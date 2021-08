La embarazada a la que hubo que hacer una cesárea por covid sale de la UCI: tuvo "miedo" y solo podía "llorar"

Una paciente de 34 años que ingresó embarazada en la unidad de cuidados intensivos del madrileño Hospital General Universitario Gregorio Marañón por complicaciones derivadas de la infección por coronavirus, frente a lo que no estaba vacunada, ha salido de la unidad de críticos después de haber tenido que practicarle una cesárea urgente en la semana 31 de gestación.

Según un comunicado del hospital, en el que se recoge el testimonio de esta paciente, llamada María, la situación en el momento actual de la pandemia se ha traducido en un aumento de la incidencia de infección por coronavirus en las embarazadas, con un incremento de las hospitalizaciones e ingresos en UCI.

A María los médicos decidieron realizarle una cesárea urgente en la semana 31 de gestación debido al empeoramiento de su estado de salud y con el objetivo de garantizar su bienestar y el de su bebé.

"Lo más seguro para mí y para mi bebé era que me trasladaran a la UCI"

"Estaba muy cansada, con tos y fatiga, luego empezó la fiebre. Aunque me había cuidado mucho, di positivo en covid-19. Al principio me dijeron que me quedara en casa, pero luego empeoré, me costaba hablar, no podía respirar bien. Fui a urgencias del Hospital Gregorio Marañón y me ingresaron por neumonía. Dos días después me dijeron que lo más seguro para mí y para mi bebé era que me trasladaran a la UCI", cuenta María tras salir de la UCI y conocer a su hija, Valeria.

La mujer de 34 años añade que lo pasó "mal", tuvo "miedo al ver que no mejoraba" y cuando le indicaron que tenían que realizar una cesárea solo pudo "llorar".

"Los médicos me dijeron que iba a estar en las mejores manos y me siento afortunada de contar la historia y de que mi bebé y yo estemos bien. Recomiendo a todas las embarazadas la vacunación porque no le recomiendo esta situación a nadie", añade la paciente.

"El embarazo es una situación de riesgo para padecer un covid grave"

Por su parte, la ginecóloga que realizó la cesárea urgente a María, Virginia Ortega, subraya que "el embarazo es una situación de riesgo para padecer un covid grave".

"Estos últimos meses nos hemos visto obligados a finalizar de forma prematura muchos embarazos dado el estado grave de las pacientes y la inestabilidad desde un punto de vista respiratorio", explica la ginecóloga.

La hija de María "nació bastante bien, en estos primeros días sí ha necesitado oxígeno y todavía precisa una sonda para comer, pero la evolución está siendo buena y ya ha empezado a ganar un poquito de peso".

"Sin embargo, estamos teniendo casos de prematuros en edades gestacionales inferiores que, obviamente, tienen más complicaciones ya que su prematuridad es muy importante, incluso por debajo de la semana 28", añade.

La importancia de la vacunación en embarazadas

Por ello, dice que "es muy importante que las mujeres estén completamente inmunizadas a finales del segundo trimestre y el tercer trimestre del embarazo, que es el periodo de máximo riesgo de complicaciones en caso de infección por covid-19".

En el marco del circuito prioritario establecido por la Consejería de Sanidad desde principios de agosto para facilitar la vacunación de las embarazadas en la Comunidad de Madrid, el Hospital Gregorio Marañón está realizando una campaña de gestación para mujeres embarazadas que acuden a las consultas de seguimiento en el centro sanitario.