inmaculada Sanz. En este punto, la portavoz ha recordado que en el interior de los locales, seguirá existiendo la limitación de que se tenga que seguir consumiendo en taburetes y no de pie.

Retiro sirve de prueba piloto para la nueva ordenanza de Terrazas

En todo caso, el Consistorio continúa avanzando en la nueva ordenanza de terrazas que recogerá el funcionamiento de estas a partir de enero de 2022. "En ella vamos a equilibrar los intereses de unos y de otros", defiende. Para ello, tal y como anunció la vicealcaldesa, Begoña Villacís, se está estudiando las zonas saturadas de terrazas en la capital para protegerlas, dado que la vicealcaldesa quiere prorrogar las terrazas que ocupan bandas de estacionamiento hasta 2024 en aquellas zonas que no molesten mucho a los vecinos.

El distrito Retiro está sirviendo de experiencia piloto. Ahí el Ayuntamiento evalúa la situación para luego poner las bases en otros distritos y así definir qué es una zona saturada. Tal y como anunció este miércoles el concejal de distrito, Santiago Saura (Cs), a partir del lunes se suspenderán todas las tramitaciones de las nuevas solicitudes de terrazas de veladores ante el "considerable aumento".

Así, hasta que se apruebe la nueva ordenanza -antes de final de año- no habrá nuevas terrazas Covid en los bulevares de las calles Alcalde Sainz de Baranda e Ibiza, entre la avenida de Menéndez Pelayo y Doctor Esquerdo. Tampoco en Narváez, entre las calles Doce de Octubre y O'Donnell, ni en la Avenida de Menéndez Pelayo, entre las calles Doce de Octubre y O'Donnell.