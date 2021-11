Escalada de manifestaciones por las terrazas Covid en Madrid: la ofensiva de los vecinos contra la nueva ordenanza

Ya avisaban los vecinos de Madrid hace tan solo una semana, cuando el borrador de la nueva Ordenanza de Terrazas que permite que las llamadas terrazas Covid en bandas de aparcamiento se mantengan hasta 2024 y que se pongan mesas altas de baja ocupación en calles estrechas: "Hay que quitarlas todas y vamos a seguir insistiendo", decía por entonces a 20minutos Félix Sánchez, secretario de la Asociación Vecinal Retiro Norte. Y han cumplido, han intensificado su ofensiva contra las terrazas Covid con caceroladas y manifestaciones semanales, cuando no diarias.

La más inmediata tendrá lugar este jueves, a las 19:30 en el madrileño barrio de Chamberí. Pero no es la primera ni será la última. Retiro es uno de los distritos más afectados por esta normativa ya que al no ser Zona Ambientalmente Protegida (ZAP) ni Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE) dependerían de que el organismo competente les declarara "zona tensionada" para que se retiraran algunas de sus terrazas en bandas de aparcamiento. Y por eso, ya han convocado dos en el mes de octubre.

También lo ha hecho Chamberí, que convocó una cacerolada el mismo día en el que Begoña Villacís presentó el borrador de la nueva ordenanza. Ya entonces, advertían: "En diez o quince días convocaremos otra vez. Hasta que no nos quiten las terrazas no paramos", aseguraba a 20minutos Pilar Rodríguez, presidenta de la AV el organillo de Chamberí. Y así lo han hecho. Los vecinos se han propuesto derribar esta nueva ordenanza, si no es a golpe de negociación, será a golpe de lucha vecinal y manifestación.

Y es precisamente la falta de negociación de lo que se quejan las asociaciones vecinales, de que la vicealcaldesa, Begoña Villacís, no haya consultado esta ordenanza de terrazas con aquellos que las sufren: "No van a hacer una ordenanza que satisfaga a los vecinos porque la han negociado solo con los hosteleros. Y los hosteleros no van a permitir que se las quiten. Pero tengo mucha esperanza de que, con la lucha vecinal, se consigan cosas", dice Rodríguez.

Las reivindicaciones no han cambiado de una manifestación a otra: que el 31 de diciembre se retiren las terrazas Covid de las bandas de aparcamiento y que las de las aceras vuelvan al tamaño y condición que tenían antes de la pandemia, que se garantice el descanso vecinal, y que se pongan los medios para que las calles no se conviertan en "urinarios y vomitorios".

Los vecinos del centro se manifestaron el miércoles

Y llueve sobre mojado con esta cacerolada, porque llega tan solo 24 horas después de la que los vecinos del centro de Madrid convocaron este mismo miércoles con quejas muy similares: ruido, ocupación del espacio público y suciedad.

"Yo vivo encima de una terraza y es horrible", contaba Marta, una vecina que acudió a la manifestación, "me fui a vivir a una zona tranquila y ahora, con las licencias que se han concedido tras el Covid, es un espanto de gritos, de suciedad, porque no tienen cubos de basura y dejan las bolsas en la calle ,y de humo, porque fuman y me sube todo hasta el tercer piso. Ni si quiera puedo pasar por la calle con el carrito de mis nietos porque entre el edificio y la terraza hay metro y medio.".

Otra vecina de la Latina, María, que también vive encima de una terraza explicaba 20minutos: "Nos supone daño físico y moral, no puedes descansar, porque no cierran a las doce, y al día tienes que ir a trabajar. Aguantamos vomitonas, orines, basura, suciedad. Que cumplan la normativa".

La solución de los vecinos

La de Chamberí es solo la última manifestación convocada, pero dentro de poco, será solo una más en la lista porque estos vecinos están dispuestos a seguir insistiendo. Es un problema al que ellos ven soluciones fáciles, y ninguna pasa por la ordenanza de terrazas que plantea Villacís.

Que se retiren todas las terrazas covid, tanto en aceras como en bandas de aparcamiento, que se concedieron porque los interiores de los locales estaban cerrados durante la pandemia y que no tienen sentido ahora que no hay restricciones. Y, sobre todo, que los hosteleros cumplan con las normativas: que cierren a las doce, controlen el ruido, tengan un sistema para no generar basura y no invadir las aceras. Que no se haga una ordenanza de terrazas sin contar con los que viven encima.