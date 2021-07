"Yo nunca pensé que me pasaría a mí": el mensaje de Andrea, de 21 años, para que los jóvenes usen la mascarilla

Andrea, una chica de 21 años que nunca pensó que contraería el coronavirus, ha sido ingresada en un hospital de Ourense por una neumonía bilateral provocada por su inesperado contagio de COVID-19.

La joven cuenta que se realizó una PCR al tener sólo unas décimas de fiebre y, tras desaparecer esos síntomas, sintió dolor de garganta y apenas podía respirar, por lo que acabó ingresada con un diagnóstico de contagio al SARS-CoV-2.

Andrea explica asustada que hace tan sólo un año su padre fue ingresado en la UCI por una neumonía bilateral y, pese a que ella no ha requerido cuidados intensivos, ha querido lanzar un mensaje de alerta a los más jóvenes.

"Hay que pasárselo bien y no vamos a dejar de vivir pero hay que tener cuidado porque esto no es ninguna broma. Ponte la mascarilla y no pienses que a ti, por ser joven, no te va a pasar, porque yo nunca pensé que me pasaría a mí", declaró.

Además, ha señalado que nadie de su entorno ha dado positivo por coronavirus y no sabe en qué momento ha contraído la enfermedad: "supongo que yendo a tomar algo a cualquier sitio o incluso en el supermercado", por lo que pide a todos los jóvenes que sean cautos ya que pueden ser contagiados en cualquier momento.

Andrea ya tiene el alta y pone fin a una estancia muy sufrida aislada e ingresada en un hospital gallego, reconociendo que "hay momentos en los que te entra el bajón",