Noelia De Mingo, reingresada en el centro penitenciario psiquiátrico por negarse a recibir comida y medicación

La doctora Noelia de Mingo ha vuelto al centro penitenciario psiquiátrico de Foncalent, donde ingresó por apuñalar a dos mujeres en la localidad madrileña de El Molar, tras permanecer cuatro días en un hospital de Alicante recibiendo alimentación y medicación forzosa.

Fuentes penitenciarias han indicado a Efe que De Mingo fue trasladada el pasado sábado al hospital porque se negaba a recibir alimentación y cualquier tipo de tratamiento desde que ingresó en el psiquiátrico, el 24 de septiembre.

Ante el estado de la reclusa, la dirección del centro solicitó al juzgado que pudiera ser obligada a ingerir alimentos, petición que fue aceptada.

Tras cuatro días en el hospital, la tarde del miércoles De Mingo volvió a Foncalent estabilizada y sin riesgo alguno para su salud, han indicado las mismas fuentes.

Segundo intento de asesinato

El pasado 28 de septiembre, De Mingo comenzó una huelga de hambre en Fontcalent tras ser detenida por un nuevo episodio violento como consecuencia de la esquizofrenia paranoide que padece tras agredir con un cuchillo a dos mujeres en El Molar, donde residía junto a su madre, de 80 años.

La detenida amenazó con agredir a los cuerpos de seguridad y mostró una actitud violenta y poco cooperativa, pero los dos agentes pudieron reducirla y proceder a su posterior detención.

En esos momentos, la farmacéutica que fue testigo de lo que ocurrió, explicó que habían visto "a una mujer con un cuchillo en la mano, hemos dejado entrar a la propietaria del supermercado, que estaba herida leve, y hemos cerrado la puerta para que no entrara", en referencia a su agresora.

Después, la jueza de Instrucción número 2 de Alcobendas ordenó su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza. La magistrada ordenó que fuera derivada a la unidad psiquiátrica de la cárcel de Estremera, siendo trasladada al penitenciario de Fontcalent.

Primer crimen y condena a prisión

La doctora De Mingo fue detenida por primera vez en 2003, convirtiéndose en uno de los crímenes más mediáticos de España.

De Mingo mató en las dependencias de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid a una compañera, también médico residente, y a una paciente. También hirió a otras seis personas, una de las cuales, un hombre que visitaba a su esposa, murió dos días después.

Por esto, fue condenada a 25 años de internamiento psiquiátrico en 2006, pero en 2017, consiguió la libertad, cuando la Audiencia Provincial de Madrid decidió que comenzara a recibir tratamiento ambulatorio y quedará bajo custodia familiar.

En ese momento, los profesionales que trataban con De Mingo llegaron a una conclusión común: "Si bien Noelia de Mingo padece una enfermedad para la que no se conoce cura, se mantiene estable, no ha vuelto a presentar desde su internamiento episodios de descompensación, es plenamente consciente de su dolencia y reconoce perfectamente los síntomas que pudieran hacerle ver que puede empeorar".

Fue cuatro años después cuando volvió a agredir a varias personas con un cuchillo, lo que derivó a su detención y posterior internamiento.

Carlos Sardinero, abogado de las víctimas de la doctora en 2003, explicaba a 20Minutos el pasado septiembre, tras la nueva agresión, que "sabemos que su patología no tiene cura y que va a volver a matar".

Sardinero argumentaba que "Noelia cuando tiene una descompensación no rompe algo, no se enfada, no chilla... directamente mata". "Si no se puede eliminar ese riesgo no se debía haber sustituido la medida de internamiento por una medida de custodia familiar con tratamiento ambulatorio porque si no pasa lo que ha pasado", añadía.

El abogado apuesta por cambiar la ley en este tipo de casos. "Si tú tienes una patología que no tiene cura y cometes agresiones no puedes estar en libertad", asegura.