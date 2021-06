El Gobierno aclara que no es obligatorio llevar una mascarilla en el bolsillo, pero habrá que ponérsela en aglomeraciones

La mascarilla dejará de ser obligatoria este sábado en exteriores siempre que se pueda mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, explicó este jueves los detalles del anuncio, y aclaró varias de las dudas que persistían hasta ahora: por ejemplo, no será obligatorio llevar una mascarilla en el bolsillo en todo momento, pero sí será obligatorio seguir haciendo uso de ella en múltiples situaciones, por lo que es recomendable tener una siempre disponible; además, incumplir la normativa y no ponérsela en aglomeraciones o en espacios cerrados seguirá siendo objeto de sanción, como hasta ahora.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Darias dijo que esta es una decisión "tremendamente importante", y que se toma porque "los indicadores van mejor" y porque la vacunación "va como un tiro". Todo ello permite, según la ministra, introducir "flexibilidad" de forma "prudente" en el uso de esta medida de prevención, "de la mano de la evidencia científica" y partiendo de la base de que la transmisión al aire libre es muy inferior a la que se registra en espacios cerrados. "Las mascarillas dejan paso a las sonrisas", celebró la titular de Sanidad.

En concreto, no habrá que usar la mascarilla en exteriores "siempre que mantengamos la distancia interpersonal de 1,5 metros" o que "vayamos con convivientes". En todos los demás casos, sí habrá que emplearla, especialmente en "aglomeraciones".

La mascarilla seguirá siendo "obligatoria" tanto en espacios cerrados –como, por ejemplo, una biblioteca–, abiertos al público –como un supermercado o una farmacia– y en los medios de transporte –metro, autobús, taxis...–.

Asimismo, seguirá siendo necesaria en los eventos multitudinarios como conciertos, cuando estemos de pie, pero podremos prescindir de ella si estamos sentados y se puede mantener la distancia de 1,5 metros.

También se librarán de la mascarilla las personas que vivan en residencias, siempre que la vacunación supere el 80% en el centro. Los trabajadores del centro, en cambio, tendrán que seguir portándola.

Se mantienen las multas

La progresiva "liberación" de la mascarilla –término que empleó la ministra– no elimina las multas para quienes incumplan la normativa. Aquellos que no usen la mascarilla en aglomeraciones, en espacio cerrados o en el metro, por ejemplo, seguirán recibiendo una sanción de 100 euros.

Sin embargo, no será objeto de sanción el hecho de no portar una mascarilla en el bolsillo, siempre y cuando estemos en un escenario en el que no sea obligatorio llevarla puesta. Es decir, por el hecho de no llevar una mascarilla en el bolsillo no se sancionará a una persona que esté paseando por la calle en solitario o con convivientes y que respete la distancia de 1,5 metros. Sin embargo, si esta persona decide entrar en un espacio cerrado o se encuentra con una aglomeración y no tiene una mascarilla, sí podrá ser objeto de sanción. Por todo ello, la ministra recomendó tener siempre una a mano.

Esta normativa se aplicará en todo el Estado por igual, pese a que algunas comunidades autónomas han expresado su deseo de modular la regulación de las mascarillas. "En pandemia entramos juntos y vamos a salir juntos", dijo Darías, quien se mostró partidaria de que haya un "tratamiento igualitario en todo el territorio nacional" para "transmitir certeza". "Es importante que siga siendo así", recalcó.

Finalmente, y preguntada por la variante delta, Darias se limitó a decir que el Ministerio está "muy pendiente" de su avance y que el virus "va a seguir mutando" hasta que la vacunación se extienda lo suficiente como para impedir que contagie a más personas.