Un diputado de Vox se niega a abandonar el Congreso tras ser expulsado por llamar "bruja" a una diputada socialista

El Congreso vivió este martes un nuevo pico en la escalada de tensión que, desde hace meses, ha convertido sus sesiones en un compendio de acusaciones y palabras subidas de tono. José María Sánchez, diputado de Vox por Alicante, insultó llamando "bruja" a voz en grito a Laura Berja, parlamentaria del PSOE, mientras esta intervenía en la tribuna. Y, cuando fue expulsado de la sesión por negarse a retirar ese insulto en tres ocasiones consecutivas, Sánchez se negó a marcharse, lo que obligó a paralizar momentáneamente la sesión. Finalmente, al diputado se le permitió mantenerse en el hemiciclo.

El improperio se produjo mientras Berja pronunciaba su discurso en defensa de la proposición de ley del PSOE para introducir en el Código Penal el acoso a las mujeres que acuden a una clínica para ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. El vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, interrumpió a la diputada socialista para exigir a Sánchez que retirase el calificativo de "bruja", lo que suscitó gritos de "libertad de expresión" de la bancada de Vox. El parlamentario se negó a hacerlo las dos primeras ocasiones, por lo que Gómez de Celis le pidió que abandonase el hemiciclo.

En un primer momento, y pese a las protestas de su grupo, Sánchez dejó su escaño mientras el vicepresidente cuarto de la Cámara, Ignacio Gil Lázaro, también de Vox, protestaba asegurando que no se podía expulsar al diputado porque no estaba "alterando el orden" de la sesión, sino únicamente negándose a retirar sus palabras. No obstante, y tras mantener unas palabras con el portavoz del grupo parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, Sánchez volvió a su escaño.

"Le he rogado, como marca el reglamento, en tres ocasiones, que retirara el insulto grave que ha proferido contra la señora que estaba interviniendo en ese momento [...], le ruego que se retire", insistió el vicepresidente Gómez de Celis cuando el diputado de Vox regresó a su sillón. Pero Sánchez, en lugar de marcharse, proclamó a voz en grito "no acato su orden porque es arbitraria" y buscó acomodo junto a Espinosa de los Monteros y la portavoz adjunta de Vox, Macarena Olona.

Gómez de Celis se vio obligado entonces a suspender la sesión durante diez minutos y se acercó a hablar con Olona y Espinosa de los Monteros. Pasado ese tiempo, reanudó la sesión y volvió a exigir a Sánchez que retirase el insulto, algo que este hizo, aunque de manera muy particular: "Retiro que la he llamado bruja", señaló en tono jocoso, lo que provocó alguna risa en el hemiciclo.

