El centro de Madrid dice 'no' a las terrazas Covid: "Si se quedan dos años y nadie hace nada las dejan para siempre"

Los vecinos del centro de Madrid han protestado contra las terrazas Covid con lo que ellos mismos sufren cada día: el ruido. Cacerola y bocina en mano han demostrado al Ayuntamiento y a todo el que pasaba por allí lo molesto que es vivir con un ruido ensordecedor en la puerta de casa. Apenas eran un centenar, pero por como sonaba la Plaza de la Villa podrían haber sido cinco. El borrador de la nueva Ordenanza de Terrazas que pretende aprobar la vicealcaldesa, Begoña Villacís, que mantiene las terrazas Covid en bandas de aparcamiento dos años y permite las mesas altas con taburetes en las calles estrechas, ha levantado ampollas entre los vecinos que llevan ya toda la pandemia aguantándolas: "A los que vivimos encima nos hacen la vida muy difícil", dice Marta a 20minutos.

Marta se fue a vivir muy cerca de Retiro, a una zona tranquila. O eso pensaba, hasta que con la pandemia proliferaron las terrazas Covid: "Nos invaden las calles, las plazas de aparcamiento, hay un ruido horroroso, un espanto de gritos", asegura la mujer. "Los permisos se han concedido sin control después del Covid", apoya María, otra residente de la Latina que también tiene que convivir con una terraza bajo su casa. "Es tanto un daño físico como moral, no puedes descansar y al día siguiente tienes que ir a trabajar y es muy difícil".

"Almeida, escucha, el ruido es nuestra lucha". Es el grito que resuena una y otra vez en la concentración. Esa es la mayor queja de los vecinos, que las conversaciones, los gritos, la música y las carcajadas de los clientes de las terrazas no les dejan dormir. "¿Pero estas terrazas Covid no cierran a las doce como estipula la normativa?" pregunta este periódico. La respuesta son las risas de los vecinos, que indican que el cumplimiento de la norma es la excepción: "Ni cierran a las doce ni a las dos, si lo hicieran, sería una hora razonable, al menos tendríamos un descanso", dice María. "Tú vienes a las dos, las tres o las cuatro de la madrugada y tienes lo que quieras", apoya Juanjo.

Marta acude a la manifestación porque vive encima de una terraza Silvia Ortiz

Tenemos que soportar vomitonas, orines, basura y suciedad

La falta de descanso es lo que más preocupa en el centro de Madrid, pero no lo único. Uno de los problemas que sufren estos vecinos, sobre todo los que viven justo encima o al lado de una terraza, es la suciedad. Para Marta, el problema es que estas instalaciones "no tienen cubos de basura" por lo que dejan sus restos en la calle, en las acequias o en los cubos de las comunidades, y la basura se acumula en las aceras.

Para María va más allá. No son solos los desechos de los hosteleros, sino también los de los clientes que utilizan las terrazas para ingerir alcohol: "Tenemos que soportar vomitonas, orines, basura y suciedad", explica. "Y el humo, cuando fuman, me sube hasta mi balcón", dice Marta, que asegura que tender la ropa es prácticamente imposible.

"Entre la casa y las terrazas Covid no hay ni medio metro"

Al final, se lamentan estos madrileños, entre la basura, los restos de la noche anterior, las sillas y las mesas, las calles de sus barrios han dejado de ser transitables: "No puedo pasar con el carrito de mis nietos porque no cabe, entre la casa y las terrazas Covid no hay ni medio metro, tengo que ir pidiendo permiso", se queja Marta muy enfadada.

