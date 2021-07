"Amanecí como si me hubieran pegado una paliza": Así es como le ha afectado la covid a una joven de 23 años en la UCI

Lady Maza, una joven de 23 años, ha salido este viernes de la UCI tras superar una grave neumonía provocada al contagiarse de coronavirus, lo que aún le impide adaptarse a su vida cotidiana: "No puedo hacer nada con esfuerzos, no puedo llevar mi vida normal".

La joven no sabe cómo se contagió, ya que explicó que en la fábrica de alimentación donde trabaja "se respetan muy bien las normas de seguridad de la COVID-19" y en casa siempre llevaba "la mascarilla puesta", según ha declarado al programa Espejo Público.

Con anterioridad a su afección, Lady consideraba que las restricciones impuestas por el Gobierno central y los autonómicos eran "demasiado exageradas", pero ahora piensa que se deberían aplicar restricciones más severas: "Es un virus que te puede llegar a afectar de tal manera que quizás no puedas contarlo, porque a todas las personas no les afecta igual", declaró.

Al hilo, señalaba en el programa que es una persona que "ni fuma ni bebe", además de que llevaba una vida sana y hacía deporte con regularidad, lo que no ha impedido que haya sufrido síntomas severos.

"Amanecí un domingo como si me hubieran pegado una paliza pero a los tres días ya no tenía ni gusto ni olfato", indicó. Por ese motivo decidió acudir a Urgencias, donde le notificaron que había sido contagiada de SARS-CoV-2.

En el hospital la mandaron a casa a hacer cuarentena, pero al día siguiente le notificaron que tenía neumonía y que debía ser ingresada. Poco a poco fue empeorando, necesitando oxígeno y siendo trasladada finalmente a la UCI.

Lady Maza lanzó una misiva a todos los jóvenes, pidiéndoles que no se confíen y "que sean un poco más conscientes de lo que está pasando porque esto no es una tontería". "Si esto me ha pasado a mí y lo he podido contar, a lo mejor a otra persona en peores condiciones no lo podría contar", finalizó.