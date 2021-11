Madrid identifica 10 distritos atestados de terrazas: no solo Salamanca, Retiro y Chamberí, también C. Lineal, Vallecas...

Una de las condiciones para que las terrazas que ocupan plazas de aparcamiento se queden hasta 2024 es que no se encuentre en una zona tensionada de Madrid. Para ello, el Ayuntamiento lleva meses trabajando en detectar las zonas donde hay más abundancia de veladores a raíz de las ayudas covid. Por el momento, el área de Coordinación Territorial ha logrado identificar zonas tensionadas en diez de los 21 distritos de Madrid.

Según el texto al que ha tenido acceso 20minutos estos se encuentran en Chamberí, Chamartín, Tetuán, Centro, Arganzuela, Retiro, Salamanca, Moncloa-Aravaca, Puente de Vallecas y Ciudad Lineal. Asimismo han detectado que un 10% del total de las terrazas se encuentran ubicadas en una zona tensionada.

Para la confección de este mapa "se han analizado dos variables fundamentales: porcentaje de ocupación e incremento porcentual de terrazas en calles". También la afección al ruido cuyo estudio se ha basado en el informe realizado por el área de Medio Ambiente y Movilidad Análisis del impacto acústico debido al incremento del número de terrazas en el municipio en junio 2021.

Conforme a este mapa "se podrán adoptar medidas extraordinarias y específicas si fuera necesario para eliminar las posibles molestias que se identifiquen", detalló el área que dirige Silvia Saavedra en la presentación del anteproyecto de la modificación de la ordenanza de terrazas que quiere aprobar en el pleno de diciembre.

Un segundo criterio para que las terrazas sean retiradas de las bandas de estacionamiento es que se encuentren en Zonas Ambientalmente Protegidas (ZAP) o en una Zona de Protección Acústica Especia (ZPAE). Esto afecta a Centro y Tetuán (ZPAE), Salamanca, Chamberí, Chamartín y Vicálvaro (ZAP).

De este modo, estas terrazas se eliminarán de ciertos barrios de Centro (ZPAE y zona tensionada) y Tetuán (ZPAE y zona tensionada), Chamberí (ZAP y zona tensionada), Chamartín (ZAP y zona tensionada) y Vicálvaro (ZAP); también de Retiro, Arganzuela, Moncloa-Aravaca, Puente de Vallecas, Salamanca y Ciudad Lineal por ser zonas tensionadas.

Pero, "¿qué pasa con los madrileños que no residen en esos distritos? ¿un vecino que viva en un barrio que no esté tensionado tiene menos derecho al descanso que uno que viva en uno tensionado?", se pregunta Quique Villalobos. Para el presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm) la futura ordenanza no ayuda a resolver los problemas de ruidos que sufren los vecinos. Por varios motivos. El primero es que "hay locales que aunque no estén en zonas tensionada son problemáticas".

En este sentido, la Fravm tiene identificados puntos conflictivos de la ciudad como el Casco Antiguo del Puente de Vallecas, la zona de Valderribas de Vicálvaro, la Vía Carpetana y Castelflorite en Carabanchel o la Gran Vía del Sureste en el Ensanche de Vallecas. Incluso otros que no entran en la lista negra municipal, por ejemplo, Villaverde Este.

La segunda objeción son los horarios. El borrador de la futura ordenanza de terrazas establece que el horario máximo de funcionamiento de las terrazas en periodo estacional -de domingos a jueves- será hasta la 1.00 horas y los viernes, sábados y vísperas de festivos hasta la 1.30 horas. El resto del año las terrazas tendrán que cerrar a las 00:00 h. En toda circunstancia, se tendrá que comenzar el desmontaje del mobiliario media hora antes del máximo permitido.

Esta norma choca con dos leyes: la ordenanza municipal de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica (Opcat) y el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (Pgoum). La primera establece que el horario nocturno comienza a las 23.00 horas y el segundo dice que debe primar el uso residencial frente a los usos secundarios. Es decir, que los horarios son legales, pero se contradicen con otras normas tanto municipal como estatal.

"Cuando uno se lanza a rehacer una norma tiene que pensar si puede generar otros problemas nuevos a los que quiere solucionar", opina Villalobos. Para este vecino la solución que da respuesta a los intereses de vecinos y hosteleros es que "la actividad económica se potencie consumiendo en el interior de los locales donde no generan tanto ruido".