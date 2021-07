Madrid, Cataluña y Valencia instan a Darias a regular el uso del 'pasaporte Covid' para acceder a lugares de ocio

La Comunidad de Madrid, Cataluña y la Comunitat Valenciana han pedido este martes abiertamente a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que regule a nivel nacional el uso del 'pasaporte Covid' de la UE para acceder a locales de ocio y otros espacios públicos. Estos tres gobiernos autonómicos han descartado de momento unirse a lo que ya ha empezado a hacer Galicia, que exige un certificado de vacunación u una PCR negativa para acceder a locales de hostelería, pero han reclamado al Gobierno un marco legal para que sea posible algo a lo que fuentes del Ministerio ven "dudas jurídicas".

La Comunitat Valenciana fue la primera en plantear en privado a Darias adaptar a España la legislación que -después de cinco días de debates en la Asamblea Nacional- acaba de aprobar Francia, en este caso, para exhortar a su elevada población antivacunas a inmunizarse.

Sin embargo, su presidente, Ximo Puig, y su consellera de Salut, Ana Barceló, han descartado este martes a tomar medidas por su cuenta, a la espera de que lo haga el Ministerio de Sanidad.

Según ha dicho Barceló, "corresponde al Gobierno" hacerlo y la Comunitat se mantendrá a la espera para saber "a qué otras actividades afectaría o cómo podría ser utilizado". "No se va a implantar porque estamos a la espera de que el Ministerio lo regule de una manera que nos dé todas garantías jurídica".

"Hay que verlo desde una perspectiva de equidad, de igualdad de las personas", ha apuntado Puig, que ha considerado que no es ni "oportuno" ni "correcto" aplicar una medida que dejaría fuera a la parte de la población que todavía no está vacunada, no porque no quiera, sino porque todavía no le ha llegado su turno.

Este es el aspecto ético que se planteaba hace unas semanas un experto que asesora al Ministerio, acerca de si es apropiado restringir el acceso a determinados lugares a personas que no se han vacunado, no porque no hayan podido, sino porque no les ha tocado el turno. A esta teoría se han ceñido este martes la Comunitat, que no tiene previsto plantearse la posibilidad de pedir un certificado de vacunación o una PCR hasta que se alcance la inmunidad de grupo, hasta que el 70% de su población esté vacunada.

Tampoco actuarán por su cuenta Cataluña y Madrid, que también exigen a Darias reglas comunes sobre cómo proceder.

El conseller catalán, Josep Maria Argimon, no ha descartado utilizar el 'pasaporte Covid' para algo más que para viajar, pero ha instado al Gobierno y comunidades a trabajar para que el certificado Covid "no sea discriminatorio".

"Está en el horizonte del Govern plantearlo. Hay una regulación que tiene que prepararse. No se puede utilizar el certificado digital Covid tal como está en estos momentos, porque es un certificado planteado desde la UE para los viajes y si quieres aplicarlo en otros entornos has de tener esta transposición", ha explicado en una entrevista del diario 'Ara'.

Por su parte, el consejero madrileño de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, también ha descartado que la Comunidad vaya a exigir de momento pruebas de vacunación o una prueba negativa para acceder a ciertos lugares, pero ha exigido a Sanidad que regule cómo hacerlo.

"Pedimos al Ministerio de Sanidad que por una vez ejerza labores de coordinación", ha afirmado y ha recordado que hace un año la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ya propuso un pasaporte Covid donde constara la vacunación y quién había pasado la enfermedad.

"Recordemos cómo fue cuestionado por el Ministerio de Sanidad y partidos políticos que hoy abrazan esta estrategia", ha apuntado López, que ha asegurado que la Comunidad "va por delante" de lo que determinan las autoridades nacionales.

Dudas jurídicas de Sanidad

De momento, la 'autoridad nacional', es decir, el Ministerio de Sanidad, se resiste a autorizar el uso del 'pasaporte Covid' de la UE para ámbitos distintos a los viajes. Según apuntan en el departamento de Darias, existen dudas jurídicas para darle un uso distinto para el que se creó y recuerdan las garantías que tiene el Certificado de la UE para para proteger los datos de sus usuarios.

A pesar de ello, Darias se abrió tras el Consejo Interterritorial de Sanidad de semana pasada a "abordar en su momento" la "regulación legal" que, dijo, es "necesaria".

Mientras tanto, Galicia es la primera comunidad que se ha lanzado a que locales de ocio y restauración de los municipios con más incidencia pidan para entrar un certificado de estar vacunado o una PCR negativa. Canarias tampoco no descarta seguir sus pasos, ni Baleares.

Desde el Ministerio de Sanidad indican que tienen competencias para hacerlo porque la Xunta no está exigiendo exactamente el 'pasaporte Covid' de la UE, sino un certificado de vacunación -como el que expide cualquier Consejería autonómica de Sanidad- o el resultado de una prueba PCR.

Funcionarios vacunados

Francia ha sido el país pionero en utilizar el 'pasaporte Covid' para discriminar quién puede acceder a locales de restauración o teatros y de momento ya se le ha sumado también Italia. En España, Canarias se ha sumado este martes a otro aspecto de la nueva legislación francesa, el que se refiere a la obligación de los empleados públicos de estar vacunados.

El presidente canario, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que su gobierno está buscando la fórmula para obligarlos porque "no puede obligarse a la ciudadanía a la vacunación, distinto son los funcionarios de distintos cuerpos".

El 1% de la población diana en el archipiélago ha rechazado la vacunación y Torres ha indicado que su Gobierno está estudiando obligar a los funcionarios "porque la mayoría no puede pagar la inconsciencia de quien, apelando a su libertad individual, no lo quiera hacer".