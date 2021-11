Vecinos de Madrid, tras la ordenanza que mantiene las terrazas Covid: "Hay que quitarlas todas, seguiremos insistiendo"

Tras meses de quejas vecinales contra las llamadas terrazas Covid, ha visto la luz el borrador de la ordenanza que vendrá a legislar todo este tema: "Cuando lo he leído casi me ha dado un telele", asegura a 20minutos Ana Martínez, presidenta de la Asociación Vecinal Quintana, en Ciudad Lineal. La ordenanza viene a decir que las terrazas situadas en las aceras volverán a su tamaño y situación anterior a la pandemia, pero las situadas en bandas de aparcamiento se quedan hasta 2024 si no se encuentran en Zona Ambientalmente Protegida (ZAP), en Zona de Protección Acústica Especia (ZPAE) o en "zonas tensionadas". En total, se quitarán el 70% de las terrazas según cifra alcaldía.

¿Qué es una zona especialmente tensionada? Según el borrador de la Ordenanza de Terrazas que plantean la vicealcaldesa, Begoña Villacís, y la responsable del Área de Coordinación Territorial, Silvia Saavedra, sería una zona con una alta ocupación del espacio por las terrazas o por otros elementos, con mucho tránsito o con afección medioambiental. Para los vecinos esto es "aire". No se dice específicamente cuánto tránsito o espacio ocupado es necesario para que una zona se considere "tensionada". "En ningún lado pone cuáles son los criterios objetivos que definen que son las zonas tensionadas, no sabemos si es cada calle, todo el distrito o siete calles, asegura Félix Sánchez, secretario de la Asociación Vecinal Retiro Norte.

Retiro es precisamente una de las zonas que más quejas ha tenido sobre las terrazas Covid por el ruido, la suciedad y la contaminación que provocan, junto a Chamberí o Salamanca. La diferencia es que estas últimas se librarán de la mayoría de sus terrazas en bandas de aparcamiento ya que son ZAP o ZPAE. Retiro, por su parte deberá acogerse a la declaración de zona tensionada junto a los otros nueve distritos, como Ciudad Lineal, Puente de Vallecas, Tetuán o Chamartín que el Ayuntamiento ha identificado zonas atestadas de terrazas. "Al final, nos comemos las terrazas Covid en aparcamientos con patatas", asegura Sánchez.

Y lo más importante para los vecinos, ¿quién decide qué es o no una zona tensionada?: "¿Queda a criterio de los concejales del distrito? ¿De la comisión de terrazas? ¿Habrá un criterio municipal para todo el distrito? ¿Irá por zonas?", se pregunta Pilar Rodríguez, presidenta de la AV el organillo de Chamberí. "El problema de que no haya un criterio claro que defina la zona tensionada es que un hostelero al que se le ha negado poner la terraza puede recurrir, crea indefensión jurídica", dice Sánchez.

#Chamberí no quiere terrazas COVID ni una ordenanza pactada con el sector hostelero de espaldas al vecindario. pic.twitter.com/osHylpYHb7 — AV 'El Organillo' (@ElOrganillo) October 28, 2021

"No tienen absolutamente ningún respeto a que los que vivimos arriba"

Y mientras, en estas zonas saturadas de terrazas en bandas de aparcamiento, las molestias siguen. Ruido, suciedad, conflictos entre vecinos y hosteleros e imposibilidad para aparcar. "Una persona cercana a la asociación que vive en un bajo y tiene la terraza del bar que ha cogido zona de aparcamiento está desesperado. La tiene a metro y medio de su ventana. Y yo tengo una justo debajo de mi casa y no sabes el verano que me han dado. La gente no habla, grita. No tienen absolutamente ningún respeto a que los que vivimos arriba", cuenta Ana Martínez, de Quintana.

"En mi calle, que es muy estrecha, han quitado cuatro aparcamientos para poner estas terrazas que además ocupan mucho espacio. Si los coches son un poco grandes tienen que hacer cantidad de maniobras para girar y la gente pita y pita y eso genera más ruido", dice Martínez. "Se tienen que quitar porque no están cumpliendo ningún tipo de norma, algunas hasta tapan alcantarillado. Hay que quitarlas todas y vamos a seguir insistiendo", asegura Sánchez.

Las mismas molestias sufren en otra zona que el Ayuntamiento ha identificado como saturada de terrazas, Puente de Vallecas. Aunque desde allí, reiteran, tienen otros problemas que consideran más graves, reconocen que las terrazas han venido a agravarlos: "En la zona en la que están estas terrazas ya era muy complicado aparcar desde siempre, así que cada plaza de aparcamiento que se retira es perjudicial para los vecinos. También aumenta el ruido y, no tenemos nada en contra de los hosteleros, pero no podemos seguir privatizando la ciudad", dice a 20minutos Jorge Nacarino, presidente Asociación de Vecinos Puente de Vallecas-San Diego.

Una terraza covid en la acera y la calzada Cedida por la AV Retiro Norte

Madrid no es París

En la rueda de prensa en la que Begoña Villacís presentó este borrador de la ordenanza alegó que la medida de mantener estas terrazas en bandas de aparcamiento se ha tomado en otras capitales europeas como París. Pero los vecinos matizan: "No se puede comparar la regulación de Madrid con la de París", alega Nacarino, "En París estas terrazas se permiten únicamente en verano y obligan a cerrar a las nueve de la noche".

