Macarena Olona se encara con una periodista en el Congreso: "¡Te estoy haciendo una pregunta muy directa!"

Macarena Olona se encaró este martes con una periodista en el Congreso. La diputada de Vox abandonaba el hemiciclo y tras pasar de largo del corrillo con la prensa se dio la vuelta y abroncó a la periodista de La Sexta Cristina Pérez, que le había preguntado por el "bruja" que le había dirigido un diputado de su partido a otra del PSOE mientras esta intervenía. Olona lo equiparó, dijo, a cuando a ella la llaman "fascista" y acusó a la periodista de no decir nada en esos momentos. "¡Te estoy haciendo una pregunta muy directa y quiero una contestación!", dijo Olona.

Tras pasar de largo, Olona se ha dado la vuelta y ha acudido a responder visiblemente nerviosa. ″¿Me has hecho la misma pregunta cuando a mí me han agredido en este mismo Congreso de los Diputados llamándome fascista a esta distancia y con riesgo de agresión?. ¿Has formulado esta pregunta cuando a mí me han llamado fascista y me han agredido en este pleno? ¡Te estoy haciendo una pregunta muy directa! ¡Quiero una contestación!”, le ha requerido a la periodista.

"La periodista soy yo", respondió esta al mismo tiempo que la diputada se retiraba por el pasillo. Todo empezó cuando José María Sánchez, diputado de Vox por Alicante, insultó llamando "bruja" a voz en grito a Laura Berja, parlamentaria del PSOE, mientras esta intervenía en la tribuna.

Y, cuando fue expulsado de la sesión por negarse a retirar ese insulto en tres ocasiones consecutivas, Sánchez se negó a marcharse, lo que obligó a paralizar momentáneamente la sesión. Finalmente, al diputado se le permitió mantenerse en el hemiciclo.