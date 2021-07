Sanidad y los ginecólogos piden a las embarazadas que se vacunen, pero ellas dudan: "No nos respaldan si pasa algo"

Hay pocas dudas entre los científicos sobre los beneficios de la vacuna contra el coronavirus, el descenso en las muertes y unos hospitales menos colapsados, la avalan. Pero las futuras madres, esas mujeres que llevan a sus bebés en el vientre, no son científicas. Y muchas de ellas, dudan sobre si ponerse la vacuna es lo mejor o no para ellas mismas. Por un lado, están los ejemplos de embarazadas famosas, como Soraya Arnelas o Laura Matamoros que prefieren no ponerse la vacuna. Y por otro, noticias como la que saltaba este martes sobre una embarazada a la que tuvieron que ingresar y provocar el parto por Covid-19, aunque al final acabó falleciendo. Sería la tercera víctima en un mes, tras otras dos fallecidas en Barcelona y Málaga.

Y en parte, podrían ser dudas razonables. Aunque ahora mismo Sanidad recomienda la vacuna en embarazadas, en un principio no se postularon de forma tajante. Ahora muchas futuras madres no saben si ponerse o no la vacuna, en qué periodo del embarazo hacerlo, o si deben esperar a la lactancia o aún más. En ese sentido, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, recalcó este miércoles, en la rueda de prensa posterior a la Interterritorial de Salud, que existe "preocupación" por esa falta de fluidez en la vacunación en las mujeres en periodos de gestación y Andalucía ha hecho un "llamamiento masivo" a que se vacunen, ya que hay "un volumen importante" de mujeres gestantes que están ingresadas en los hospitales de la comunidad.

La opinión médica: La vacunación en embarazadas es recomendable

Los médicos parecen tenerlo claro: "En Estados Unidos se han vacunado más de 200.000 mujeres embarazadas. Desde primero de año, todos los organismos sanitarios competentes están recomendando la vacunación en la gestación. Es tan recomendable la vacunación durante el embarazo como lo es para la población general", afirma el doctor Marcos Cantarero, Presidente de Asociación Ginecológica Española.

Eso sí, el doctor Cantarero deja claro que las únicas vacunas recomendadas en embarazadas son las de ARN mensajero, es decir, Pfizer y Moderna, y que los efectos secundarios "son los mismos en la madre que en la población general" y que en ningún caso llegarían al feto "porque los componentes de la vacuna no atraviesan la barrera placentaria".

Sin embargo, sí que son importantes los tiempos. El doctor Cantarero recomienda "posponer la vacuna hasta el segundo trimestre del embarazo". Algo en lo que coincide la matrona Elena Borjabad que aconseja sobre este tema a muchas madres en redes sociales a través de su cuenta @miss.matrona: "Aunque a partir de la semana ocho el bebé ya tiene los órganos formados y 'solo' tienen que crecer, se debe proteger el primer trimestre al máximo, porque es el más delicado", cuenta a 20Minutos.

Zaira Serrano: "No nos dan un respaldo si pasa algo"

Zaira Serrano Fotografía cedida por Zaira Serrano

Zaira Serrano es una madre joven, primeriza, que ya tuvo un aborto bioquímico en su primer intento de tener un hijo, "un tema del que poco se habla", dice, y con esta situación prefiere "ser precavida y esperar", cuenta a 20Minutos.

"He hablado con los médicos y me han dicho que vacunarse es una decisión personal pero tampoco nos dan un respaldo si pasa algo. Y la vacuna lleva poco tiempo con nosotros, no está del todo claro que no nos perjudique" asegura la futura madre, de momento sin intención de vacunarse durante el embarazo ni durante la lactancia. Prefiere esperar algo más y tomar otras precauciones como "una vida sana, ponernos la mascarilla en todos los espacios, pocas visitas e intentar estar en casa".

Reconoce que su familia la aconseja que se vacune pero que su pareja "apoya la decisión y piensa, como yo, que siempre que nos cuidemos no es necesario hacerlo". Por eso "la vacuna, hoy por hoy, no está en nuestros planes", asegura.