En la nueva ordenanza que prepara Villacís, sin embargo, se permiten las terrazas todo el año y con un cierre a la una de la madrugada entre semana y a la una y media los fines de semana. "Es demasiado, hay que primar el descanso vecinal, más en verano cuando las ventanas están abiertas", dice Sánchez. "Tienen que cerrar a las doce en zonas residenciales, que a las once avisen ya de que no pueden poner copas", se queja Rodríguez.

Desde Retiro piden además, que, si Madrid se va a comparar con París, tome las mimas medidas que esta ciudad: "Por ejemplo, París retirará las estufas de butano de los bares en 2022 y nosotros tenemos la calle llena, habrá que pensar en tomar ejemplo", dice Sánchez, recordando lo mucho que contaminan estos elementos. Sí que reconoce que "se endurece bastante el régimen sancionador " a los hosteleros que no cumplan las restricciones pero "tampoco era difícil", dice, "antes no había ninguno"

Las mesas altas con taburetes se quedan para siempre

Además de las terrazas Covid en bandas de aparcamiento el Ayuntamiento quiere que, como "criterio de flexibilización de carácter extraordinario como consecuencia de la crisis del COVID-19", las mesas altas con dos taburetes, que consideran "mesas altas de baja ocupación", se queden para siempre. Es decir, que se mantenga o se puedan instalar en las calles más estrechas, en las que no cabe una terraza.

"Eso va a generar conflicto vecinal sí o sí. Dejarlo para siempre supone invasión de terrazas en calles que se habían visto libres de ese tema", asegura la AV Retiro Norte. Los vecinos creen que esta normativa solo va a servir para que las aceras se llenen de más terrazas, incluso en las zonas más saturadas, y aumente el ruido, sobre todo en las calles estrechas que es donde más se van a instalar.

¿Ordenanza permanente o adaptada al Covid?

Este martes, los vecinos de Retiro, consiguieron reunirse con Begoña Villacís y Silvia Saavedra después de acudir con pancartas a uno de sus actos. Fue una reunión "cordial y en condiciones", según dice Sánchez, en la que le trasladaron las quejas de los vecinos sobre el borrador. Villacís ha dicho, según la AV Retiro Norte, busca una ordenanza estable, que dure años, pero manteniendo el descanso vecinal como línea roja. Además, la vicealcaldesa ha pedido a los vecinos que tengan en cuenta que no todo Madrid es Ponzano o Retiro.

Sin embargo, Félix Sánchez ve contradicciones en las palabras de Villacís: "No puede querer estabilidad y a la vez meter las mesas de baja ocupación o las terrazas en bandas de aparcamiento apelando a lo mal que lo han pasado los hosteleros por el Covid. Una figura de emergencia no puede ser perpetua".

Continuamos escuchando a todas las partes para construir una Ordenanza de Terrazas equilibrada y consensuada



Hoy hablamos con los vecinos de Retiro sobre zonas especialmente tensionadas del distrito



El descanso vecinal es innegociable y seguiremos trabajando para garantizarlo pic.twitter.com/SXKdD8VCY3 — Begoña Villacís (@begonavillacis) November 2, 2021

Y este es el mayor argumento de los vecinos en contra de las terrazas. Eran una figura transitoria para paliar los efectos de la pandemia. Y, como tal, los vecinos han aguantado de forma solidaria y paciente las molestias que estas les han causado. Pero pensar en que tendrán que vivir con ellas para siempre, ahora que el Covid ha pasado a un segundo plano, se les hace imposible: "Los interiores están abiertos, todos podemos consumir en barra, podemos volver a la normalidad, esta medida no tiene sentido", dice Nacareno.

Los vecinos se quejan de que aceptaron estas terrazas por el bien de los hosteleros y ellos abusaron de su solidaridad saltándose la hora de cierre, provocando ruido, tirando la basura a los cubos de los portales e infringiendo las normas: "La falta de respeto que tienen los propietarios de estos establecimientos es exagerada. El abuso es bestial. Ha pasado la pandemia y ya está bien de ayudar a estos abusones", dice, visiblemente enfadada Martínez.

Los vecinos presentarán enmiendas

En general, para los vecinos, esta normativa no es suficiente. Para ellos deberían desaparecer todas las terrazas Covid y para siempre, tal y como iba a suceder en un principio. Ni siquiera las zonas como Chamberí, que salen más beneficiadas por la norma, están contentos: "No nos creemos que vayan a hacer nada. Que nos den un ejemplo de que van de verdad, que levanten las terrazas ilegales, por ejemplo. Pero, no van a hacer una ordenanza para beneficiar a los vecinos porque la han negociado solo con los hosteleros." dice a 20minutos Rodrígez, del Organillo de Chamberí.

La ordenanza tiene que pasar aún varios procesos y ser aprobada por el pleno del Ayuntamiento, pero los vecinos aseguran que van a seguir luchando para que se modifique. Las asociaciones aseguran que seguirán protestando en la calle con caceroladas como la que se convocó la pasada semana en Chamberí o manifestaciones como la de Retiro, e incluso, por la vía administrativa: "Vamos a brear la Ordenanza a enmiendas", dice Rodríguez.