¡Seguiremos hasta que se nos escuche ! No somos penitentes @MADRID pic.twitter.com/ieajfnojho — AV Residentes de la Plaza Mayor de Madrid VPMMAD (@VPmmad) November 10, 2021

Celia también vive en La Latina, y la ocupación del espacio público por las terrazas ha llegado allí hasta tal punto que "han sacado mesas, mesas y más mesas, hasta que casi han llegado a cerrar la calle Segovia". "Ya no hay espacio por la calle del Nuncio, hay un local que ha ha cogido más de la mitad de la acera y el problema es que no le llaman la atención. Cada vez la amplía un poco más de manera que, en una calle que es peatonal, nos deja solo un huequito para pasar"

"No han tenido en cuenta a los vecinos en la ordenanza"

Y, es por eso, precisamente, por lo que los vecinos miran con recelo a la nueva normativa que Begoña Villacís quiere sacar adelante. No quieren, ni siquiera, más normas, quieren que se cumplan las actuales y que, tal y como dictan, se retiren las terrazas que se concedieron en tiempos de pandemia, cuando los hosteleros no podían hacer negocio en el interior de sus locales: "Nos tememos que si se quedan dos años y nadie hace nada las acabarán dejando para siempre", se lamenta María. Y por eso, dicen seguirán insistiendo. Este miércoles han sido los vecinos del centro, el jueves serán los de Chamberí. Y así, hasta que las terrazas Covid desaparezcan.

"Esto ya no está pensado para vivir aquí, sino para que vengan a divertirse", se queja Juanjo, "tiene que haber una manera de conciliar la hostelería con los que vivimos aquí, antes del Covid la había". Y, si no, los vecinos gritan al ritmo de sus cacerolas una solución: "Begoña, si quieres terrazas, ponlas debajo de tu casa"

Juanjo, residente del centro de Madrid Silvia Ortiz

Y, de momento, tal y como está el borrador de la nueva ordenanza, a los vecinos no les soluciona nada. Para empezar, dice Celia, porque "el alcalde y la vicealcaldesa no han tenido en cuenta a los vecinos, solo a los hosteleros", y porque está "poco clara y no ha sido comunicada a los vecinos" asegura María. Y es que, esta norma habla de retirar las terrazas Covid de las bandas de aparcamiento de las zonas saturadas, pero no hay unos criterios claros y medibles sobre lo que son estas zonas.

Y no se trata de quitar las terrazas, aseguran los manifestantes: "Se pueden poner donde no molesten a la vecindad, donde se pueden mantener, no donde le dé la gana a la gente y saltándose la legalidad urbanísticas. Terrazas sí, pero conciliando con el vecindario", dice Marta a 20minutos. "Tienen que hacer cumplir la normativa, pensar en los vecinos antes que en los hosteleros. Sabemos que lo han pasado mal, pero tenemos que intentar compaginar el confort ciudadano con la hostelería", asegura María.

El PSOEM, la única presencia política en la concentración

Y mientras los madrileños gritaban proclamas en medio del estruendo de cacerolas y bocinas, los medios buscaban caras conocidas, políticos, representantes de estos ciudadanos que hubieran acudido a la manifestación, como Mar Espinar, portavoz del grupo municipal socialista. "Venimos a apoyar a los vecinos porque su reivindicación es justa", explica Espinar a 20minutos, "y si Villacís y Almeida no convocan a los vecinos para hablar de esta ordenanza, el PSOE no se sentará de nuevo a negociarla".

Espinar, una de las nuevas caras del partido socialista madrileño, cree ya que se trata de un problema endémico: "Se ha producido tal caos con tanta terraza con tanto descontrol en las licencias que tratar de reconducirlo ahora es imposible. Por eso, propusimos a Villacís que el 31 de diciembre las terrazas Covid desaparecieran que se sentara con las asociaciones vecinales, barrio a barrio, para ver cómo ordenar el espacio a público".

"Están creando un modelo de ciudad donde prima el negocio". Es la preocupación de Mar Espinar, pero también la que han expresado todos los vecinos que, ahora, después de haber sido generosos con los hosteleros durante toda la pandemia, piden generosidad para ellos. Piden descanso, respeto y unas calles limpias. Ni más ni menos que un barrio para los que viven en él.