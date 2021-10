El Gobierno no aclara si prorrogará más allá del final de año el IVA reducido a las mascarillas o lo devolverá al 21%

Todavía no existe una fecha en la que el uso de las mascarillas dejará de ser obligatorio pero de momento lo que sí caducará, el 31 de diciembre de este año, es el IVA reducido, del 4%, con el que de momento se grava a estos productos. La fecha se acerca y ni el Ministerio de Sanidad ni el de Hacienda aclaran todavía si más allá de esa fecha se mantendrá así o si el impuesto volverá a ser del 21%.

En los últimos días se ha suscitado el debate sobre si es ya el momento de que los niños puedan no llevar mascarilla en los recreos al aire libre. Y mientras el Ministerio de Sanidad busca una posición común, la ministra, Carolina Darias, ya dejó claro hace unas semanas que, en términos generales, a esta medida de protección todavía le queda un tiempo para desaparecer. "Poco a poco", dijo la ministra, que no puso fecha al final de las mascarillas en los espacios cerrados -o al aire libre cuando no se pueda mantener una distancia de al menos 1,5 metros- pero sí apuntó que habrá que esperar a que pase el invierno, cuando se propagan más las enfermedades respiratorias y es la temporada de la gripe.

Con estas premisas, parece claro que será obligatorio llevar mascarilla al menos a comienzos de 2022, sin que el Gobierno de momento aclare si este uso obligado seguirá acompasado con un IVA reducido. Después de semanas resistiéndose, hace casi un año, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, accedió a rebajarlo del 21 al 4% solo para las mascarillas quirúrgicas y durante un tiempo limitado, hasta el 31 de diciembre. Si no hay decisión en sentido contrario o una prórroga, ese día también expirará la exención del IVA vigente para productos sanitarios de uso profesional y entre los que también se incluyeron los test de antígenos que se venden en las farmacias.

Quedan dos meses

Por ahora, la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, dejó sin responder las preguntas directas que le formularon varios grupos este miércoles durante una comparecencia en el Congreso para presentar el capítulo de Sanidad de los Presupuestos de 2022.

"¿Qué van a hacer con el IVA aplicable a las mascarillas a partir de enero de 2022?", le preguntó la diputada del PNV Josune Gorospe, que también quiso saber si igualmente se mantendrá la exención del IVA de productos sanitarios como los test de antígenos.

"Es una evidencia que desde una perspectiva de protección de la salud pública es un elemento determinante, hay un decreto cuya vigencia finaliza en diciembre y en el proyecto de Presupuestos parece que la estimación del IVA que aparece contemplado es el actualmente vigente pero no sé cuál es la intención que tiene el Gobierno de cara al ejercicio siguiente", explicó Gorospe. Sin embargo, no obtuvo respuesta de Calzón, que ni en su intervención inicial ni en las respuestas a las preguntas de los grupos se ha referido al IVA de las mascarillas o de los test de antígenos.

Tampoco el Ministerio de Hacienda se pronuncia sobre la cuestión. Fuentes del departamento de Montero indicaron a este periódico que de momento no hay una decisión, ni a favor ni en contra, y recordaron que todavía quedan dos meses para que expire el IVA reducido de las mascarillas y el 0% de las pruebas diagnósticas y otros productos sanitarios.