Las comunidades quieren impulsar la teleasistencia sanitaria para descongestionar la Atención Primaria

El debate entre el Gobierno y las comunidades sobre cómo reforzar la Atención Primaria se iniciará formalmente la semana que viene y, en los últimos días, hasta siete gobiernos autonómicos de conceptos como "telemedicina", "teleasistencia" o "videoconsultas" para descongestionar la atención sanitaria o como elementos para mejorarla y renovarla en las zonas rurales más despobladas.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, presidirá el jueves y viernes de la semana que viene una reunión en Gran Canaria con los consejeros autonómicos para analizar con ellos de qué manera mejorar los servicios de Atención Primaria, que durante la pandemia se han visto desbordados, por los miles de contagiados por Covid primero o por los miles de personas que posteriormente acudían a hacerse una prueba de diagnóstico, todo en medio del mayor índice de contagios de personal sanitario de la UE.

Precisamente, la pandemia provocó que los consultorios cerraran sus puertas y que los médicos de cabecera empezaran a atender a los pacientes por teléfono, algo que siguen haciendo en buena medida. Aunque pacientes y sindicatos sanitarios creen que esta situación ya tiene que ir regresando también a la normalidad, es compartida también la opinión entre las comunidades de que la pandemia simplemente ha "anticipado" o "acelerado" una tendencia hacia la asistencia a distancia cuando no sea imprescindible que sea presencial, algo que ya estaba en el radar de los responsables políticos.

Todas estas ideas se expresaron esta semana en dos foros donde participaron hasta siete consejeros y que curiosamente se celebraron el mismo día, el martes 21 de septiembre. Uno fue en Málaga y el otro en Soria, pero en ambos se mencionaron la "telemedicina" o la "teleatención" y las nuevas tecnologías como elementos que pueden mejorar la asistencia a los pacientes por parte de médicos de cabecera y personal de enfermería.

De ello hablaron los consejeros de Sanidad de Andalucía, Galicia, Extremadura y Cantabria conversaron en la jornada de clausura del Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria que se celebró en Málaga. El andaluz, Jesús Aguirre, apostó por la telemedicina -una estrategia que "todos teníamos" ya antes de la pandemia, dijo- para contribuir a la "descongestión de la Atención Primaria y para solventar los problemas donde no sea necesaria la presencialidad. "Ha venido para quedarse", remachó.

El conselleiro Julio García Comesaña añadió que la atención a distancia durante la crisis sanitaria "ha agilizado" las consultas remotas, que deberán seguir combinándose con las presenciales, pero no sustituirlas. "La presencialidad o no presencialidad no es un tema de debate político, es una herramienta que está para ayudar, no para sustituir al 100%", dijo, El consejero extremeño, José María Vergeles, también ve "perfectamente" posible compaginar ambas modalidades y puntualizó que en lugar de hablar de "telemedicina" se debería hablar de "teleatención" en aras a la "humanización" en la que coincidieron todos, a pesar de que médico y paciente no estén en la misma sala.

"Es cierto que la Covid nos ha dado un empujón y hay que aprovechar la oportunidad para dar a la salud digital el empujón que desde hace años viene necesitando", dijo por su parte el consejero cántabro, Miguel Javier Rodríguez, que cree que las nuevas tecnologías aplicadas a la atención sanitaria contribuirán a "nos ayuda a reducir costes, recursos y tiempos de espera".

A cientos de kilómetros, otras tres comunidades estaban reunidas ese mismo día en Soria hablando también de asistencia sanitaria, en este caso, en las zonas rurales más despobladas. Los responsables de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández; de Castilla y León, Verónica Casado, y de Aragón, Sira Repollés, analizaron maneras de superar la asistencia sanitaria "obsoleta desde hace 30 años" en las zonas más despobladas y, de nuevo, citaron las nuevas tecnologías y la telemedicina como de los instrumentos para "reordenarlo".

Tras una jornada de debate entre técnicos y expertos sanitarios de estas tres comunidades, unas de las soluciones que se apuntaron fueron las "videoconsultas entre profesional y paciente", además de entre profesionales para compartir la toma de decisiones.

El Gobierno apuesta por la 'e-Health"

De momento, el Ministerio de Sanidad no aclara cuál es su posición sobre si es precioso fomentar la asistencia sanitaria a distancia ni revela si la ministra acudirá a la reunión con los consejeros en Gran Canaria con una propuesta concreta. Se remite a sus palabras tras el Consejo Interterritorial del miércoles pasado, cuando afirmó que se va a a "avanzar en el refuerzo necesario de la Atención Primaria, en sus retos y oportunidades".

Sin embargo, la medicina electrónica o "e-health", ya aparece en el capítulo dedicado a las reformas en materia sanitaria del Plan de Recuperación y Resilencia destinadas a digitalizar servicios, proyectos por los que en total el Gobierno prevé poder captar e invertir hasta 100 millones de los fondos europeos.

Entre las acciones concretas que se contemplan en un objetivo más general de "la construcción de servicios de e-health dirigidos a los ciudadanos y los profesionales sanitarios y a la digitalización de las administraciones públicas sanitarias", se inscribe el aumentar la información a los ciudadanos por medios telemáticos o extender su alcance en los servicios públicos, en este caso, el sanitario.