Sara Oliva: "He sido yo la que he solicitado la cita para vacunarme"

Sara Oliva, durante su embarazo Sara Oliva/Instagram

"Estoy vacunada con la primera dosis de Pfizer, y he sido yo la que he solicitado la cita para vacunarme", cuenta Sara Oliva, embaraza de 36 semanas de la pequeña Lucía. "Las consecuencias de coger el Covid-19 tanto para mi como para mi bebé son más graves que las que podamos tener por vacunarnos".

Confiesa que tuvo algunas dudas al llegar al Hospital Isabel Zendal porque "me sentía observada por algunas de las personas que había allí esperando, sorprendidos de ver a una mujer embarazada", pero intentó pensar "que lo hacía por el bien de las dos".

Además, a su alrededor, todo el mundo apoyó la decisión: "Mi ginecólogo me dijo que no había ningún problema, mi marido era partidario de que me vacunara para pasarle anticuerpos al bebé y mis padres y hermanos felices de saber que me iba a vacunar". Gracias a esto, Lucía nacerá en pocos meses con anticuerpos contra el covid"

Raquel Núñez: "Miedo" a los efectos secundarios de la vacuna

Raquel Núñez durante su embarazo Raquel Núñez/Instagram

Raquel Núñez cuenta su experiencia mientras está "dilatando", con "los viales puestos", como dice ella. Para cuando salga este reportaje, Bruno ya estará con ella, y ese es el motivo por el que decidió no ponerse la vacuna: "Si hubiera estado de menos semanas sí que me la hubiera puesto. Pero en mi franja de edad tocaba justo en las semanas probables de parto y pensé que ya para lo que quedaba, me esperaba".

Aunque también reconoce que tenía algo de "miedo" por los efectos secundarios que le pudiera producir, sobre todo a la hora del parto. "Imagina que me vacunan por la mañana y doy a luz por la tarde con el cansancio o fiebre…mejor que no", asegura Raquel.

Eso sí, la joven está decidida a ponerse la vacuna después de tener a Bruno. "Voy a dar lactancia materna y si que me la voy a poner porque además así inmunizo más a mi bebé. Muchas matronas y ginecólogas lo recomiendan". Algo que confirma Elena Borjabad. Cree que ponerse la vacuna durante la lactancia "es seguro y beneficioso para mamá y bebé en cualquier momento, porque a través de la leche pasan anticuerpos. No hay que suspender la lactancia ni desechar leche tras la vacunación.", aclara la matrona

Alba Izquierdo: "Mi primera intención era no vacunarme"

Alba Izquierdo Alba Izquierdo/Instagram

Alba izquierdo, a sus más de seis meses de embarazo, es una de esas futuras madres que se ha encontrado "mareada y confundida". De hecho, su testimonio ha cambiado a lo largo de la elaboración de este reportaje, "Mi primera intención era no vacunarme", cuenta a 20Minutos, porque había consultado con "el médico y la matrona que me tocaron y uno me recomendó que me vacunase, y el otro que esperara", añade Alba.

Al final tuvo que pedir varias opiniones para encontrar algo de seguridad, y, tras consultar con un ginecólogo de confianza que la advirtió de que "en caso de contagiarme del virus estando embarazada, los efectos de la enfermedad serían muchísimo peores sin estar vacunada" decidió inmunizarse. Ahora, cuenta, se siente bien "a pesar de los efectos secundarios de la vacuna que me han hecho pasar 24 horas un poco regulares".

Basándose en su experiencia, que comparte por redes sociales en su cuenta @Misswanderlust, recomendaría a todas las mujeres embarazadas que se vacunaran "por ellas, por su bebé y por el resto de personas". Pero reconoce que entiende las dudas de las embarazadas porque ella también las tuvo y por eso insiste en que las autoridades deberían aportar "más transparencia en la información, más seguridad" porque en un inicio "las recomendaciones que daba sanidad no eran muy transparentes y no inspiraban mucha confianza".