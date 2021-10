Las terrazas en aceras se reducirán el 1 de enero, pero podrán instalarse más en jardines y se permitirán los foodtrucks

A partir del 1 de enero de 2022 todas las terrazas que han podido ampliar su número de mesas en las aceras gracias a las ayudas covid volverán a su estado original. Es decir, no desaparecen estas terrazas pero sí la ampliación de la que han gozado este último año y medio. Esta será la máxima prohibición que tendrán las terrazas según el anteproyecto de la ordenanza que ha presentado esta mañana la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís.

En cuanto a las terrazas que ocupan espacio en bandas de estacionamiento podrán quedarse dos años más si no se encuentran en una zona tensionada. Un concepto que aún queda por definir. Si bien Villacís ha revelado los criterios que determinan estas zonas- como son las de movilidad y el ruido- aún queda por concretar qué zonas entran en la lista negra.

Según los datos municipales, actualmente se ha dado licencia a 940 terrazas que ocupan 2.000 plazas de aparcamiento. Y este será el número que permanecerá hasta que se apruebe la ordenanza, dado que el plazo para solicitar nuevas licencias en estos espacios finalizó el pasado 31 de agosto.

En cambio las que podrán seguir pidiendo licencias, de forma permanente, son las que se encuentran en zonas terrizas, es decir en jardines y zonas no urbanizadas. Hasta ahora estas zonas solo podían ocuparse si eran contiguas a la acera donde está la terraza. Esa exigencia desaparece, por lo que ya no deberá haber una continuidad. También podrán pedir licencia las esquinas que no quiten visibilidad. De ahí que las que se concedan en esquinas no podrán instalarse sombrillas.

Asimismo se quedarán de forma permanente en el exterior del local las mesas altas con dos taburetes que cuentan con licencia. Y como novedad, el Ayuntamiento da cobertura legal a los foodtrucks, quioscos con terrazas. Las licencias las solicitará la Junta de distrito bajo los mismos criterios que un quiosco de prensa o de flores.

En conclusión, la ampliación en aceras desaparece en 2022, las que ocupan bandas de estacionamiento se podrán quedar hasta 2024 y el resto de medidas serán permanentes en el tiempo. Así los foodtrucks, las terrazas en zonas no urbanizadas y en esquinas así como la mesa alta con taburetes ya forman parte de la vida diaria de Madrid.