"Noelia de Mingo cuando tiene una descompensación no rompe algo, no se enfada, no chilla... directamente mata"

La doctora Noelia de Mingo, condenada a 25 años de internamiento psiquiátrico en 2006 por matar a tres personas en el hospital de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid en 2003, ha sido detenida este lunes por la Guardia Civil tras apuñalar a dos mujeres en un supermercado de El Molar.

De Mingo fue puesta en libertad en el año 2017 tras decidir la Audiencia Provincial de Madrid que comenzara a recibir tratamiento ambulatorio y quedara bajo custodia familiar porque ya no constituía "un peligro para los demás ni para sí misma". Carlos Sardinero fue el abogado que ejerció la acusación en representación de las familias de las tres víctimas y la asociación Defensor del Paciente. en aquel juicio. En una conversación con 20minutos, Sardinero aboga por modificar la ley para evitar que la doctora sea puesta de nuevo en libertad: "Sabemos que su patología no tiene cura y que va a volver a matar".

¿Qué pensó cuando se entero de la noticia? Pensé que esta posibilidad se la había trasladado a la sala. Era algo en lo que ya habíamos pensado cuando nos opusimos en 2017 a la libertad con esa medidas tan poco restrictivas. Tuve un sentimiento primero de preocupación y tristeza por lo que les había pasado a las agredidas; y luego pasé a una sensación de impotencia porque ya había hecho todo lo que podía para intentar que esto no se produjera.

¿Por qué quedó en libertad Noelia de Mingo? Porque el centro psiquiátrico aportó unos informes de un equipo multidisciplinar que decían que ella estaba estabilizada y que podía salir. Con esos informes se pidió la puesta en libertad de Noelia. Nosotros argumentamos en contra que las condiciones que se producen en el centro psiquiátrico no son las mismas que hay en la vida real, donde hay frustraciones y rechazos. Pero no se nos hizo caso.

¿Pudo Noelia de Mingo fingir su recuperación para recuperar su libertad? No lo sé, pero creo que es muy difícil hacer eso durante tanto tiempo, aunque también hay que tener en cuenta que ella tenía conocimientos en medicina.

¿Entendió que la dejaran bajo la custodia de su madre que tenía entonces 79 años? Eran difíciles de entender tres circunstancias. Primeo, que una persona mayor que en ese momento rondaba los 80 años pudiera encargase de una persona de 45 y que además esa custodia implicara el control y vigilancia de que no hubiera una transgresión del tratamiento, que se lo tenía que administrar la madre oralmente. Entonces decíamos que Noelia podía fingir que tomaba la pastilla y luego escupirla. Se tenía que haber puesto un tratamiento inyectado cada quince días. Luego, si la madre no fue capaz de detectar los delirios en 2003 que precedían al brote, ¿ahora iba a tener capacidades 14 años después? Y por último, los controles eran cada quince días. Para nosotros esos controles debían haber sido más cercanos en el tiempo. En quince días suceden muchas cosas. Cuatro o cinco días duran los delirios y luego el brote. Si lo controles hubiesen sido una vez por semana se hubiera detectado este brote.

¿Entiende entonces que ha habido una negligencia en el control? Yo no hablaría de negligencia porque la Audiencia ha seguido las indicaciones de los técnicos. Los técnicos se han confiado en la creencia errónea en que las mismas circunstancias que se representaba en el centro psiquiátrico se iban a dar en la vida real. Y eso no es así. La vida real es muy cruel: no encuentras trabajo, la gente te reconoce, tienes un rechazo social... Todo eso puede llevar a una descompensación. Y luego el tratamiento, que no sabemos si lo seguía o no lo seguía.

¿No existe ningún mecanismo de control para asegurarse de que tomaba su medicación? El Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes (Madrid) lo que hacía era informar a la Audiencia Provincial de cómo iban las consultas y luego el forense realizaba un informe cada tres meses. Para nosotros, eso no era realista con el tipo de patología y cómo afectaba esa patología a Noelia. Porque no hablamos de esquizofrenia ni de enfermos mentales, hablamos de Noelia de Mingo y de cómo le afecta la esquizofrenia. Noelia cuando tiene una descompensación no rompe algo, no se enfada, no chilla... directamente mata. Si no se puede eliminar ese riesgo no se debía haber sustituido la medida de internamiento por una medida de custodia familiar con tratamiento ambulatorio porque si no pasa lo que ha pasado.

¿Tiene previsto su asociación adoptar alguna medida que impida que Noelia de Mingo pueda volver a quedar en libertad? El Defensor del Paciente va a pedir al legislador que regule, porque existe un vacío legal, la situación que va a venir después de que terminen las medidas. Porque las medidas derivadas de lo que pasó ayer (este lunes) y lo que sucedió en 2003 son temporales. Va a llegar un momento en el que ella tenga todo el derecho del mundo de salir a la calle sin ninguna medida cuando sabemos que su patología no tiene cura y que va a volver a matar.

¿Qué pasará entonces ahora con la doctora? Será internada previsiblemente de nuevo en un centro psiquiátrico, pero esto será temporal. La medida que impuso la Audiencia Provincial fue por un máximo de 25 años por sus asesinatos, por lo que termina en 2028. Ahora, la medida que ponga la Audiencia como consecuencia de estos hechos nuevo va a ser de entre cinco y diez años como mucho porque solo ha causado lesiones. Pues pasado ese tiempo Noelia, que tiene ahora 50 años, va a salir y aún puede ser muy dañina. Y nadie va a poder pararla hasta que cometa otro crimen. Eso es lo que el legislador tiene que regular a partir de ahora para que no pase. Por eso hay que cambiar la ley. Si tú tienes una patología que no tiene cura y cometes agresiones no puedes estar en libertad.